Puheenjohtajuudesta kisaa viisi ehdokasta, suomalaisia ei ole joukossa.

Valta Kansainvälisessä jääkiekkoliitossa IIHF:ssä vaihtuu viikonloppuna, kun liittoa vuodesta 1994 johtaneelle Rene Faselille valitaan seuraaja. Puheenjohtajuudesta kisaa viisi ehdokasta, mutta suomalaista joukossa ei ole.

Toisin oli Faselin pyrkiessä valtaan 27 vuotta sitten. Tuolloin vahvin vastaehdokas oli Suomen jääkiekkoliiton silloinen puheenjohtajana Kai Hietarinta. Hänen kampanjassa auttoivat kotimaisen liiton silloinen varapuheenjohtaja Kalervo Kummola ja toimitusjohtaja Jukka-Pekka Vuorinen.

Kaikki ei mennyt nappiin valmisteluissa, joten arvoitukseksi jää, olisiko Fasel noussut puheenjohtajaksi ilman Kummolan ja Vuorisen virhettä. Kummola teetti ennen Italian Lidossa järjestettyä valintatilaisuutta neliväriesitteen, jonka painatus jäi Vuorisen huoleksi.

”Vasta Lidossa huomasin, että esitteessä on Hietarinnan syntymävuotena 1922. Oikea on 1932. Esitettä oli jo ehditty jakaa, osaan korjailtiin syntymävuosi käsin. Huhu oli kuitenkin lähtenyt liikkeelle: Suomen ehdokas on ikämies, Kummola muistelee Jari Korkin toimittamassa elämäkerrassa Rautakansleri.

”Olimme tehneet ehdokkaastamme kymmenen vuotta vanhemman kuin todellisuudessa. Muuten brosyyri oli kyllä hyvännäköinen.”

Vuorinen myöntää kirjassa virheen, mutta sysää vastuuta myös Kummolalle.

”Esite oli tietysti minun vastuullani. Kun se tuli takaisin kirjapainosta, en huomannut, että Hietarinnan syntymävuosi oli vaihtunut. Panin sen kyllä ’Kalellekin’ katsottavaksi”, Vuorinen selvitti yhtä seikkaa, joka saattoi ratkaista kilvan 18 vuotta, tai esitteen valossa 28 vuotta nuoremman Faselin eduksi.

Fasel ja Hietarinta selvisivät vaalin viimeiseen vaiheeseen. Sveitsiläinen Fasel voitti kilvan neljän äänen erolla.

”Kale aina muistuttaa minua, että minä munasin sen. Sitä hän ei koskaan muista, että meni se kyllä hänellekin. Se on nyt pantu leikiksi eikä se varmaan mitään ratkaissut. Mutta joutuihan sitä kongressissa korjailemaan, että ei Hietarinta nyt sentään ihan niin vanha ole”, Vuorinen kertoi.

Uusi puheenjohtaja valitaan lauantaina Pietarissa, missä Fasel, 71, on viettänyt tällä viikolla aikaansa jäähyväisseremonioiden merkeissä.

IIHF:n verkkosivujen mukaan Faselin ohjelmaan on kuulunut muun muassa juhlapuheiden kuuntelua ja erotuomarina toimiminen Venäjän ja muun maailman välisessä legendaottelussa. Ottelussa olivat mukana muun muassa Jari Kurri ja Esa Tikkanen.

Faselin seuraajaehdokkaista jäällä nähtiin tshekkimaalivahti Petr Briza ja saksalaishyökkääjä Franz Reindl. Muut ehdokkaat ovat tanskalainen Henrik Bach Nielsen, valkovenäläinen Sergei Gontsharov ja ranskalainen Luc Tardif.

Kummolan 23 vuotta kestänyt aika hallituksessa päättyy viikonloppuna. Vuodesta 2003 alkaen hän on ollut IIHF:n varapuheenjohtaja. Hallitukseen on ehdolla Suomesta Heikki Hietanen, joka on Suomen jääkiekkoliiton entinen toimitusjohtaja ja ensi kevään miesten MM-kilpailujen pääsihteeri.