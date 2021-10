Laura Monosella on jotain, mitä useimmilla muilla ei ole huippu-urheilu-uran päättyessä: yliopistotutkinto ja siihen liittyvää työkokemusta. Aino-Kaisa Saarisen rohkaisu ja työkaverien kannustus vaikuttivat Monosen päätökseen kokeilla ammattiurheilijan uraa.

Terveystarkastaja. Tämä ammattinimike mainittiin usein, kun espoolaisesta hiihtäjästä Laura Monosesta kerrottiin kymmenkunta vuotta sitten mediassa.

Syynä oli se, että noustessaan maajoukkueeseen Mononen teki töitä osa-aikaisena terveystarkastajana Lohjalla.

"Kolmena päivänä olin töissäkin”, silloinen Laura Ahervo kertoi tammikuussa 2012 Vantaan Suomen cupissa, kun puhe oli palautumisesta vajaata viikkoa aikaisemmin päättyneeltä uran ensimmäiseltä Tour de Ski -kiertueelta.

Kun Laura Mononen lopetti viime keväänä huippu-urheilijan uransa, hänellä oli ikään kuin takataskussa jotain, mitä useimmilla muilla suomalaisilla maajoukkuehiihtäjillä tai ylipäätään olympiatason yksilöurheilijoilla ei ole ollut uran päättyessä: akateeminen loppututkinto ja siihen liittyvää työkokemusta.

Viime vuosikymmenien aikana lähes jokaisen suomalaisen maajoukkuehiihtäjän ura on edennyt lukion jälkeen urheilun ehdoilla.

On hankittu ehkä opiskelupaikka, opintoja on viety kenties urheilun rinnalla tai ne on pantu jäihin.

Sitten uran jälkeen on mietitty tai mietitään, mitä seuraavaksi. Tai on jatkettu opiskelua, kuten on tapahtunut esimerkiksi Aino-Kaisa Saarisen ja Matti Heikkisen kohdalla.

” ”En tehnyt mitään kompromisseja opiskelun kustannuksella.”

Laura Mononen seuraa maajoukkuehiihtäjien vaiheita sosiaalisen median kautta ja kertoo pitävänsä monien kanssa myös suoraan yhteyttä.

Monosen urheilu-ura eteni toisenlaisessa järjestyksessä. Kun hän opiskeli Turun yliopistossa ja suoritti maisterintutkinnon pääaineena biokemia, urheilu kulki siinä rinnalla.

”Kukaan ei tavallaan sanonut minulle, että en voisi opiskella ja että pitäisi harjoitella enemmän. Hiihdin sen, minkä opiskelulta kerkesin. En tehnyt mitään kompromisseja opiskelun kustannuksella”, Mononen sanoo.

Lohjalla kasvaneelle ja kolmessa vuodessa tavallisen lukion käyneelle Monoselle oli selvää, että hän lähtee lukion jälkeen täysillä opiskelemaan.

Juniori-ikäisenä hän ei ollut maajoukkuetason hiihtäjä eikä kuulunut Hiihtoliiton valmennusryhmiin.

”Silloin minulla ei ollut tietoa, miten noustaan ammattiurheilijaksi. Se kehittyi sitten pikkuhiljaa. Sen takia nousin niin myöhään, koska uran alku meni eri polkua kuin monella muulla”, sanoo Mononen, joka kilpaili ensimmäisen kerran arvokisoissa 30-vuotiaana.

” ”Ehkä olin vain tottunut siihen, että puuhaa oli koko ajan aika paljon.”

Mononen muistaa hyvin, millainen yhtälö oli yhdistää opiskelua ja urheilua, joka vaati välillä myös leireille ja kilpailuihin matkustamista.

”Ei ole yhtään sellainen fiilis, että se olisi ollut liian raskasta. Ehkä harjoittelun ja opiskelun suhde oli kuitenkin hyvä, kun ei yrittänyt tehdä mitään ammattiurheilijan hommaa ja opiskella samalla.”

Tuolloin Mononen teki yleensä päivän ainoan harjoituksen arki-iltaisin tultuaan yliopistolta. Viikonloppuisin hän harjoitteli kotona Lohjalla ja kävi leireillä kesällä.

”Ehkä olin vain tottunut siihen, että puuhaa oli koko ajan aika paljon. Ehkä kuormitus oli sopiva, kun treenejä ei ollut liikaa.”

Valmistuttuaan 26-vuotiaana vuoden 2010 lopulla Mononen teki vajaan kolmen vuoden ajan töitä, Lohjan kaupungin ja Asfalttikallio-yhtiön palveluksessa.

Hiihtotulokset kuitenkin paranivat pikkuhiljaa, ja noustuaan maajoukkueeseen Mononen päätti kokeilla ammattiurheilijan elämää.

