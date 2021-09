Kenialainen Mary Keitany voitti Lontoon maratonin kolmesti ja New Yorkin neljästi.

Kenialainen kestävyysjuoksutähti Mary Keitany lopettaa kilpauransa. Hän päättää uransa 39-vuotiaana lonkkavaivojen vuoksi.

Keitany on voittanut klassikkojuoksuista Lontoon maratonin kolme kertaa ja New Yorkin maratonin neljästi. Keitanyn naisten maailmanennätys 2.17.01 on Lontoon kilpailusta vuodelta 2017.

Keitanyn ura on sikäli poikkeuksellinen, että hän alkoi kilpailla kestävyysmatkoilla tosissaan vasta esikoislapsensa syntymän jälkeen vuonna 2008.

"Sain lonkkavamman viimeiseltä maratoniltani Lontoosta, enkä ole kyennyt kilpailemaan täysillä tehoilla sen jälkeen”, Keitany perusteli lopettamispäätöstään.