Miekkailu on kilpailua muita vastaan, mutta se on ollut Sofia Blanco Sequeirosille myös sisäisten konfliktien lähde.

Miekkaileva filosofi Sofia Blanco Sequeiros, 26, on ollut huono häviäjä ja kova jännittäjä. Esikoiskirjassaan hän pohtii voittamisen ja siihen liittyvien tunteiden merkitystä. ”Voitto lupaa pelastusta oman minuuden turhauttavuudesta, kaiken ainaisesta samankaltaisuudesta”, hän sanoo.

Loisteputket valaisevat valkoista tyhjää tilaa, jonka keskellä on pöytä ja liikuteltava kokovartalopeili. Viereisestä salista kuuluu miekkojen kalskahtelua, kauempaa isosta salista sisäpelikenkien kirskahtelua koripallokentän parketilla.

Täällä Töölön Kisahallilla Sofia Blanco Sequeiros, 26, hioo miekkailutaitojaan.

Blanco Sequeiros on paitsi miekkailija myös filosofian väitöskirjatutkija ja kirjailija. Torstaina ilmestyy hänen esikoisteoksensa Voitto. Se on esseeteos, jonka keskeisimpiä aiheita ovat voittamisen tavoitteluun liittyvät tunteet ja kulttuuri. Niitä hän käsittelee omien kokemuksiensa kautta.

Miekkailun Blanco Sequeiros aloitti 10-vuotiaana Yhdysvalloissa, jonne oululaisperhe lähti kahdeksi vuodeksi isän työn perässä. Lapsena Blanco Sequeiros harrasti myös uintia ja koripalloa, testasi jalkapalloa ja oli hetken mukana viisiottelussa. Miekkailu on kuitenkin aina ollut hänelle kaikista mieluisin urheilulaji.

”Se, että kyseessä on yksilölaji, oli tärkeää. Siinä on vastuussa vain itselleen sekä onnistumisista ja epäonnistumisista. Koin joukkueen kauhean paineistavaksi. Luin lapsena myös fantasia- ja seikkailukirjoja: miekkailussa oli varmaan sellaista romantiikkaa, joka vetosi.”

” ”Kaverini ehdotti, että kävisin pakollisen filosofian kurssin pikimmiten, ja se oli menoa sitten.”

Peili on tärkeä työkalu oikean asennon tarkastamiseen ja liikeratojen harjoitteluun. Sofia Blanco Sequeirosin pääase on säilä, mutta kuvassa hän harjoittelee floretilla.

Urheilun rinnalla on kulkenut uteliaisuus maailmaa kohtaan. Blanco Sequeiros on lapsesta asti lukenut paljon kirjoja. Lukiossa hän kiinnostui filosofiasta.

”En ole lukenut Sofian maailmaa tai muuta porttiteorian mukaista askelta aiheeseen. Kaverini ehdotti, että kävisin pakollisen filosofian kurssin pikimmiten, ja se oli menoa sitten.”

Kahdeksan vuotta sitten Blanco Sequeiros muutti filosofian opintojen perässä Oulusta Helsinkiin. Hän piti silloin pari vuotta taukoa miekkailusta, kunnes palasi lajin pariin.

Joskus Blanco Sequeiros on miettinyt, että treenaisi vain itsensä takia, mutta kilpaileminen motivoi ja tuo tavoitteellisuutta harjoitteluun. Ammattiurheilija hän ei ole, eli hänen ei tarvitse kilpaillessaan tuntea painetta taloudellisesta turvasta.

Kun hän haluaa voittaa miekkailukilpailut, se tuntuu jonkinnäköiseltä pakolta ja tarpeelta, se on oikeastaan ainoa vaihtoehto. Samalla se on monin tavoin järjetöntä.

”Jos ajattelee ilmastonmuutosta ja luontokatoa, niin onhan se aivan järjetöntä suhteessa siihen. Yhteiskunnallisella tasolla sillä ei ole mitään merkitystä, voitanko jonkun kilpailun täällä Kisiksellä, mutta silti se on iso henkilökohtainen kysymys.”

” ”Katsoja, räppäri ja urheilija tavoittelevat voitoiltaan armoa.”

Sofia Blanco Sequeiros kiinnostui miekkailusta 10-vuotiaana. Aikuisiällä hän on kokeillut muitakin kamppailulajeja, kuten nyrkkeilyä ja brasilialaista jujutsua.

