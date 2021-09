Suomi kohtaa sunnuntaina Kiinan sekajoukkueiden MM-turnauksessa Vantaalla.

Sulkapallon sekajoukkueiden MM-kisat Vantaalla tarjoavat poikkeuksellisen mahdollisuuden suomalaispelaajille mitata tasoaan maailman ehdottomia huippupelaajia vastaan.

Kisojen tasosta kertoo paljon se, että mukana on miesten kaksinpelin maailmanlistan viisi kärkimiestä, ja kärkikymmeniköstä on poissa vain kaksi pelaajaa. Naisten puolella kärkikymmeniköstä on mukana kuusi pelaajaa.

Kaksinpelien lisäksi Sudirman cupina tunnetussa kilpailussa pelataan miesten, naisten ja sekanelinpeli. Olympiavoittajia on mukana lähes jokaisessa pelimuodossa.

Suomi sai kilpailut järjestettäväkseen vasta keväällä, kun Kansainvälinen sulkapalloliitto BWF päätti, että Kiinan Suzhou ei ole koronavirustilanteen vuoksi turvallinen paikka kisojen näyttämöksi. Ranskan ja Australian poisjääntien seurauksena Suomelle avautui paikka kisoissa.

Suomen joukkueen päävalmentaja Ville Lång hehkuttaa ennennäkemätöntä tilannetta.

”Onhan tämä pelaajille uskomaton mahdollisuus. Meillä on joukkueessa paljon nuoria pelaajia, ja esimerkiksi Nella Nyqvist ei pääsisi vielä moneen vuoteen pelaamaan tuollaisia pelaajia vastaan. Jos hän pelaa, niin onhan se mieletön mahdollisuus”, Lång sanoo.

”Antaa toivottavasti paljon motivaatiota tulevien vuosien kovaa treeniä varten. Samalla pääsee testaamaan omaa tasoaan, on sitten nuori tai vähän vanhempi pelaaja. On helpompi lähteä rakentamaan niitä asioita, joissa on kehitettävää.”

Suomi aloittaa kisat sunnuntaina hallitsevaa mestaria ja ylivoimaista mestarisuosikkia Kiinaa vastaan. Kokoonpano on vielä auki.

Lång kertoi, että päätös peluutuksesta syntyy yleensä vasta otteluita edeltävän päivänä.

”Ajatukseni on, että sen hetken paras joukkue pelaa. Ainahan peluuttamisesta tulee sanomista, mutta en ajattele kenenkään henkilökohtaisia preferenssejä, vaan joukkueen parasta.”

Viime viikonloppuna kaksinpelin Suomen mestareiksi kruunattiin vasta 15-vuotias Nyqvist ja 18-vuotias Joakim Oldorff, joka pudotti välierissä Tokion olympialaisissa pelanneen Kalle Koljosen.

Joakim Oldorff voitti miesten kaksinpelin SM-kultaa.

Vastuuta saavat ne pelaajat, jotka Lång katsoo olevan viimeisinä päivinä parhaassa iskussa.

”Olen tehnyt selväksi, ettei kenelläkään ole varmaa pelipaikkaa. Näin toiminta on mielestäni ammattimaista.”

Kiinan lisäksi Suomi kohtaa alkulohkossa Thaimaan ja Intian. Lång sanoo maiden olevan eri luokkaa kuin lajin mahtimaa Kiina, mutta isäntien asema on silti selvä.

”Kaikki joukkueet ovat erittäin kovia. Periaatteessa joka matsissa heillä on parempi pelaaja kuin meillä. Miesten kaksinpelissä Intiaa ja Thaimaata vastaan on parhaat saumat yksittäiseen voittoon.”

Sulkapallon sekajoukkueiden MM-kilpailut 26.9.–3.10.Vantaan Energia-areenalla.