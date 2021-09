Peräkkäisinä öinä seurojen hallien seiniin oli tehty spraymaalilla viestejä.

Ensin maanantaina salibandyseura Karlstad IBF:n hallin oveen oli kirjoitettu uhkaavia tekstejä. Seuraavaksi tiistaiaamuna vastaavia kirjoituksia oli jääkiekkoseura Färjestadin hallin seinässä. Färjestad on karlstadilainen liigaseura.

Asiasta kertovat paikallislehdet Nya Wermlands-tidningen ja Värmlands Folkblad.

Färjestadin Löfberg-areenan yksi sivuseinä oli täynnä vihaisia ja uhkaavia viestejä.

”Kyseessä on todennäköisesti pikkupenska, jonka mielestä tämä on hauskaa. Ehkä ei voisi sanoa, mutta tällaisen näkeminen tekee helvetin vihaiseksi. Luultavasti jonkun pitäisi uskoa, että nämä on kirjoittanut Leksandin kannattaja, mutta niin ei ole”, sanoo hallijohtaja Stefan Jonsson.

Karlstadissa oli myös kahden koulun seinässä graffitikirjoituksiaa ja nyt pidetään mahdollisena, että kyseessä on sama tai samat tekijät.

Poliisin tiedottajan Diana Qudhaibin mukaan töherrykset jäähallin kylkeen on tehty tiistain vastaisena yönä. Raporttiinsa poliisi kirjasi ilkivallan.