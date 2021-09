Hassan Nourdinelle voitto Michele Broilinista oli kaksinkertainen voitto. Italian nyrkkeilyliittoa on arvosteltu siitä, ettei se puuttunut ottelijan tatuointeihin aiemmin.

Ammattinyrkkeilyottelussa otelleen 28-vuotiaan Michele Broilin tatuoinnit ovat herättäneet keskustelua Italiassa.

Broili kohtasi sunnuntaina Triestessä käydyssä ottelussa 34-vuotiaan Hassan Nourdinen.

"Kun nousin kehään ja näin nuo tatuoinnit, olin järkyttynyt", Marokossa syntynyt Nourdine kertoi La Stampa -lehdelle, jota The Guardian lainaa jutussaan.

Nyt Italian urheiluviranomaiset tutkivat, miten on mahdollista, että nyrkkeilijä, jolla on uusnatsitatuointeja voi olla Italian ammattinyrkkeilyliiton (FPI) jäsen.

Nyrkkeilijän ihoon oli tatuoitu esimerkiksi SS-lippu sekä natsitervehdykseen viittaava numero 88, keskitysleirejä vartioineen pääkallo-joukko-osaston symboli sekä Veneton Skinhead -organisaation logo.

Nourdine voitti ottelun Italian mestaruudesta tuomarien yksimielisellä päätöksellä.

”En voi kieltää, että jonkun lyöminen noilla tatuoinneilla on kaksinkertainen voitto”, Nourdine totesi.

”Minusta nuo tatuoinnit olivat törkeitä, eikä niille ole mitään oikeutusta. Italian nyrkkeilyliiton olisi pitänyt ymmärtää jo alkujaan, että tällä nyrkkeilijällä on tuollaisia sympatioita. Vihan lietsominen on lain mukaan rangaistavaa”, Nourdine sanoi.

The Guardianin mukaan Broilin kerrottiin myös tehneen avustajilleen fasistisen tervehdyksen. Joidenkin todistajien mukaan Broilin kannattajat lauloivat natsikappaleita ja vaihtoivat fasistisia tervehdyksiä Broilin tullessa kehään.

Ottelu lähetettiin suorana urheilulehti Gazzetta dello Sportin sivustolla.Tatuoinnit ja niiden näkyminen lähetyksessä suututtivat monet katsojat.

Italian nyrkkeilyliitto on julkaissut lausunnon, jonka mukaan kaikkien sen jäsenten on pidättäydyttävä syrjivästä käytöksestä. Liitto on kertonut toimittavansa asian urheilulautakunnalle.

Ennen sunnuntain ottelua Broili on otellut liiton alaisuudessa 16 kertaa, mutta on nyt vaarassa menettää lisenssinsä.

Italian lain mukaan fasismiin kiihottaminen on rikollista toimintaa. Poliisi tutkii tapausta, ja Triesten syyttäjät arvioivat, aloitetaanko rikostutkinta.