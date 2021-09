Kyyneleet valuivat Tikkurilassa, kun TiPS:n kausi on jäämässä hopeiseksi – syöpään sairastunut valmentaja teki halauskierroksen

Valmentaja Pauliina Miettinen oli kaikkien ajatuksissa TiPS:n kauden ratkaisuhetkillä.

TiPS–Åland United 3–3 (1–1)

Tikkurilan Palloseuran oljenkorsi jalkapallon Kansallisen liigan mestaruuteen kuihtui lähes olemattomiin, kun joukkue jäi 3–3-tasapeliin Åland Unitedin kanssa.

Ero sarjakärki KuPSiin on nyt kuusi pistettä, kun jäljellä on enää kaksi kierrosta. Kuopiolaisten ylivoimainen maaliero käytännössä varmistaa heille mestaruuden.

TiPS kiri toisella puoliajalla kaksi kertaa takaa tasoihin, mutta piste hyvän esityksen jälkeen ei lämmittänyt. Kun loppuvihellys soi, ilmeet olivat lohduttomia. Joukkue jäi toisena vuonna peräkkäin katkerasti hopealle.

Tunteiden myrskyä tilanteeseen lisäsi TiPS-valmentaja Pauliina Miettisen aiemmin kesällä saama syöpädiagnoosi. Miettinen halasi pelaajia vuorotellen pelin päätyttyä.

Lue lisää: Valmentaja Pauliina Miettinen suunnitteli joukkueelleen juhlia, kun musertava diagnoosi tuli – "Sinulla on syöpä edennyt tosi äkkiä"

Kyyneleet valuivat valmentajan poskilla, kun hän saapui haastatteluun. Äänikin oli maassa. Miettinen oli elänyt tapansa mukaan koko sielullaan pelissä mukana.

”Kyllä me hopeaan varmasti jossain vaiheessa olemme tyytyväisiä, mutta totta kai me kultaa halusimme. Tänä vuonna emme vaan saaneet sitä. Mutta hienosti me pelaamme. Olen ylpeä pelaajista. Nautitaan viimeisestä kahdesta viikosta, minkä saamme olla yhdessä”, Miettinen lausui.

Jalkapallo on syöpäsairauden rinnalla pientä, mutta lajia hengittävä ihminen ei pelin aikana osaa moista ajatella.

”Ovathan ne silti pelejä ja niistä välittää. Toki elämässä on paljon isompiakin asioita, mutta kyllä ne sillä hetkellä aina tuntuvat maailmanlopulta, kun ei tule sitä tulosta, mitä haluaisi.”

Miettinen oli varma, että yhdessä koettu tunteikas kesä on vahvistanut joukkuetta. Viiden vuoden päästä hän uskoo pelaajien poimivan yhteisen työn hedelmiä.

TiPS:n Jenna Topra puski ottelussa jo kauden kymmenennen osumansa. Suoritus on puolustajana pelaavalle 20-vuotiaalle todella kunnioitettava. Topra lähentelee joukkueen maalipörssin kärjessä jo hyökkääjä Tia Hälistä.

Toprakin oli jo ehtinyt koota ajatuksensa raskaan tappion jälkeen. Hän ja koko joukkue olivat saaneet päävalmentajalta selkeän viestin.

”Pade [Pauliina Miettinen] sanoi, että vaikka nyt kävi näin, niin kyllä me taistelimme.”

Puolustaja myönsi, että loppuvihellyksen soidessa tunteet nousivat pintaan. Hopea kirpaisee, kun joukkue on tehnyt kullan eteen niin paljon töitä.

”Jokainen ottelu tällä kaudella on ollut Padelle. Haluamme taistella ja näyttää hänelle.”