Mononen kertoo maajoukkueen silloisen päävalmentajan Magnar Dalenin kyselleen, että mikä homma se oli, että Mononen kävi töissä.

”Hän sanoi, että pitäisiköhän työnteko lopettaa. Se on jäänyt mieleen, että Aikku [Aino-Kaisa Saarinen] sanoi, että kyllä kannattaa ottaa riski ja kokeilla, mitä tulee. Kiitos Aikulle rohkaisusta.”

Kukaan muu, edes oma valmentaja Teemu Pasanen, ei Monosen mukaan mitenkään painostanut siirtymään ammattiurheilijaksi.

”Siirtyminen A-maajoukkueeseen oli sellainen isoin juttu. Kun rupesin näkemään oikeasti, miten sitä hommaa tehdään, se oli itselleni herätys. Silloin rupesin miettimään, voisiko olla niin, että olisin pelkkä urheilija. Kyllä sitä sitten ajatteli, että se on ainutkertainen mahdollisuus.”

Mononen kertoo saaneensa myös silloisilta työkavereiltaan kannustusta kokeilla, miten pitkälle rahkeet riittävät urheilijana.

”He sanoivat, että urheile ihmeessä, kun siihen on mahdollisuus. Ne olivat sellaisia tekijöitä, jotka ratkaisivat.”

Päätökseen vaikutti myös se, että Monosella oli ikään kuin turvana koulutus ja työkokemusta.

”Tuntui, että uskallan kokeilla urheilijana olemista. Ajattelin, että vaikka siitä ei tulisi mitään, on kuitenkin koulutus ja työkokemusta. Oli tavallaan vapautunut olo urheilun kanssa. Ei ollut siitä mitään painetta, kun nuo olivat taustalla. Henkisesti pystyi panostamaan hyvin urheiluun.”

Toiseen suuntaan harkinnassa veti se, että Mononen oli jo päässyt kiinni työelämään.

”Se oli itselle tärkeää. Tuntui, että vaikka urheilussa meni huonosti, oli kuitenkin pystynyt tekemään töissä jotain hyvin ja saamaan jotain aikaan ja auttamaan ihmisiä. Se oli hirveän antoisaa.”

Kun päätös panostamisesta urheiluun oli tehty, Mononen ei kaivannut sen rinnalle muuta tekemistä.

”Ehkä alkuvaiheessa kontrasti oli iso, kun jäi pois töistä. Ei ollut enää mitään sellaista, jossa olisi tuntenut olevansa hyödyllinen. Sain töissä siitä niin paljon, että pystyin auttamaan tai saamaan aikaan jotain konkreettista. Alussa oli sellaista.”

” ”On hieno mahdollisuus, jos pystyy olemaan ammattiurheilija.”

Laura Mononen kilpaili maailmancupissa lähes 200 osakilpailussa ja sijoittui parhaimmillaan viidenneksi.

Tasapaino löytyi, kun Mononen ymmärsi, että ammattiurheilijana on syytä keskittyä urheiluun.

”Riippuu tietysti lajista ja töistä, mutta hiihdossa menee sen verran paljon tunteja, että ainakin kokopäivätyön yhdistäminen siihen on vaikeaa, jos haluaa olla ihan huippu-urheilija.”

Vaikka Mononen löysi oman ja erilaisen reitin nousta huippuhiihtäjäksi, hän kannustaa tarttumaan tilaisuuteen ja ottamaan riskin ilman opiskelua.

”Jos on mahdollisuuksia ja taloudellisia resursseja, kannattaa totta kai kokeilla. Se on hieno mahdollisuus, jos pystyy olemaan ammattiurheilija.”

Laura Mononen oli 30-vuotias, kun hän kilpaili ensimmäisen kerran arvokisoissa Falunin MM-ladulla vuonna 2015. Kuva harjoituslenkiltä Falunin kuulusta Mördarbackenista.

Aino-Kaisa Saarinen (vas.), Kerttu Niskanen, Laura Mononen ja Krista Pärmäkoski juhlivat 4x5 kilometrin viestin MM-pronssia Lahdessa vuonna 2017.

Huippuhiihtäjän urallaan Mononen kilpaili vuoden 2018 olympialaisissa ja neljissä MM-kisoissa.

Uransa merkittävimpänä saavutuksena hän pitää Lahden MM-kisoissa vuonna 2017 tullutta viestipronssia.

Maailmancupissa Monoselle kertyi lähes 200 kilpailua, joissa hän ylsi lähes 30 kertaa kymmenen parhaan joukkoon.

Onnistuneimmaksi yksittäiseksi suoritukseksi hän nostaa Oslon Holmenkollenilla tulleen 30 kilometrin (p) viidennen sijan vuonna 2016.

