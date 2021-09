Sata maalia 110 ottelussa Arsenalin paidassa. Tokion olympialaisissa ennätykselliset kymmenen maalia. Eniten maaleja Englannin naisten superliigassa. Hollannin maajoukkueen kaikkien aikojen maalintekijä.

Lukemat kertovat selvää kieltä: hollantilainen Vivianne Miedema on armoitettu maalintekijä. Manchester Unitedin naisten joukkueen manageri Casey Stoney onkin todennut: ”Paras viimeistelijä, jonka olen nähnyt naisten otteluissa.”

Kun Miedema teki sadannen maalinsa Arsenalille 9. syyskuuta Mestarien liigan karsinnassa Slavia Prahaan vastaan, hän ei itse tehnyt siitä juuri minkäänlaista numeroa.

”Ehkä on outoa sanoa, mutta sadan maalin tekeminen Arsenalille ei merkitse minulle niin paljon kuin sen ehkä pitäisi. Minulle se on vain numero. Se on vain yksi ennätys tai virstanpylväs, joka on tehty rikottavaksi, ja näin olen aina ajatellut”, Miedema totesi Arsenal.comille.

Miedema oli superlahjakkuus jo lapsena. Monien tyttöjen tavoin Miedemakin pelasi lapsena poikien kanssa, koska sopivaa tyttöjen joukkuetta ei ollut. Hän itse muistelee, että aloitti pelaamisen 5-vuotiaana.

”Potkin palloa kaikkea kohti talossamme. Mikään lattialla sijainnut ei ollut suojassa minulta. Vanhempani eivät olleet siitä iloisia, mutta luulen heidän lopulta rakastaneen sitä”, Miedema kertoi viime vuoden syksynä Arsenal.comille.

Kun hän pelasi juniorina VV de Weiden poikien joukkueessa, he kohtasivat Groningenin. VV de Weide voitti ottelun 7–5. Miedema teki viisi maalia ja syötti loput kaksi maalia.

Joten ei ollut kovinkaan yllättävää, että naisten joukkueissa heräsi kiinnostus. Miedema teki ensimmäisen ammattilaissopimuksensa vain 14-vuotiaana SC Heerenveenin kanssa.

”Joten siellä sitten olin. Pelasin säännöllisesti 30-vuotiaita naisia vastaan Hollannin korkeimmalla tasolla.”

Kerran Miedema joutui vaihtopelaajaksi.

”Olimme 0–1 tappiolla, ja minä olin vaihdossa. Minua ei ollut koskaan aiemmin laitettu vaihtopelaajaksi, eikä juuri koskaan sen jälkeenkään – siihen on luultavasti syynsä. Tulin vaihdosta kentälle, tein kaksi maalia ja voitimme 2–1.”

Suunnilleen sama toistui hänen toisessa maaottelussaan. Hollanti kohtasi Portugalin, Miedema pelasi ottelun lopussa 15 minuuttia ja teki kolme maalia.

Viimeisellä kaudellaan, 2013–2014, Heerenveenissä Miedema teki 41 maalia 26 ottelussa ja oli Hollannin naisten pääsarjan maalikuningatar 17-vuotiaana. Miedema voitti maalipörssin 15 maalin erolla seuraavaan.

Hollantilaiset Vivianne Miedema ja Arjen Robben juhlivat Bayern Münchenin naisten ja miesten liigamestaruuksia toukokuussa 2016.

Heerenveenistä Miedema siirtyi Bayern Müncheniin. Kyselyjä hän sai kaikkiaan 39 seurasta. Saksassa Miedema viihtyi kolme kautta, teki maaleja tiuhaan tahtiin, mutta hän oli pettynyt Bayernin pelityyliin, jossa suosittiin pitkiä keskityspalloja.

Kahden mestaruuden ja yhden kakkossijan jälkeen Miedema suuntasi Lontooseen ja Arsenaliin, jossa hänellä on nyt menossa sopimuksen viimeinen kausi. Se on mahdollisesti myös viimeinen Pohjois-Lontoossa.

”Kaikki tietävät, että jo tänä kesänä olisin ollut avoin jollekin [vaihtoehdolle]. Toivon, että tästä tulee hieno kausi, koska se tekee päätöksenteon paljon helpommaksi”, Miedema sanoi The Guardianille.

Kausi on ainakin alkanut vahvasti: Arsenal on voittanut kauden ensimmäiset kaksi otteluaan superliigassa sekä selviytynyt Mestarien liigan lohkovaiheeseen.

Myös Miedeman maalitehtailu on jatkunut tehokkaana, mutta yksi iso epäonnistuminenkin löytyy. Se tapahtui Hollannin maajoukkueessa Tokion olympialaisissa.

Miedema kylläkin teki kisoissa kymmenen maalia ja myös kaksi maalia puolivälierässä Yhdysvaltoja vastaan, mutta ottelu venyi rangaistuspotkukilpailuun – ja Miedema epäonnistui omassa yrityksessään. Tämä ei ole suuri yllätys, sillä seurajoukkueessa Miedema jättää rangaistuspotkujen laukomiset yleensä muille pelaajille.

Mahdollisesti taustalla on ainakin osittain se, että Miedema kaiken kaikkiaan pitää matalaa profiilia. Hän kertoo myös yllättävän asian pelaamisestaan.

”Tämä kuulostaa todella typerältä, mutta kun olen kentällä, en todellakaan ole niin keskittynyt. Näen monenlaisten asioiden tapahtuvan ympärilläni, ja yritän vain pitää viilipyttymäisyyteni koko ajan.”

Tämä on myös Miedeman eräänlainen tavaramerkki: hän ei juuri hymyile, vaikka verkot kuinka heiluisivat.

”Tiedän fanien nauttivan siitä, että en hymyile tai juhli liian usein kentällä, mutta uskokaa, teen niin joskus”, Miedema toteaa.

”Maalien tekeminen ei saa minua hymyilemään. Mieluummin olen oma itseni ja rentoutunut.”

Viviane Miedemalta irtosi ainakin pieni hymy, kun Katie McCabe nosti hänet syliinsä Mestarien liigan karsintaottelussa 9. syyskuuta. Miedema oli juuri tehnyt hattutempun.

Miedema kuitenkin korostaa, että se on hänelle erityistä, kun hän näkee joukkuekavereittensa reaktiot ja kannattajien kommentit sosiaalisessa mediassa. Itse hän haluaa keskittyä tähän hetkeen.

”Kuka tietää, ehkä urani jälkeen katson näitä hetkiä ja ajattelen: ’Olet pelannut hyvin, Viv.’ Mutta juuri nyt en tunne niin.”

Arsenal–Manchester City naisten Englannin superliigan ottelu sunnuntaina kello 20.45.