Haas-talli julkisti torstaina Venäjän GP:n yhteydessä ensi kauden kuljettajansa.

Haas-talli ilmoitti torstaina tehneensä jatkosopimukset tämän kauden kuljettajiensa Mick Schumacherin ja Nikita Mazepinin kanssa.

Mazepin ja Schumacher ovat molemmat 22-vuotiaita ja ajavat ensimmäistä kauttaan formula ykkösissä. Kummallakin on toistaiseksi pistetili avaamatta.

Erityisesti Mazepinin kausi on olut vaikea. Hän on ollut parhaimmillaan 14:s Bakun kisassa ja keskeytyksiä on kertynyt neljä.

Schumacher on aloittanut uransa hiukan paremmin. Hän on ajanut joka kisassa maaliin ollen parhaimmillaan kahdestoista.

”Halusimme kaudelle 2022 jatkuvuutta ratin taakse ja olen iloinen voidessani ilmoittaa, että Mick Schumacher ja Nikita Mazepin jatkavat Uralkali Haas F1-tallin kuljettajina ensi kaudella”, tallipäällikkö Gunther Steiner kertoi tiedotteessa.

”Tarjosimme tällä kaudella molemmille kuljettajille mahdollisuuden opiskella formula ykkösiä aloittelijoina, ja totisesti he ovat niin myös tehneet.”

Kaksikon sopimukset julkistettiin luonnollisesti ennen Venäjän GP:tä, sillä Mazepinin isä Dmitri Mazepin on Haas-tallin pääsponsorin, kemianalan konsernin Uralchemin omistaja.

Nikita Mazepinin ja Mick Schumacherin välillä on kipinöinyt pitkin kautta kaksikon taistellessa samoista sijoista. Kolme viikkoa sitten Mazepin syytti Hollannin GP:n aika-ajossa julkisesti Schumacheria aika-ajonsa pilaamisesta.

Muiden tallien kuljettajat ovat puolestaan arvostelleet toistuvasti Mazepinin ajotapaa. Esimerkiksi Itävallan GP:ssä Mazepin aiheutti vaaratilanteen ajautumalla Kimi Räikkösen eteen kesken harjoitusten nopean kierroksen.

Mazepinin vaihtelevat otteet on huomioitu hyvin Haasissa. Kesäkuussa tallipäällikkö Steiner lahjoitti Mazepinille kuljettajan pyörähdysalttiuteen viittaavan hyrrän, jonka hän oli nimennyt Mazespiniksi.

”Parempi, että pyörität tätä kuin autoa”, Steiner murjaisi tallin julkaisemalla videolla.

Haasin julkistettua kuljettajansa vain Valtteri Bottaksen tallikaverin paikka Alfa Romeolla on enää täyttämättä.

Lue lisää: Tallipäällikkö kertoi, miksi halusi Valtteri Bottaksen Alfa Romeolle: ”Etsimme samaa”

Lue lisää: ”Enempää epäonnea ei voi elämässä ollakaan” – uusi dokumentti on paras yritys kertoa Michael Schumacherin voinnista edes jotain

Lue lisää: Kun kollegat selittivät Kimi Räikkösen suosiota, tuloksena olikin pitkä hiljaisuus, joka päättyi naurun­remakkaan

Lue lisää: Valtteri Bottaksen paikan perivä George Russell ei aio jäädä Mercedeksellä statistiksi: ”Se tehtiin minulle hyvin selväksi”

Lue lisää: Valtteri Bottas nousi huikeasti kolmanneksi Monzassa – Hamilton ja Verstappen kolaroivat dramaattisesti keskenään