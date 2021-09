Uuden turvakaaren suunnittelussa on hyödynnetty viimeaikaisista F1-onnettomuuksista saatuja oppeja.

Formula ykkösiin on tulossa ensi vuonna neljäs versio kuljettajaa suojaavasta halo-turvakaaresta. Sen tavoitteena on kestää vielä vakavammissa onnettomuuksissa kuin viime ja tällä kaudella, kertoo Racefans-sivusto.

Uuden halo-kaaren suunnittelussa on hyödynnetty viimeaikaisista F1-onnettomuuksista saatuja oppeja sekä muiden haloa käyttävien sarjojen oppeja.

Yksi tärkeimmistä tapauksista on viime vuoden Bahrainin osakilpailun kolari, jossa Haas-tallin Romain Grosjean selviytyi tulimeren keskeltä. Kansainvälisen autourheiluliiton (FIA) raportin mukaan halo ja muut turvalaitteet toimivat suunnitellusti, mutta turvallisuutta parantavia kohtia löydettiin 22.

Halo tuli F1:een kaudella 2018. Koska autot ovat muuttuneet ja muuttuvat ensi vuodeksi vielä enemmän, myös halo-kaaren integrointi F1-autoihin pitää uudistaa.

”Tavoittelemme paljon vahvempaa laitetta, joka aiotaan integroida vuoden 2022 autoon kaikilla muutoksilla, joita autoon tulee verrattuna siihen, mitä nyt näemme F1:ssä”, sanoo suunnittelusta vastaava Clive Temple Racefans-sivustolle.

Koska F1-autojen minimipainoraja nousee ensi kaudella 790 kiloon, halo-kaarenkin pitää kestää painoa enemmän.

Myös edellisen osakilpailun kolari, jossa Max Verstappenin auto pomppasi Lewis Hamiltonin auton päälle, on mukana halo-tutkimuksessa. Templen mukaan kyseessä oli ”epätavallinen” kolari, mutta hänen näkökulmastaan tärkein asia oli se, että haloon ei liittynyt ongelmia. Se suojasi Hamiltonia.

”Epäilemättä Hamilton, kuten hän itse ilmaisi, tärisi fyysisesti ja luultavasti myös henkisesti. Mutta kuten näimme, hän todella yritti päästä tilanteesta pois ajamalla.”

Haloon aiemmin kohdistuneet arvostelut ovat Templen mukaan kaiken kaikkiaan vaientuneet.

”Ihmisille on tullut selväksi, että tärkeintä on näiden järjestelmien tosiasiallinen kyky tehdä se, mihin ne on suunniteltu. Estetiikka ja muut seikat täytyy unohtaa ja tunnustaa, että turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää.”