Minnesota Wild on tehnyt merkittävän jatkosopimuksen venäläishyökkääjä Kirill Kaprizov kanssa.

Kirill Kaprizov on ensimmäinen parhaan tulokkaan palkinnon saanut Minnesota Wildin pelaaja.

Minnesota Wild on käynyt pitkään neuvotteluja jatkosopimuksesta venäläisen Kirill Kaprizovin kanssa.

Nyt neuvottelut on saatu päätökseen. 24-vuotias Kaprizov on tehnyt Wildin kanssa viiden vuoden sopimuksen, jonka kokonaisarvo on 45 miljoonaa dollaria eli noin 38 miljoonaa euroa.

Se tarkoittaa yhdeksää miljoonaa dollaria kautta kohden.

Minnesota Wild tiedotti asiasta muun muassa Twitterissä.

Kaprizov on viime kauden tulokas. Debyyttikaudellaan Kaprizov teki varsin vakuuttavaa jälkeä: 55 ottelussa saadut tehot 27+24=51 toivat kauden päätteeksi parhaan tulokkaan palkinnon, kertoo NHL.com.

Venäläishyökkääjä pelasi pitkään KHL:ssä ennen NHL:ään siirtymistä.