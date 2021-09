Verstappenin lähtöruuturangaistus Sotšissa mutkistaa Red Bullin matkaa mestaruustaistelussa.

Mercedeksellä toistaiseksi F1-uransa viimeisiä kisoja ajavalle Valtteri Bottakselle tulevan viikonlopun gp:llä Venäjän Sotšissa on erityinen merkitys.

Kuljettajien MM-sarjassa kolmantena oleva Bottas kaasutteli Sotšin radalla MM-sarjan ensimmäisen F1-voittonsa 2017 ja toistaiseksi viimeisen ykkössijansa viime vuoden syyskuussa.

Pitkin kautta kovan paineen alla ollut Bottas ajoi pari viikkoa sitten Monzassa Italian gp:ssä yhden parhaista kilpailuistaan pitkään aikaan. Hän ajoi vaikeista lähtökohdista sprinttikisan voittoon ja otti itse kisasta kolmannen sijan McLaren-kaksikon Daniel Ricciardo–Lando Norris jälkeen.

Vajaan 5,85 kilometrin mittainen Sotšin rata sopii Bottaksen hanskaan.

”Pidän siitä. En silti sanoisi, että se on suosikkiratani. Lempiratani on pitkään ollut Japani, ja sitten top-3:ssa on joitakin muitakin. Mutta tämä (Sotši) on ehdottomasti rata, jonne palaan mielelläni, koska olen menestynyt täällä”, Bottas kertoi.

Mercedes on hallinnut MM-sarjan kilpailuja Sotšissa valtakaudellaan vuodesta 2014 lähtien.

”Paperilla rata ei näytä meille ollenkaan hassummalta. Olemme olleet melko kilpailukykyisiä nopeilla radoilla, kuten viimeksi Monzassa. Emme kuitenkaan puhu suurista eroista, erityisesti Red Bulliin nähden, vaan tasaista on”, Bottas laskeskeli.

Kuljettajien MM-sarjaa viidellä pisteellä ennen Bottaksen tallikaveria Lewis Hamiltonia johtava Red Bullin Max Verstappen kärsii Venäjän gp:ssä lähtöruuturangaistuksen, joten Mercedeksellä on Sotšissa iskun paikka.

”Tietysti haluamme maksimoida MM-pisteet aina kun voimme, ja tämä on ehdottomasti loistava tilaisuus. Olemme täällä voittaaksemme”, Bottas vakuutteli.

Tämän kauden MM-sarjaa on jäljellä kahdeksan kilpailua. Bottas on johtavaa Verstappenia jäljessä 85,5 pistettä, joten suomalaisen mahdollisuudet kamppailla maailmanmestaruudesta ovat ohutta teoriaa.

Kuitenkin Verstappenin ja Hamiltonin kiihkeä kaksintaistelu lisää riskejä ja avaa Bottakselle tietä kärkisijoille. Toki hän voi joutua tiukassa paikassa uhrautumaan tallikaverinsa Hamiltonin puolesta – kuten teki tallimääräyksellä Sotšissa 2018 ja päästi Hamiltonin voittoon.

"Edessä on vielä melko paljon kilpailuja, joten koskaan ei kannata sanoa ei koskaan. Aion yrittää parhaani, voittaa kilpailuja ja tuoda tallille MM-pisteitä”, ensi kaudeksi Alfa Romeon leipiin vaihtava Bottas linjasi.