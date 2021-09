Jylhä toimi maastohiihdon päävalmentajana vuosina 2001–06 ja 2014–18.

Reijo Jylhällä on takana pitkä ura hiihdon parissa.

Suomen maastohiihtomaajoukkueen päävalmentajana kahteen otteeseen toiminut Reijo Jylhä on vastaanottanut Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristin. Asiasta kertoi Hiihtoliitto maanantaina.

Jylhä toimi maastohiihdon päävalmentajana vuosina 2001–06 ja 2014–18. Kokemusta urheilu- ja liikuntatyöstä piisaa muutenkin laajalti.

”Uskon, että se on pitkä tie ja taival, joka on ollut asioiden tekemisessä. Minulla on ollut monenlaisia toimia ja tasoja, joissa olen ollut hiihdon kanssa tekemisissä”, Jylhä mietti tiedotteessa matkaansa hiihdon parissa.

Jylhä kertoo arvostavansa saamaansa tunnustusta.

"Sehän tuntuu siltä, että on onnistunut omassa työssään. Ei näitä saa kaikki. Pidän sitä isossa arvossa”, nykyisin Lapin urheiluopistolla huippu-urheilukoordinaattorina ja Rovaniemen kaupunginvaltuutettuna toimiva Jylhä sanoo.