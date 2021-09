Kun ulkoilmatapahtumien yleisörajoitukset poistuivat, esimerkiksi jalkapallon Veikkausliigan otteluissa on ollut kovin niukasti yleisöä, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä teki tiistaina lukuisien tapahtumajärjestäjien toivoman esityksen: yleisötilaisuuksien rajoituksista luovutaan. Tämä lienee avaus, jota seurataan muilla alueilla hyvinkin nopeasti.

Kannattaa hieman laittaa vielä jarrua, sillä koronakoordinaatioryhmä ei ole tässä päättävä elin. Se on edelleen Aluehallintovirasto (avi), ja tässä tapauksessa Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Koska koronakoordinaatioryhmässä on mukana muun muassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) edustus, olisi melkoisen yllättävää, jos avi päättäisi jotain muuta kuin nyt on esitetty. Sitä päätöstä nyt odotellaan ehkä päivä tai muutama.

Toinen juttu on sitten se, mitä yleisötapahtumien rajoitusten poistaminen käytännössä tarkoittaa. Tuleeko yleisö urheilutapahtumiin, konsertteihin, teatteriin ja niin edelleen? Onko niissä varmasti turvallista?

Keskiviikkona pelattavaan Stadin derbyyn on tulossa tuhdimmin väkeä, mutta sekään ei ole vielä loppuunmyyty noin vuorokausi ennen ottelua.

Syitä niukkoihin yleisömääriin on varmasti muitakin kuin koronapandemian jälkeinen aika, mutta tapahtumajärjestäjien yksi merkittävä tehtävä on nyt osoittaa, että homma on hoidossa. Tapahtumat ovat turvallisia ja niihin kannattaa myös siksi tulla.

Jääkiekkoliiga näyttää onnistuneen houkuttelussa jo nyt: esimerkiksi HIFK on myynyt ensimmäisiin kahteen kotiotteluunsa 4 100 lippua per peli eli kaiken mitä oli tarjolla. Hyvin todennäköisesti lokakuussa katsojamäärät ovat huomattavasti kovempia.

Kun 2. lokakuuta järjestetään Suomen ensimmäinen šakkinyrkkeilyilta Helsingissä, katsojiltaan vaaditaan rokotustodistus. Parin sadan katsojan tapahtuma siten ennakoi, mitä koronapassi voisi merkitä tapahtumille.