Voittaminen, voitontahto tai voittamisen kulttuuri eivät kuulu vain urheiluhalleihin tai -kentille, vaan aihe läpäisee koko yhteiskunnan. Ne ovat näkyviä ja tavoiteltavia asioita. Jo perinteisen tarinankerronnan keskiössä ovat erilaiset sankarimyytit tai vaikeuksien kautta voittoon -kertomukset.

Voittaminen aiheena on paljon esillä, mutta etenkin urheiluun liittyen Blanco Sequeiros haluaisi sitä tarkasteltavan moninaisemmin. Esseekokoelman synty on kiertynyt yhden kysymyksen ympärille: miksi haluan voittaa?

”Siihen annetaan usein tosi helppo psykologisoiva vastaus, että voittaminen on kivaa. Tai että ihmiset urheilevat ja haluavat voittaa, koska se on ollut evoluution saatossa tärkeää. Tuntuu, että siitä jää paljon henkilökohtaisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia näkökulmia piiloon. Näitä olen sitten halunnut ajatella läpi.”

Kirjan esseissä käydään miekkailukilpailuissa, analysoidaan astronauttielokuvia ja ollaan rap-tähti Cheekin keikalla. Blanco Sequeiros miettii Cheekin halua dominoida suomalaista musiikkia ja vertaa muusikkoa kilpaurheilijaan, joka haluaa olla kaikista ylivoimaisin.

Halua vie eteenpäin voittamisesta saatava tunne, jota Blanco Sequeiros kutsuu armoksi.

Katsoja, räppäri ja urheilija tavoittelevat voitoiltaan armoa; en tarkoita kristillistä armoa, vaan tunnetta, joka voittamisesta syntyy. Voitto lupaa pelastusta oman minuuden turhauttavuudesta, kaiken ainaisesta samankaltaisuudesta.

” ”Siinä pyydystää auringon kämmenilleen ja huomaa kestävänsä poltteen.”

Voittaminen on hyvin hetkellistä. Se ei anna pitkäaikaista tyydytystä, vaan työ kohti uusia voittoja jatkuu. Silti voiton hetki on merkityksellinen. Blanco Sequeiros kuvailee sitä kirjassaan suorastaan runollisesti:

Siinä pyydystää auringon kämmenilleen ja huomaa kestävänsä poltteen. Elämän aina uudelleen unohdettu elävyys palautuu mieleen.

Urheilukilpailun voittaminen on kokemuksena sellainen, että mistään muualta Blanco Sequeiros ei ole vastaavaa saanut. Ei vaikka on rakkaita harrastuksia ja kiinnostava työ. Hänelle voittamisen kokemuksen tärkeys tiivistyy siihen, että epäilykset eivät ole läsnä.

”Voittamisen hetki on niitä paikkoja, jossa ei tarvitse kyseenalaistaa itseään.”

Kilpailutilanne jännittää, mutta voittamisen hetki on kuin koskettaisi aurinkoa.

Kilpailutilanteisiin liittyy pelkoa, epävarmuutta ja epäröintiä. Blanco Sequeiros kertoo jännittävänsä kilpailuja todella paljon.

”Valmentajani aina sanoo, että kisapäivä on juhlapäivä. Minulle se on aina ollut tuomiopäivä.”

Blanco Sequeiros on pyrkinyt eroon tuomiopäivän ajatuksista. Hän on käsitellyt niitä terapiassa, valmentajan ja muiden urheilijoiden kanssa. Kirjassa hän pohtii voittamiseen liittyviä varmuuden ja epävarmuuden käsitteitä.

Varmuus muodostaa todellisuuden reunaehdot sekä filosofiassa että urheilussa. Se kyseenalaistetaan ja sitä murretaan uusia ajatuksia ja uutta liikettä opettelemalla. Lopulta tavoitteena on aina löytää tie ulos epävarmuudesta, reitti kohti selkeämpää ja luotettavampaa ymmärrystä.

” ”Yritän nähdä pelon jonain, jonka voi hyväksyä ja sen läpi voi kulkea.”

Sofia Blanco Sequeiros kilpailee puhtaasti itsensä takia, mutta vuorovaikutus yhteisön kanssa on myös tärkeää. Kilpailijat pitävät lajin elävänä.