”Ehkä vähän rohkeammalla hiihdolla olisin pystynyt parempaankin. Itsekin häkellyin siitä, miten olinkaan niin korkealla. Sitä pidän hyvänä suorituksena, ja oli hyvä päivä kaiken kaikkiaan. Ja hieno paikka”, sanoo Mononen, joka SM-tasolla saavutti useita mitaleita.

Nyt Mononen kokee olevansa tilanteessa, joka antaa eri tavalla mahdollisuuksia.

”Ei ole välttämätöntä ajatella tässä vaiheessa ensimmäisenä opiskelemista. Täytyy toki muistaa, että minulla on lähes kymmenen vuoden tauko näissä asioissa. En ole ihan samassa tilanteessa kuin jos olisin tehnyt sen ajan töitä. Toki onhan se hyvä asia, että kerkesin tehdä niitä hommia.”

Mononen sanoo olevansa sinut lopettamispäätöksensä kanssa, koska se tapahtui täysin hänen omilla ehdoillaan.

Vedettyään hieman henkeä hän on ruvennut hakemaan töitä.

Yksi pesti on jo sovittu, ja se liittyy hiihtoon. Mononen on lupautunut vetämään hiihtokoulutunteja entisen maajoukkuekollegan Anssi Pentsisen yritykseen ja on ottanut siihen työhön jo vähän tuntumaakin.

”Talven aikana pidän hiihtotreenejä varmaan pääasiassa Oittaalla. Tavoitteena on löytää myös koulutusta vastaavaa työtä. Olen avoimin mielin, ja pidän silmät ja korvat auki löytääkseni mielenkiintoisen ja motivoivan työn.”

Swimrun kiinnostaa, mutta uintia pitää kehittää

Kevään lopettamisilmoituksen jälkeen Laura Mononen on toki pitänyt huolta omasta kunnostaan, mutta nyt ilman harjoitusohjelmaa tai aikatauluja.

”Keväällä lepäsin ihan kunnolla, mutta nyt on tullut tarve juosta välillä vähän kovempaa ja muuta. Kyllä sitä haluaa pitää itsensä hyvässä kunnossa, että urheilu on edelleen kivaa.”

Mononen pääsee lähes kotipihasta Nuuksion hienoihin maastoihin johtaville reiteille. Juoksun lisäksi hän on tehnyt pidempiä pyörälenkkejä.

”Kun kesällä ei ollut pakko lähteä rullahiihtämään, niin oli kiva mennä pyörälenkille. Siinä maisema vaihtuu ja kerkeää tehdä pitkän lenkin. Rullillakin on tullut hiihdettyä muutaman kerran. Kun tulee lunta, niin varmasti tulee hiihdettyä.”

Mononen iloitsee siitä, että nyt hän voi vapaasti valita liikuntamuodon oman fiiliksen ja sään mukaan.

Kesällä hän osallistui miehensä Janne Monosen kanssa Pudasjärvellä Syöte MTB -maastopyöräilytapahtumaan.

”Se oli hauskaa kokeilla, koska se on niin eri laji.”

Mononen ei näe ainakaan nyt mahdollisena, että hän ilmestyisi ensi talvena esimerkiksi SM-hiihtoihin kilpailemaan omaksi ilokseen. Samaan tapaan kuin Kaisa Mäkäräinen teki viime talvena.

”Olen sellainen totaali-ihminen. Tuntuu, että minun on hankala varsinkin palata siihen, mitä olen tehnyt ammatikseni. Nyt kun en ole harjoitellut kunnolla. Se on sitten eri asia, jos siirryn johonkin toiseen lajiin. Se olisi uusi aloitus.”

Polkujuoksu on yksi laji, jonka Mononen myöntää houkuttavan.

”Tiedän aika hyvin, missä kunnossa olen. Kynnys voi madaltua vuosien kuluessa, mutta kun on tehnyt sitä hommaa sata lasissa, ehkä pitää laskea oma rima vähän alemmaksi. Mutta luulen kyllä, että osallistun vielä johonkin.”

Monosta kiinnostaisi myös swimrun, joka on polkujuoksun ja uinnin yhdistelmä. Siinä hän voisi kilpailla vaikka sekasarjassa lajia jonkin verran harrastaneen miehensä kanssa.

”Se voisi olla yksi vaihtoehto, mutta uintia pitää vielä kehittää.”

Kesän alussa hän kävikin ohjatusti uimassa kehittääkseen uintitekniikkaansa.

Mononen toki miettii, mikä hänelle riittää, jos hän lähtee kilpailemaan.

”Se ehkä hakee tässä muotoaan. Mietin, missä haluaisin kehittää vielä itseäni.”