Barcelona jäi 1–1-tasapeliin Granadaa vastaan.

Päävalmentaja Ronald Koemanin asema Espanjan jalkapalloliigan suurseurassa Barcelonassa kurjistui entisestään, kun joukkue pelasi nihkeän 1–1-kotitasapelin kehnohkoa Granadaa vastaan maanantaina.

Barça nousi pisteeseen vasta loppuhetkillä, kun Ronald Araujon puskumaali kuittasi Granadan jo ottelun toisella minuutilla iskemän johtomaalin.

Hollantilaisvalmentaja Koeman ja pelaajat saivat loppuvihellyksen jälkeen kuulla kotikannattajilta ärtynyttä viheltelyä.

Barca on voittanut kauden viidestä pelistään vain kaksi, ja Koemanin asemaa on nakertanut etenkin tyly 0–3-kotitappio Bayern Münchenille Mestarien liigan avauspelissä viime viikolla.

Koeman oli pelin jälkeen ärtynyt, kun media painosti kysymyksillä Barcelonan pelityylistä – mikä tuntuu hiertävän kannattajiakin kenties enemmänkin kuin totuttua vaisummat tulokset.

"Kun katsot pelaajalistaa, mitä teet? Pelaat tiki-takaa? Tiki-takaa kun (kentällä) ei ole tiloja?” Koeman kyseli viitaten lyhytsyöttöpeliin, josta joukkue on tunnettu.

”Teimme mitä meidän oli tehtävä. Yritimme voittaa toisella tavalla. Meillä ei ole pelaajia yksi vastaan yksi -tilanteisiin tai pelaajia, joilla on nopeutta. Puhumme siitä, että... Tai no en sano enempää, koska tuntuu että minun on kiisteltävä kaikesta mahdollisesta”, Koeman puuskahti medialle.