Varmuus näyttäytyy Blanco Sequeirosille välttämättömänä, että voi voittaa. Se voi olla tiedostamatonta varmuutta, joka tulee esiin vasta kisatilanteessa. Samalla epävarmuus, pelko ja muut vaikeat tunteet ovat osa sitä.

”Yritän nähdä pelon jonain, jonka voi hyväksyä ja sen läpi voi kulkea. Ei tarvitse työntää sitä pois tai teeskennellä, ettei sitä olekaan.”

Aiemmin Blanco Sequeiros nukkui kaksi tuntia kisoja edeltävänä yönä ja yritti uskotella itselleen ja muille, ettei ole peloissaan. Nykyään hän pyrkii kääntymään pelkoa kohti ja miettii, mistä siinä on kyse ja mitä se hänelle kertoo.

Tutkijanakin Blanco Sequeiros voi jännittää tiettyjä tilanteita, mutta urheilussa epäonnistuminen on paljon kokonaisvaltaisempaa kuin huono päivä töissä.

”Tutkijalle saatetaan sanoa, että tämä idea ei ollut kovin hyvä, mutta kun urheilija epäonnistuu, se on sekä kehon että mielen epäonnistuminen, tai siltä se ainakin tuntuu. Siksi se koskettaa omaa sisintä eri tavalla.”

Huono häviäjä, sellainen Blanco Sequeiros tunnustaa aikaisemmin olleensa. Hänellä on myös ollut tapana kyseenalaistaa tuomareiden toimintaa. Näin aina siihen asti, kunnes valmentaja palautti kyseenalaistajan käytännön tasolle.

”Jossain vaiheessa valmentaja ihan nätisti sanoi, että Sofia, keskity enemmän urheiluun ja vähemmän valittamiseen.”

Urheilussa epäonnistuminen on väistämätön osa kehitystä. Kukaan ei voita aina, joten tappiot on osattava käsitellä.

Vaikeaa siitä voi tehdä se, että tappio tuo esiin monia tunteita. Kuten pettymystä omaan itseensä tai pelkoa siitä, että on pettänyt ne ihmiset, jotka ovat auttaneet, opettaneet ja tukeneet.

Vaikka näin ei olisikaan, urheilu pakottaa kohtaamaan nämä tunteet.

” ”Se on valtavan ilon, uteliaisuuden ja hyvien kokemusten lähde.”

Sofia Blanco Sequeirosin on pitänyt opetella olemaan hyvä kilpakumppani ja seurakaveri silloinkin, kun itsellä ei suju hyvin.

Tappiota pohtiessaan Blanco Sequeiros löytää tunnistettavia piirteitä kirjailija Juhani Karilan Tapa pallo -esseestä, jossa tappio rinnastetaan totaalisuudessaan kuolemaan.

”Tappio voi tuntua hyvin totaaliselta ja kuolemalliselta siinä hetkessä. Esseessä osuvaa oli se, että urheilu on turvallinen paikka harjoitella kuolemista, eli jotain hyvin totaaliselta tuntuvaa asiaa, vaikka se ei olekaan niin totaalinen.”

Sanotaan, että urheilu on ihmisenä kasvamista. Sitä se on ollut myös Blanco Sequeirosille. Mutta on se ollut paljon muutakin.

”Se on valtavan ilon, uteliaisuuden ja hyvien kokemusten lähde.”

Blanco Sequeiros on saavuttanut säilän yksilösarjassa SM-hopeaa ja pohjoismaiden mestaruuskisoissa pronssia. Nyt tavoite on kirkastaa mitalit kultaisiksi.

Ehkä hän vielä pääsisi kokemaan EM-kisatkin, mutta kilpauralle on muitakin tavoitteita.

”Pidempiaikainen tavoite on jatkaa kilpaurheilua niin, että se on henkisesti ja fyysisesti kestävää.”

Kuka? Sofia Blanco Sequeiros ■ SM-tason miekkailija, pääaseena säilä. ■ Edustaa Ylioppilasmiekkailijoita. ■ Kirjallisuuskriitikko, filosofian väitöskirjatutkija. ■ Kotoisin Oulusta, asuu nykyään Helsingissä. ■ Motto: ”Uteliaisuus urheilua kohtaan on loputon ilon lähde.”

Sofia Blanco Sequeiros: Voitto. Kosmos.