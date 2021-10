Robert Ivanov on jalkapallon miesten A-maajoukkueessa todellinen poikkeus­tapaus. Matka kohti huippua on ollut mutkikas ja täynnä koettelemuksia.

Usko omaan itseensä ja kykyihinsä on monelle jalkapalloilijalle tärkein asia matkalla kohti huippua. Sen lisäksi tarvitaan läheisten tukea ja monesti myös sattuman apua.

Ennen kuin puolustaja Robert Ivanovista tuli A-maajoukkuepelaaja 24-vuotiaana, hän oli joutunut selviämään mutkittelevasta pelaajapolusta, vaikeasta kasvuiästä sairauden kanssa ja isänsä traagisesta kuolemasta.

Voi myös olla, että Ivanov olisi jäänyt tuntemattomaksi, ellei häntä olisi valmentanut kriittisessä iässä oikea valmentaja.

”Robert oli oikeaan aikaan oikean ihmisen kanssa. Ilman häntä Robertista ei tiedettäisi nyt”, sanoo Ivanovin äiti Nelli Pakki.

Ivanov itse ei koe olevansa erityisen outo tapaus, vaikka hänen pelaajapolkunsa onkin erilainen.

”Koen, että minulla on ollut helppo tie, koska kukaan ei ole odottanut minulta mitään. Olen voinut edetä ilman kiirettä.”

Robert Ivanov pelasi uransa viidennen A-maaottelun syyskuussa 2021 ystävyysottelussa Walesia vastaan.

Suurimmalla osalla miesten jalkapallo­maajoukkueen pelaajista on liki identtinen pelaajapolku matkalla A-maajoukkueeseen.

Lokakuun maaotteluihin valitusta joukkueesta valtaosa on kulkenut piirijoukkueiden kautta poikamaajoukkueisiin, sitten nuorten maajoukkueisiin, ja keskimäärin 21-vuotiaana on ollut edessä debyytti A-maajoukkueessa.

Pienessä vähemmistössä ovat pelaajat, jotka eivät ole pelanneet lainkaan poikien maaotteluita ennen nuorten maaotteluita.

Ja sitten ovat todelliset poikkeustapaukset, sellaiset kuin Albin Granlund, 32, ja Robert Ivanov, 27, jotka ovat tehneet A-maa­joukkue­debyyttinsä 27- ja 24-vuotiaina pelaamatta sitä ennen yhdessäkään maajoukkueessa.

Puolet Ukrainaa vastaan valituista Huuhkajien pelaajista oli 21-vuotiaana ulkomaisissa seuroissa. Kolmasosa pelasi Veikkausliigassa ja pari pelaajaa Ykköstä. Robert Ivanov sen sijaan pelasi sen ikäisenä vielä Suomen kolmannella sarjatasolla, Kakkosessa.

Palloliiton huippujalkapallopäällikkö Juho Rantala sanoo, että tällainenkin pelaajapolku huipulle on mahdollinen, vaikka se ei olekaan kovin tavanomainen.

”Se on mahdollista siten, että taustalla on lahjakas palloilija.”

” ”Roba oli herkkä kaveri, ja vaati tietynlaista keskustelua, että hänen kanssaan sai yhteyden.”

Robert Ivanov puskemassa palloa A-maajoukkueen harjoituksissa Ranskan Lyonissa.

Ivanovin perheessä urheilu oli kuin uskonto.

Hänen äitinsä Nelli Pakki muutti Suomeen vuonna 1990 kahden lapsensa Arturin ja Alisan sekä isänsä Rudolfin kanssa. He olivat ensimmäisiä Suomeen muuttaneita inkerinsuomalaisia.

Suomessa Nelli Pakki meni naimisiin venäläisen Vladimir Ivanovin kanssa. Vuonna 1994 syntyi Robert.

Perhe menestyi töissä ja urheilussa. Nelli Pakki voitti käsipallossa Suomen mestaruuden, Robertin veli pelasi koripalloa ja sisko käsipalloa. Vladimir pelasi jalkapalloa Itä-Helsingin venäläisjoukkueissa.

Robertin ensimmäiset lelut olivat jalkapallo, käsipallo ja koripallo. Jalkapalloa hän pelasi perheen kodin eteisessä jo muutaman vuoden vanhana isoveljensä kanssa.

Robert Ivanov harrasti lapsena pitkään käsipalloa. Kuva Siuntio-cupista vuodelta 2004.

Ivanov aloitti jalkapallon pelaamisen Kontussa nelivuotiaana Pikkujättiliigassa. Äiti näki poikansa kyvyt ja halusi tälle myöhemmin laadukkaampaa valmennusta.

HJK:n vuonna 1994 syntyneiden edustus­joukkueen pelaaminen ja valmentajan rauhallisuus pistivät Nelli Pakin silmään Helsinki Cupin aikaan.

”Muistan, kun Nelli tuli katsomaan Helsinki Cupissa pelejämme ja tuli nykäisemään hihasta. Hän kysyi, olisiko minun mahdollista tulla katsomaan Kontun peliä”, kertoo HJK:n joukkueen silloinen valmentaja Manu Kangaspunta.

Talvisin Robert Ivanov kävi kavereidensa kanssa pelaamassa jääkiekkoa. Yhden vuoden hän harrasti myös koripalloa ToPossa 12-vuotiaana.

Kymmenvuotiaana Ivanov pääsi samaan joukkueeseen, jossa pelasivat Joel Pohjanpalo ja nykyään Veikkausliigan KuPSia edustava Felipe Aspegren.

