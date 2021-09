Castren palaa työpaikalle perjantaina alkavassa kilpailussa.

Tämän vuoden menestyneimpiin suomalaisiin yksilöurheilijoihin lukeutuva golfin­pelaaja Matilda Castren palaa perjantaina tositoimiin pienen hengähdystauon jälkeen.

Nyt on kulunut kaksi ja puoli viikkoa siitä, kun Castrenista tuli yksi Euroopan joukkueen sankareista voitokkaassa reikäpeliottelussa Solheim Cupissa Yhdysvaltoja vastaan.

Tällä viikolla 26-vuotias Castren palaa varsinaiselle työpaikalleen, maailman kova­tasoisimmalle naisten ammattilaiskiertueelle LPGA:lle.

LPGA:n kausi jatkuu marraskuun loppupuolelle asti, ja kalenterissa on jäljellä myös neljä Aasiassa pelattavaa kilpailua. Tällä viikolla kilpaillaan Yhdysvalloissa Arkansasin osavaltiossa Pinnacle Country Clubin kentällä.

Castren on LPGA:n kauden pisterankingissa sijalla 22, kun hänellä on takana 11 kilpailua. Niistä on tullut yksi voitto, yksi kakkossija ja neljä muuta sijoitusta 20 parhaan joukkoon.

Lisäksi Castren kävi heinäkuussa voittamassa Euroopan-kiertueen (LET) kilpailun Turussa. Sillä voitolla hän hankki LET:n jäsenyyden, joka oli käytännössä edellytyksenä pääsylle Solheim Cupiin.

Maailmanlistalla Castren on tällä viikolla sijalla 45.

Solheim Cupin jälkeen Castren nautti muun muassa kevyestä patikoinnista ja luonto­elämyksistä puolisonsa Daniel Morenon kanssa.

Castrenin Instagramissa julkaisemien kuvien perusteella Kalifornian San Diegossa asuva pariskunta viihtyi kaukana suurkaupungeista ja vieraili ainakin kolmessa kansallispuistossa: Glacierissa, Yellowstonessa ja Grand Tetonissa.

Ne sijaitsevat Yhdysvaltojen luoteisosassa Kalliovuorten osavaltioissa Montanassa ja Wyomingissa, jotka kuuluvat maan harvaan asutuimpiin. Noin 40 miljoonan asukkaan Kalifornia on Yhdysvaltojen väkirikkain osavaltio.