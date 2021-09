Jyväskylä

Mikä olisi sen parempi syntymäpäivälahja Kalle Rovanperälle kuin uran ensimmäinen voitto Suomen MM-rallissa Jyväskylässä?

Rovanperä täyttää perjantaina 1. lokakuuta 21 vuotta. Heinäkuussa hänestä tuli rallin MM-sarjan nuorin osakilpailuvoittaja Virossa. Se huomioitiin laajasti myös kansainvälisessä mediassa.

Voitto Virossa ei ollut jättiyllätys. Rovanperä on ajanut siellä muutenkin paljon ja asuu Tallinnassa.

Sen sijaan seuraavassa MM-rallissa Belgiassa tuli iso paukku. Rovanperä ajoi kisassa ensikertalaisena ja asfaltilla kolmanneksi. Edellisessä MM-rallissa Kreikassa tuli uran toinen voitto WRC-autolla.

Kreikassa Rovanperä voitti myös kisan viimeisen erikoiskokeen Power Stagen, josta hän kuittasi viisi lisäpistettä. Rohkea ajo osoitti, että itseluottamus on kunnossa.

”Kalle uskaltaa lähteä voittamaan. Kalle ei anna tunteelle valtaa ja on huippurauhallinen”, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala sanoo.

Ei siis ihme, että Rovanperä on nostettu suosikiksi Suomen MM-rallissa, jossa hän ajaa kolmatta kertaa.

Vuonna 2018 hän ajoi kisassa auton konepelti pystyssä samalla tavalla kuin Timo Mäkinen legendaarisessa valokuvassa vuoden 1967 Suurajoissa.

Timo Mäkinen Jyväskylän Suurajoissa elokuussa 1967.

Rovanperän Škodasta hajosi iskunvaimennin, joka tuli konepellistä läpi. Yleisön suosikkina ajanut Rovanperä pääsi maaliin ja oli yleiskilpailussa neljästoista ja neljäs WRC2-luokassa.

Vuotta myöhemmin hän ajoi yleiskilpailussa yhdeksänneksi ja otti luokkavoiton. Joko nyt on vuorossa pääkisan voitto?

”Ajan aina voitosta. Kuulostaa hyvältä, jos puhutaan, että olen suosikkina, mutten ole miettinyt asiaa sen enempää”, Rovanperä sanoo viilipyttymäiseen tapaansa.

Toyota-tallin henkilökunta juhli Kalle Rovanperän ja kartanlukija Jonne Halttusen voittoa Kreikan MM-rallissa syyskuussa.

Ajajien MM-pisteissä Rovanperä on neljäntenä, kun jäljellä on kolme osakilpailua: Suomi, Espanja ja Italia. Rovanperä on vain pisteen päässä MM-pronssista ja Hyundain belgialaiskuljettajasta Thierry Neuvillesta.

Hyundain ajajat eivät ole vielä kertaakaan yltäneet palkintopallille Jyväskylässä, mutta sen perusteella ei voi tehdä isoja johtopäätöksiä.

Aiemmilla kerroillaan Jyväskylässä Hyundain aerodynamiikka ja jousitus eivät ole olleet parhaat mahdolliset.

”Autoista on puuttunut pitoa”, Latvala sanoo kilpailevasta tallista.

Virolainen Ott Tänak on MM-pisteissä Rovanperän jälkeen viidentenä (129–106). Hänellä on puolustettavaan kaksi edellistä Jyväskylän MM-rallin voittoa, kun viime vuonna kisaa ei ajettu pandemian takia.

Tänak ajoi voittonsa Toyotalla mutta istuu nyt Hyundain ratissa ja on vaarallinen vastustaja.

Ranskalainen Sébastien Ogier on tukevassa MM-johdossa 180 pisteellään. Kun jaossa on vielä 90 MM-pistettä, Rovanperä voisi tavoittaa tallikaverinsa.

”Se mahdollisuus on kyllä pieni. Ogierin tavoittaminen on teoriassa mahdollista, mutta oikeita mahdollisuuksia siihen ei ole”, Rovanperä sanoo.

Mestaruus vaatisi Rovanperältä vähintään kaksi voittoa ja Ogierilta vähintään kahta keskeyttämistä. Näin ollen Ogier on matkalla seitsemänteen peräkkäiseen maailmanmestaruuteensa. Toyotan kolmas ajaja Elfyn Evans on sarjassa toisena (136 pistettä).

Tommi Mäkisen johtokaudella Toyota ei koskaan antanut suoria tallimääräyksiä kuljettajilleen.

Latvalakaan ei siihen aio ryhtyä, vaikka voitolla Jyväskylässä Ogier olisi jo lähes varma mestari.

”Jos Kalle aikoo voittaa, Kalle saa voittaa. Ogier voi ajaa mestariksi omalla tavallaan ja taktiikallaan”, Latvala sanoo.

”Tommi ei puuttunut koskaan ajamiseeni, eikä ole Latvalakaan”, Rovanperä vastaavasti sanoo.

Kalle Rovanperä vieraili Jyväskylän MM-rallin aattona Toyotan uusissa toimitiloissa Jyskässä. Ensi vuonna talli tuo myös kilpa-autonsa Tallinnasta Jyväskylään.

Hyvästä loppukaudestaan huolimatta Rovanperä ei ole täysin tyytyväinen kauteensa. Neljän keskeytyksen putki pilasi saumat mestaruuteen.

Rovanperä keskeytti Kroatiassa, Portugalissa, Sardiniassa ja Safari-rallissa Keniassa.

Kroatiassa hän ajoi ulos pahassa mutkassa. Portugalissa ja Sardiniassa autosta hajosi jousitus. Safarissa hän juuttui hiekkaan ja keskeytti toiselta sijalta. Rovanperä jatkoi aikasakkojen kanssa ja sijoittui kuudenneksi.

”Suoritustasooni olen tyytyväinen. Tekniikan pettämiselle ei voi mitään.”

Tallipäällikkö Latvala kehuu kaikkia kolmea kärkikuljettajaansa.

”Meidän kuljettajamme eivät ole paljon tehneet virheitä. He ovat ajaneet tasaisen hyvin. Kalle joutui kokemaan tekniikkamurheita keväällä.”

Jos kausi menee loppuun asti hyvin, Toyota voi juhlia kahta maailmanmestaruutta. Se johtaa myös valmistajien MM-sarjaa. Eroa Hyundaihin on 57 pistettä (397–340).

Jyväskylässä nähdään myös yhden aikakauden päätös, kun nykyiset WRC-luokan autot kisaavat Suomessa. Ensi kauden Rally1-autot ovat hitaampia ja 120 kiloa painavimpia hybridejä.

Latvala ei voi vielä vahvistaa tallin ensi kauden kuljettajia. Hän odottaa Japanin johdon päättävän valinnoista lokakuussa.

”Sitten voin kertoa niistä mediallekin”, Latvala sanoo.

Ei tarvita isoja ennustajan lahjoja, kun sanoo, että ainakin Rovanperä ja Evans jatkavat tallissa. Ogier saattaa ajaa joitain yksittäisiä MM-ralleja, ja Esapekka Lappi ottanee kolmannen tallipaikan.

”Olisihan se positiivista, jos tallissa olisi ensi kaudella kaksi suomalaista”, Rovanperä sanoo.

Entäs se Kallen syntymäpäivälahja? Tuleeko jotain muuta kuin voitto?

”Hehee, ei ole vielä päätetty, mutta varmaan jotain pitää kehittää”, tallipäällikkö Latvala sanoo.

