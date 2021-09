Juulia Turkkila ja Matthias Versluis lunastivat olympiapaikan jäätanssissa: ”Yksi paino on nyt pois harteilta”

Suomalaispari ylivoimaiseen voittoon karsintakilpailussa Oberstdorfissa.

Jäätanssipari Juulia Turkkila–Matthias Versluis onnistui erinomaisesti Oberstdorfissa käydyssä olympialaisten valintakilpailussa.

Perjantain rytmitanssin jälkeen pari johti kisaa ennätyspistein (70,92) ja lunasti lauantaina vapaatanssissa paikan ensi talven olympialaisiin Pekingissä. Pari luisteli yhteispisteet 181,19 ja otti ylivoimaisen voiton Nebelhorn Trophyssa.

Oberstdorfissa jaossa olivat viimeiset neljä olympiapaikkaa. Viime kevään MM-kisoissa jäätanssissa jaettiin 19 maapaikkaa.

”Emme epäröineet, vaan annoimme mennä. Energiatasomme ovat olleet nousujohteiset viimeiset kaksi viikkoa. Pystyimme pitämään saman hyvän energian tänään myös jäällä. Luistelu tuntui todella hyvältä”, pari sanoi jo rytmitanssin jälkeen.

Tulosten selvittyä tunnelma suomalaisleirissä oli iloinen ja helpottunut.

”Matthias sanoi heti luistelun jälkeen, että se on siinä. Paineista huolimatta tämä oli meiltä kylmäpäinen suoritus. Yksi paino on nyt pois harteilta. Olemme erityisen iloisia koko suomalaisen jäätanssin ja valmentajamme Maurizion (Margaglio) puolesta. Suomalainen jäätanssi on jälleen olympialaisissa”, suomalaispari sanoi lajitiedotteessa.

Edellisen kerran Suomella on ollut olympiaedustus jäätanssissa Lillehammerissa vuonna 1994, kun pari Susanna Rahkamo–Petri Kokko oli neljäs.

Turkkila-Versluis esiintyvät seuraavan kerran kansainvälisillä kilpajäillä Espoossa Finlandia Trophyssa 7.–10. lokakuuta 2021.

Jäätanssiparin myötä Suomelle on kaksi paikkaa olympialaisten taitoluistelussa.

Jenni Saarinen on lunastanut maapaikan naisten kilpailuun, mutta Suomen Taitoluisteluliiton sääntöjen mukaan olympialaisiin lähtee urheilija, jolla on kauden korkeimmat pisteet.