Viikonloppuna poljettava Paris–Roubaix on kova koitos sekä ajajille että pyörille. Huippupyöräilijä Peter Saganin mekaanikko Risto Usin paljastaa kikat ja niksit, joilla pyörän saa kestämään klassikkokisan helvetillistä mukulakivihöykytystä. ”Mekaanikoille se teettää mielettömästi hommia.”

Tänä viikonloppuna poljetaan yksi pyöräilymaailman suurimmista klassikkokilpailuista, Paris–Roubaix.

Pohjois-Ranskan perinteisiä mukulakiviteitä kiertävä kisa tunnetaan lempinimellä Pohjoisen helvetti. Sen reitti vaihtelee vuosittain hieman mukulakiviosuuksien eli sektorien kunnon mukaan.

Miesten 257 kilometrin kilpailun alussa vajaa satanen ajetaan asvaltilla, mutta loppu­matkalle osuu 55 kilometriä mukulaa.

Naiset pääsevät nyt ensi kertaa mukaan tähän kilpailuun, ja heidän 117 kilometrin reitillään kiveystä riittää 30 kilometrin verran.

Paris–Roubaix on poikkeuksellinen kilpailu sekä ajajille että etenkin tiimien mekaanikoille, jotka valmistelevat ajajien pyörät päivän höykytykseen.

Yhden päivän kisoista se on saksalaisen Bora-Hansgrohe-ammattilaistallin päämekaanikon Risto Usinin suosikki. Hän huolehtii muun muassa vuonna 2018 Paris–Roubaix-voittajan ja kolminkertaisen maailmanmestarin Peter Saganin pyörästä.

”On se erilainen kilpailu. Mekaanikoille se teettää mielettömästi hommia, ja säätämistä on paljon, mutta myös tunnelma on erityinen.”

Virolainen Usin on työskennellyt nykyisessä tiimissään yhdeksän vuotta. Viron maajoukkueessa hän aloitti mekaanikkona vuonna 2005, heti oman pyöräilyuransa päätteeksi.

Suomessa peruskoulun käynyt Usin kiinnostui pyörien rassaamisesta jo lapsena seurattuaan Tartossa pyöräliikettä pitäneen isänsä työtä. Hän opiskeli Tarton yliopistossa valmennusta, mistä on hyötyä myös nykyisessä tehtävässä, kun testataan ajajien ajoasentoja.

” ”Välillä pojilta tulee työpäivän jälkeen oluet tarjottimella.”

Risto Usin on työskennellyt mekaanikkona vuodesta 2005 alkaen.

Bora-Hansgrohella on palveluksessaan pysyvästi kaksitoista mekaanikkoa ja tarvittaessa pari kolme keikkatyöläistä. Paris-Roubaix’ssa heitä on mukana viisi.

Tallilla on nyt toista kertaa käytössään mukulakiville kehitetty pyöränvalmistaja S-Worksin Specialized Roubaix-malli.

Sen emäputkessa on pari senttiä joustoa tuova mäntä, jonka voi lukita asvalttiosuuksilla. Satulatolpassakin on iskuja pehmentävä rakenne.

Pyörissä on samat 50 milliä korkeat hiilikuituvanteet kuin muissakin kilpailuissa. Renkaat ovat tavallista leveämmät, 30-milliset, ja jälleen Roubaix-mallia eli kovaan käyttöön suunnitellut. Talli on muuten luopunut tuubirenkaista, joissa sisä- ja ulkorengas ovat yhdessä paketissa, mutta tässä kisassa niihin vielä luotetaan.

Aiemmin ajajat saattoivat toivoa tähän kilpailuun kaksinkertaista tankonauhaa tärinän vaimentamiseksi tai cyclocross-tyyppisiä lisäjarrukahvoja keskelle ohjaustankoa, sillä kun kädet ovat tangon keskellä, ranteet joustavat paremmin.

Lisäkahvoja ei voi levyjarrupyöriin enää asentaa, mutta joillekin ajajille asennetaan sähkövaihteita ohjaavat lisäpainikkeet keskelle tankoa.

Tärinän vuoksi pyöriin asennetaan ketjuvarmistimet, jotka estävät ketjua putoamasta pois keskiörattaalta. Pullotelineisiin kiinnitetään lisäksi hiekkapaperia, jotta juomapullot pysyvät telineessä.

Jokaisella ajajalla on pyörässä yksilölliset säädöt.

”Esimerkiksi Sagan ei toivo mitään ylimääräistä, jos pyörässä toimii kaikki ja mitat ovat kohdallaan. Hän on simppeli kaveri. Yleisesti mekaanikot ovat ajajien silmissä ihan paikallaan. Välillä pojilta tulee työpäivän jälkeen oluet tarjottimella”, Usin sanoo.

Tämän vuoden kisaan Bora-Hansgrohe lähtee kunnianhimoisilla tavoitteilla, Sagan ja toissa vuoden kakkonen Nils Politt kärkimiehinään.

”Tietenkin yritetään myös laittaa jokeria peliin.”

” ”Joiltain tiimeiltä on mennyt jopa 10–12 rengasta. Se on jo liikaa.”

Peter Sagan voitti Paris–Roubaix-kisan vuonna 2018.

Alkuvalmistelut ennen Paris–Roubaix’ta Bora-Hansgrohe tekee tallin tukikohdassa Münchenin eteläpuolella.

Kilpailuviikolla tutustutaan rataan, testataan renkaita ja rengaspaineita sekä pohditaan kelin mukaan kisassa käytettäviä välityksiä. Läpi ajetaan ainakin tärkeimmät sektorit, mahdollisesti puoletkin mukulakivipätkistä.

