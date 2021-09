”Tietysti on ollut kiikarissa löytää ennemmin tai myöhemmin vakituisempi työ”, valtiotieteen maisteriksi opiskellut hiihtomies sanoo.

”KENTIES tiedätte tämän ihmistyypin. He ehtivät tehdä elämässään enemmän asioita kuin useimmat muut. He saavat paljon aikaan ja vaikuttavat siellä sun täällä.”

Näin alkoi vuosi sitten julkaistu HS:n henkilökuva Suomen hiihtomaajoukkueen uudesta huoltopäälliköstä Martin Norrgårdista.

Tuo luonnehdinta pitänee edelleen paikkansa, sillä nyt 34-vuotias Norrgård on Suomen hiihtomaajoukkueen entinen huoltopäällikkö, Ruotsin hiihtomaajoukkueen nykyinen suksihuoltaja ja Uudenkaarlepyyn tuleva kaupunginjohtaja.

Lue lisää: Martin Norrgård edustaa ihmistyyppiä, joka ehtii elämässään enemmän kuin monet muut: pääosan armeija-ajastaankin hän luovi ilman rynnäkkökivääriä

Vajaan 7 500 asukkaan Uudenkaarlepyyn kaupunginvaltuusto valitsi Norrgårdin kaupunginjohtajan virkaan viime viikon torstaina. Valinta ratkesi heti ensimmäisellä äänestyskierroksella, kun Norrgård sai 18 ääntä eli yli puolet äänistä.

”Minulla on määräaikainen sopimus Ruotsiin, ja tietysti on ollut kiikarissa löytää ennemmin tai myöhemmin vakituisempi työ. Vaikka keikkaluonteiset työt antavat tosi paljon, ja pääsee näkemään maailmaa, niin onhan se eri asia kuin jos on tuttu ja turvallinen vakituinen työpaikka”, Norrgård sanoi maanantaina HS:lle.

Valtiotieteiden maisteriksi opiskellut ja valmentajan ammattitutkinnon suorittanut Norrgård kertoi, että hakuilmoitus Uudenkaarlepyyn kaupunginjohtajan virkaan oli mennyt häneltä ohi.

”Mutta minuun otettiin sitten yhteyttä vähän myöhemmin. Kysyin rekrytointiryhmältä, voivatko he ottaa huomioon, että pystyn aloittamaan kunnolla vasta maaliskuussa 2022. Kun he suostuivat siihen, hain virkaa.”

Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun vaasalainen Norrgård haki kaupunginjohtajaksi. Hän oli mukana vastaavassa haussa tomaatinviljelystä tunnetussa Närpiössä, mutta vetäytyi kesken prosessin tultuaan valituksi Suomen huoltopäälliköksi keväällä 2020.

Käytännössä Norrgård tekee töitä Ruotsin hiihtomaajoukkueen suksihuoltajana Pekingin olympialaisten yli, maailmancupin loppuun asti. Sen jälkeen hän aloittaa varsinaisesti Uudessakaarlepyyssä.

Norrgårdin mukaan on kuitenkin mahdollista, että hän perehtyy talven aikana jossain määrin jo uuteen työhönsä.

”Täytyy katsoa esimiehen kanssa Ruotsin puolella, täytyykö jotain jättää pois, jos tulee jotain välttämätöntä. Tällä hetkellä tähtään siihen, että olen olympialaisissa hyvässä trimmissä.”

Norrgård kertoo, että hänen edeltäjänsä Uudessakaarlepyyssä on hoitanut kuluneen vuoden ajan virkaansa osa-aikaisesti.

”Tässä voisi olla mahdollinen sellainen kuvio, että minun perehtymiseni työhön tapahtuisi pikku hiljaa, kun olen kotona Ruotsin tehtävien välillä. Onhan minulla myös polttava halu päästä uuteen työhön.”

Ruotsin suksihuoltoryhmä on Norrgårdille tuttu työympäristö, sillä on työskenteli siellä yhden kauden syksystä 2019 alkaen ennen valintaa Suomen huoltopäälliköksi.

Silloin pesti alkoi Ruotsin hiihtoliitossa tapahtuneiden muutosten takia vasta syksyllä kilpailukauden alla.

Nyt Norrgård on ehtinyt tehdä jo paljon valmistelevaa työtä ennen olympiatalvea.

”Olen ehtinyt olla jo joitakin kertoja Ruotsissa. Kaikki vanhat rutiinit ovat valmiiksi jo selkäytimessä, joten lähtökohta on aivan erilainen. Olemme jo tilanneet ja valinneet uusia suksia. Olen päässyt tekemään työtä paljon paremmin.”

Ruotsin maajoukkueessa Norrgård toimii henkilökohtaisena suksihuoltajana kahdelle nuorelle tulokkaalle, viime kauden MM-sprintissä neljänneksi yltäneelle Johanna Hagströmille ja Marcus Gratelle.

Viime keväänä Norrgård lopetti työt Suomen huoltopäällikkönä kesken sopimuskauden, joka ulottui Pekingin olympialaisten yli.

Se oli yllätys, sillä Oberstdorfin MM-kisoissa Suomen suksihuoltajat onnistuivat erittäin vaikeissa ja poikkeuksellisen lämpimissä keleissä pääosin kiitettävästi.

Vasta viimeisenä päivänä suksihuollon toiminta nousi negatiivisessa sävyssä puheenaiheeksi, kun Iivo Niskasen suksienvaihdossa oli epäselvyyksiä 50 kilometrin kilpailun aikana, ja hän paiskoi pettyneenä suksiaan maaliintulon jälkeen.

Norrgård toteaa, että Hiihtoliitto palkkasi hänet tekemään uudistuksia ja muutoksia suksihuoltoon.

”Se tiedettiin, että muutoksia voi olla vaikea saada läpi yhden talven aikana, mutta niitä oli vain pakko tehdä. Se on vaikeaa, jos on sellaisia mielipiteitä, että olen täysin väärässä, eikä niistä pysty edes keskustelemaan. On täysin turhaa viedä kaikkien energiaa, että minä haluan muutoksia, ja pieni osa vastustaa, eikä sitä pysty keskustelemalla muuttamaan.”

Norrgård tiedosti, että jos halutaan muutoksia, siitä syntyy turbulenssia ennemmin tai myöhemmin.

”Varsinkin valmentajien kanssa oli selvä näkemys, mihin pitää mennä. Keskustelemalla pyrittiin siihen, mutta oli vahvoja mielipiteitä, että on pidettävä kiinni siitä, millä tavalla on tehty aikaisemmin.”