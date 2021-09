Ateneumin taidemuseossa säännöllisesti vieraileva koreografi Antton Laine pysähtyi eräällä visiitillään katsomaan Kullervon kirousta tavallista tarkemmin.

Kansallistaiteilija Akseli Gallen-Kallelan teokset ovat puhuttaneet Lainetta jo aiemmin. Nyt hän kiinnostui taulusta vielä enemmän.

Samoihin aikoihin Laine kuunteli kansallissäveltäjä Jean Sibeliuksen Kullervoa, joka ”jotenkin iski” hänen tajuntaansa.

Inspiraatio uudesta koreografiasta alkoi sykkiä. Se ei ollut ihme: olihan Laine odottanut vuosia, että saisi käsitellä Kalevalaa ja sitä ympäröivää taidetta.

Samaan aikaan Laine kertoo olleensa tosi harmissaan.

”Kun syttyy kipinä, että haluaisin tehdä jotain, otan yleensä sen silloin, enkä laita säästöön. Nyt ajattelin, että tämä olisi sopiva Suomen kotikisoihin”, hän kertoo.

Antton Laine on saanut koreografioillaan kymmeniä arvokisamitaleita. Tarkkaa määrää hän ei muista itsekään. Pelkästään joukkuevoimistelun naisten maailmanmestaruuksia on yhdeksän. Kuva vuodelta 2020.

Matkassa oli yksi mutka. Joukkuevoimistelun MM-kisat oli tarkoitus järjestää Italiassa.

Kalevala, Sibelius tai Gallen-Kallela eivät kuitenkaan jättäneet häntä rauhaan. Lopulta Laine päätti ystävänsä tukemana jalostaa ohjelmaa eteenpäin.

”Tietenkin kaikki taulut ja niiden maailma alkoivat olla inspiraatio koreografian syntyyn”, hän kuvailee.

”Sitten tehtiin musiikki, jossa on Sibeliuksen Tuonelan joutsen ja Kullervo. Siinä on myös paljon kuvia kansalliseepoksen maailmasta.”

Laine työsti ohjelmaa tamperelaisen Minettien kanssa, kun tapahtui jotain, mitä koreografi kutsuu puhtaaksi sattumaksi ja hyväksi tuuriksi.

Kulttuuri- ja tapahtuma-alaa kurittava koronavirus sotki italialaisten suunnitelmat, ja MM-kisat annettiin Suomelle. Ne järjestetään Helsingissä marraskuussa.

Minetit kisaa MM-kisapaikasta lauantaina Helsingissä Töölön Kisahallissa. Se oli ensimmäisen karsinnan kakkonen Olarin Voimistelijoiden OVO Teamin jälkeen.

Tampereen Sisun ryhmä vahvistui täksi kaudeksi kolmella vaajakoskelaisen tanssi- ja voimisteluseura Illusionin voimistelijalla.

”Olemme tehneet kovasti töitä sen eteen, että saisimme ohjelman marraskuussa huippuunsa”, Laine kertoo.

MM-kotikisoihin pääsee karsinnan neljä parasta ryhmää. Sekä Minetit että Laine ovat tottuneet menestymään arvokisoissa.

Laineen ohjelmilla on voitettu yhdeksän naisten maailmanmestaruutta ja repullinen muita arvokisamitaleja.

”Lähtökohtani [koreografioissa] on musiikki. Ajatuksissa on tiettyjä kuvia, mutta musiikki on se, mikä sytyttää luovuuden”, Laine kuvailee ohjelmiensa syntyä.

”Minulla ei ole ikinä mitään liikemateriaalia valmiina. Menen salille, alan kuunnella musiikkia ja urheilijat ovat siinä mukana. Se lähtee joukkueen kanssa yhdessä.”

Antton Laine on tehnyt menestyksekästä yhteistyötä Minettien kanssa jo vuosien ajan. Kuva kesältä 2019.

Luovuus synnyttää kerta toisensa jälkeen uniikin ohjelman. Minettien tuoretta koreografiaa kuvaillaan vahvaksi, naiselliseksi ja henkeäsalpaavaksi.

Laine kertoi HS:n haastattelussa reilut neljä vuotta sitten yrittävänsä tehdä joka vuosi entistä vaikeampia juttuja ja sitä kautta haastaa voimistelijoita.

”Teen edelleen. Valmentajilta voi kysyä, että helpommallakin pääsisi. Voisin joskus kokeilla ottaa yksinkertaisemmin”, hän naurahtaa.

”Olen hirveän positiivinen, mutta todellisuus tulee jossain vaiheessa vastaan. Toisaalta eteenpäin meno palkitsee, haastaa urheilullisesti ja pitää vireen yllä.”

Joukkuevoimistelun säännöt eivät ole viime vuosina muuttuneet, mutta laji on mennyt eteenpäin voimistelijoiden ominaisuuksien kehittymisen ansiosta.

”Harjoittelu on ammattimaista, ja huippujoukkueissa on menty urheilullisempaan ja fyysisempään suuntaan”, Laine kokee.

Laine pyrkii viestimään koreografioillaan sekä urheilijoille että katsojille. Hän haluaa opettaa voimistelijoille myös mielen asioita.

”Taide tietysti avaa virtoja. Olen saanut inspiraatiota tauluista, musiikista ja luonnosta, ja jo lapsena kuvittelin ilmassa olevasta tupakansavusta kaikennäköisiä hienoja juttuja”, hän kertoo.

”En itse polttanut, mutta kun olin vanhempieni kanssa juhlissa, katselin, kuinka se tupakansavu menee musiikkiin.”

Taiteellisten virikkeiden lisäksi oma tanssitausta näkyy Laineen ohjelmissa.

”Nyt olen luvannut mennä Karita Mattilan toukokuiseen ensi-iltaan Kansallisoopperaan koreografiksi. Nämä kaikki tällaiset ruokkivat inspiraatioita.”

Joukkuevoimistelun MM-karsinta Helsingissä Töölön kisahallissa lauantaina 25. syyskuuta kello 14.30. Kisapäivä alkaa jo kello 10.

Lue lisää: Kahdeksankertainen maailmanmestari Antton Laine voimisteli pienenä salaa: ”Äiti piilotti välineeni, jotta en harrastaisi rytmistä voimistelua”