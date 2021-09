Barcelona jäi maalittomaan tasapeliin ja on jo seitsemän pistettä perässä Real Madridia.

”Tämä Barcelona on vitsi”, julisti urheilulehti Marca sen jälkeen, kun FC Barcelona oli pelannut maalittoman tasapelin Cadizin vieraana.

”Kuka uskaltaa ottaa haltuunsa tämän keskinkertaisen Barca-joukkueen”, kysyi lehti toisen jutun otsikossa.

Lehdistön paine ei lupaa hyvää Barcelonan päävalmentajalle Ronald Koemanille. Koeman ei valittanut ottelun jälkeen pelaajien asenteesta vaan syytti tuloksesta enemmänkin loukkaantumisia, joiden takia seitsemän avauskokoonpanossa tavallisesti nähtävää pelaajaa oli sivussa.

Maalittoman tasapelin jälkeen Barca on seitsemäntenä La Ligassa, ja sillä on yhdeksän pistettä viidestä ottelusta. Se on jäänyt seitsemän pistettä jälkeen sarjaa johtavasta Real Madridista.

Barcelonan puheenjohtaja Joan Laporta tuki Koemania ennen ottelua mutta sanoi myös, että Koemanin pitäisi saada joukkueesta irti parempaa jalkapalloa, eikä hallitus kaihtaisi kovia päätöksiä, jos sellaisia pitäisi tehdä.

Koemanin mukaan on tärkeätä katsoa joukkueen pelaamista, vaikka joukkue jäikin vaille täyttä pistepottia toisessa perättäisessä ottelussa.

”Kaikki ei ole aina kiinni tuloksesta. Meidän täytyy analysoida, mitä joukkue teki, joukkueen asennetta ja sitoutumista. Siitä minulla ei ole mitään valitettavaa”, hollantilaisvalmentaja sanoi medialle.

”En ole tietenkään tyytyväinen. Meillä oli neljä viisi selvää maalipaikkaa, emmekä tehneet yhtään maalia.”

Frenkie de Jongin ulosajo teki Barcan tehtävästä vielä vaikeamman.

Barcalta puuttui avauskokoonpanosta muun muassa Jordi Alba, Sergio Agüero ja Pedri.

”Olen sanonut monia kertoja, että yritämme voittaa jokaisen ottelun. Mutta täytyy olla realistinen. Katsokaa joukkuettamme ja siitä puuttuvia pelaajia, meiltä puuttui seitsemän avauskokoonpanon pelaajaa.”