”Joitain sektoreita on saatettu huoltaa, ja jotkin voivat olla huonommassa kunnossa kuin ennen. Se vaikuttaa rengaspaineisiin. Samalla voidaan katsoa sopivia ajolinjoja, vaikka kisassa niitä ei välttämättä voi valita.”

Tavallisissa asvalttikisoissa ajajien rengaspaineet ovat 7,5–8 baria kelin ja ajajan painon mukaan. Tätä kisaa varten renkaisiin pumpataan 5,5 baria ja sadesäällä vain 4,5.

Mekaanikon kilpailupäivä on tiivis. Ennen kuin lähtölaukaus kajahtaa kello 11, pyörien on oltava lähtövalmiina ja varakiekkojen, varapyörien ja pullojen huoltoautoissa.

Kilpailijoiden perässä ajaa huoltoauto, jossa on varapyörät sekä neljästä kuuteen paria varakiekkoja. Reitin varrelle kiinteisiin huoltopisteisiin matkaa kymmenessä tiimin autossa lisää pyöriä ja kiekkoja.

Seitsemällä ajajalla on jokaisella ainakin yksi oikean kokoinen varapyörä, kärkiajajilla kolme. Kiekkopareja on käytössä yli viisikymmentä, ja huoltohenkilökuntaan kuuluu parisenkymmentä ihmistä.

”Viime vuosina renkaita on mennyt päivän aikana vain pari, mikä on vähän. Jonain vuonna niitä on mennyt kuusi. Joiltain tiimeiltä on mennyt jopa 10–12 rengasta. Se on jo liikaa”, Usin sanoo.

Pyörän vaihtojakaan ei ole ollut kuin ehkä yksi. Varapyöriä on silti oltava, koska etenkin ennen ensimmäisiä sektoreita sattuu usein kolareita, kun ajajat hakevat hyvää paikkaa ryhmässä. Silloin pyörästä vääntyy herkästi esimerkiksi takavaihtaja.

Huoltoauton kuljettajankin on oltava kivisillä pätkillä tarkkana.

”Moottorin alle laitetaan erillinen kilpi suojaksi, koska autotkin ottavat osumaa kivistä.”

” ”Alkuvuosina olimme letkan häntäpäässä, ja sieltä piti juosta melkein kilometri, jotta näki, kuka pojista makaa maassa.”

Peter Sagan ja Sveitsin Silvan Dillier kamppailivat Paris–Roubaix’ssa 2018.

Kilpailupäivän aikana Usin istuu huoltoautoletkassa tallin sporttipäälliköiden kanssa seuraamassa kilpailua ja huollon toimintaa. Seitsemän tunnin kisan aikana ei ehdi syödä eväitä, koska kilpailussa tapahtuu alusta asti paljon.

Jos tiimin ajajalta menee rengas, hän rientää vaihtamaan sen sekunneissa. Nyt tiimin auto on ranking-tilastossa sen verran korkealla, että huoltoauto on karavaanin etupäässä, mikä helpottaa huoltamista kapeilla teillä.

”Alkuvuosina olimme letkan häntäpäässä, ja sieltä piti juosta [autojen pysähdyttyä] melkein kilometri, jotta näki, kuka pojista makaa maassa. Joskus paikalla ei enää edes ollut ketään.”

Loput huoltojoukot ovat reitin varrella kiinteissä huoltopisteissä mukanaan varakiekot ja -pyörät. Sektorilta toiselle on kiire, koska loppumatka huoltopaikalle on käveltävä.

”Kisaa edeltävän illan logistiikkapalaverissa katsotaan, miten autot liikkuvat sektorilta toiselle. Minullekin on joskus tullut pari kolme sakkoa, kun olen ajanut kiireessä niitä välejä.”

” ”Ajajat myös teippaavat niveliään, koska sormiin ja ranteisiin sattuu monta päivää kilpailun jälkeen.”

Paris–Roubaix’ssa ajamista on Usinin mukaan vaikeaa opettaa ensikertalaiselle.

”Ajaja voi olla huippukunnossa mutta ei tiedä, miten säästää energiaa reitillä. Sektorien välillä pitää muistaa syödä ja juoda koko ajan.”

Useimmat ajajat polkevat mukulakivet matalalla kadenssilla eli kampikierroksilla.

”Tärkeintä on löytää oma rytmi ja parhaat ajolinjat. Ajajat myös teippaavat niveliään, koska sormiin ja ranteisiin sattuu monta päivää kilpailun jälkeen.”

Säälläkin on iso merkitys. Tämän vuoden kilpailusta ja etenkin sunnuntaista povataan ensimmäistä sadekelin Paris–Roubaix’ta sitten vuoden 2002. Se tietää mekaanikoille töitä myös kilpailun jälkeen pesupuuhissa.

”Se tulee olemaan mielenkiintoista, koska luvassa on paljon sadetta. Traktorit ovat varmaan olleet jo pelloilla syystöissä, joten luultavasti on aika kuraista touhua tiedossa.”

Fakta 118. Paris–Roubaix-pyöräilykilpailu 2.–3.10. Kilpailua on järjestetty vuodesta 1896 alkaen.

Naisten kilpailu lauantaina on 117 kilometriä. 17 mukulakivisektorilla on yhteismittaa 30 kilometriä.

Sunnuntaina miesten 257 kilometrin reitillä on 30 mukulakivipätkää, joiden pituus on 55 kilometriä.

Kilpailureitit ovat viimeisellä 85 kilometrin matkalla samat.

Kilpailu käynnistyi alkujaan Pariisista, nyt lähtöpaikkana on Compiègne. Maaliin tullaan Roubaix’n ulkovelodromille.

