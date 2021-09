Tasapeli oli Ilvekselle kuin voitto, Hongalla on edessään sarja yhdentekeviä otteluita: ”Ei ole henkisesti helppoa hyväksyä”

Veikkausliigan runkosarja päättyi Hongan ja Ilveksen osalta sunnuntaina Tampereella.

Ilves–Honka 0–0

Tampereella juhlittiin sunnuntaina miesten pesäpallomestaruutta, mutta myös Ratinan jalkapalloillassa oli aihetta riemuun, vaikka Ilveksen ja Hongan välinen Veikkausliigan ottelu päättyikin maalittomaan pistejakoon.

Ilves oli ennen sunnuntaita seitsemäntenä, mutta jo ennen ottelua oli tiedossa, että voitto takaisi sille paikan ylemmässä jatkosarjassa ja pitäisi samalla mitalihaaveet elossa.

Kun FC Lahti hävisi oman ottelunsa, riitti tasapelikin Ilvekselle kuuden parhaan joukkoon selviytymiseen. Päätösvihellys sai Ratinan stadionin yleisön yltymään raikuviin aplodeihin.

Hongalla ei ollut Tampereella kummempaa panosta, sillä joukkueen joutuminen alempaan jatkosarjaan oli varmistunut jo edellisellä kierroksella. Virallisten tilastojen mukaan Hongalle ei kertynyt sunnuntain ottelussa ainuttakaan laukausta.

”Meidän tekninen suoritusvarmuus oli riittämätön. Tosi paljon helppoja pallonmenetyksiä, huolimattomuusvirheitä ja ajatuskatkoksia”, arvioi Hongan kapteeninnauhaa kantanut puolustaja Henri Aalto ottelun jälkeen HS:lle.

”Sinänsä hyvää kasvua alkukaudesta, että emme hävinneet ja pidimme nollan.”

Honka pelaa myös viiden ottelun mittaisen alemman jatkosarjan käytännössä ilman voitettavaa tai menetettävää. Joukkueen mahdollisuudet ylempään jatkosarjaan ja mitalitaisteluun kariutuivat umpisurkeaan alkukauteen.

Keskikesällä jopa espoolaisten sarjapaikka näytti olevan uhattuna, mutta runkosarjan jälkimmäisellä puoliskolla Hongan otteet ovat olleet lähempänä odotettua. Karsijan paikalle jääminen on vielä mahdollista teoriassa, mutta käytännössä hyvin epätodennäköistä.

”Ei ole henkisesti helppoa hyväksyä, ettemme päässeet lähellekään tavoitteita”, joukkueen runkopelaajiin läpi kauden kuulunut Aalto myönsi.

”Edelleen uskon, että tulemme pelaamaan hyvän loppukauden. Pelaajilla on sen verran ammattiylpeyttä ja kunnianhimoa.”

Ensi kesänä viheriöillä nähdään luultavasti hyvin erilainen Honka. Viidettä kautta päävalmentajana toimivan Vesa Vasaran sopimus päättyy tähän kauteen, eikä jatko vaikuta todennäköiseltä.

Päätöskautta lukuun ottamatta Vasaran valtakausi on ollut melko menestyksekäs, ja joukkueelle on muodostunut erittäin vahvasti pallonhallintaan nojaava peli-identiteetti. Avauskauden liiganousua on seurannut yksi SM-pronssi ja kaksi neljättä sijaa.

”Hän on valmentaja, joka on harvinaisen keskeinen organisaatiolle. Hän käytännössä luo koko toimintakulttuurin”, kertoi neljättä perättäistä kauttaan Vasaran alaisuudessa pelaava Aalto.

”Honka on hyvin Veskun näköinen joukkue. Se on näkynyt hyvällä tavalla myös tuloksissa.”