Kangaspunta kertoo, että HJK:n joukkue kävi kaksi vuotta myöhemmin Saksan Duisburgissa, jossa se voitti Schalken ja Dortmundin. Pohjanpalo ja Ivanov tekivät maalit Dortmundia vastaan.

Kangaspunnan mukaan Ivanov osoitti siinä pelissä olevansa ikäluokkansa eliittiä. Hyvän ja huonon päivän ero vain oli liian suuri, toisin kuin Pohjanpalolla.

”Pojat puhuivat kävelyllä Duisburgissa koulumenestyksestä. Roba ja joku toinen kaveri naureskelivat käytösnumeroilleen, jotka eivät olleet ihan timanttisia. He kysyivät Jollelta koulusta, ja tämä sanoi, että hänellä on kaikki kymppejä. He tulivat erilaisista maailmoista, mutta joukkueessa he toimivat hyvin yhteen ja olivat tasavertaisia”, Kangaspunta sanoo.

HJK:n vuonna 1994 syntyneiden edustusjoukkue Saksan Duisburgissa kesäkuussa 2006. Valmentaja Manu Kangaspunta (ylärivissä 1. vas.), Robert Ivanov (3. oik.), Joel Pohjanpalo (alarivissä 3. vas.) ja Felipe Aspegren (4. oik.).

”Olin tehnyt erityisopettajan hommia ja pyrin näkemään yksilön vahvuudet. Roba oli herkkä kaveri, ja vaati tietynlaista keskustelua, että hänen kanssaan sai yhteyden.”

Kangaspunta jätti joukkueen, ja pian sen jälkeen Ivanov putosi edustusjoukkueesta. Nelli Pakin mukaan tapausta enteilivät apuvalmentajien lausunnot, että pitkät pojat eivät pärjää jalkapallossa.

”Se oli ihan käsittämätön väite. Yksi valmentaja sanoi, että Robert harjoittelee huonosti mutta pelaa hyvin ja tekee omituisia maaleja.”

Kasvuikä oli Ivanoville vaikeaa aikaa. Pakki kertoo, ettei joskus pystynyt herättämään poikaansa koulun jälkeen harjoituksiin, kun tämä oli niin väsynyt.

Lopulta Ivanov venähti 197-senttiseksi aikuisuuteen mennessä.

”Sitten sanottiin, että hän voi mennä kasvamaan toiseen joukkueeseen.”

Ivanov siirtyi HJK Westiin, jossa hän pääsi pelaamaan paljon ilman paineita.

”Sitten mentiin eteenpäin. Siinä iässä ei ehdi kauan harmitella asioita. Sitten mennään seuraavaan joukkueeseen ja pidetään hauskaa”, hän sanoo.

Nelli Pakki kertoo tajunneensa myöhemmin, että pojalla kymmenvuotiaana todettu keliakia saattoi vaikuttaa jaksamiseen.

” ”Sitten sanottiin, että hän voi mennä kasvamaan toiseen joukkueeseen.”

Robert Ivanov (ylärivissä oik.) ensimmäistä kertaa HJK Westin kanssa turnauksessa. HJK West -94 voitti turnauksen Kuopiossa. Ivanov pelasi turnauksessa puolustajana, hyökkääjänä ja maalivahtina.

”Hän on aina halunnut harjoitella, mutta elimistö ei vain totellut. Dieetin noudattaminen oli vaikeaa. Murrosikäisenä hän söi välillä mitä sattui, ja se sitten kostautui.”

Ivanov antaa paljon kiitosta Herttoniemen urheilupainotteisen yläasteen jalka­pallo­valmentajalle Jutta Rautiaiselle, joka otti muutaman pelaajan ”hellään huomaansa”.

Ylimääräisissä treeneissä hikoilivat Ivanovin lisäksi muun muassa tuleva Veikkausliiga-pelaaja Riku Selander ja tuleva maa­joukkue­pelaaja Nora Heroum.

”Rautiainen teki meistä hyviä teknisiä pelaajia. Hän antoi minulle itseluottamusta. Sanat eivät riitä kiittämään siitä, miten paljon hän käytti aikaa meihin”, Ivanov sanoo.

Samoihin aikoihin Ivanov joutui seuraamaan isänsä kamppailua alkoholin kanssa.

”En silloin älynnyt, miten huonossa kunnossa isä oli. Olin ollut tosi sinisilmäinen hänen kuntonsa suhteen.”

Ivanov toteaa joutuneensa käsittelemään nuorempana aika kovia juttuja. Silloin hän tosin ajatteli vain, että se on elämää.

Hänen mukaansa isä joutui tappeluihin ja oli lyhyitä jaksoja vankilassa.

”Oli kyllä rankkaa käydä moikkaamassa häntä vankilassa joulun aikoihin. Hän oli siellä silloin pari viikkoa. Menin 15-vuotiaana moikkaamaan isää Sörkan vankilaan ja puhumaan hänelle puhelimen läpi. Olihan se aika hurjaa, kun sen nyt sanoo ääneen”, Ivanov sanoo.

”Jouduin soittamaan hänelle joskus ambulanssin tappelun jälkeen. Hän oli isäni, josta tietenkin huolehdin, jos tilanne sitä vaati.”

Poika myös suuttui isälleen juopottelusta monta kertaa.

”Enemmän minulla on hänestä kuitenkin myönteisiä asioita sanottavana kuin kielteisiä. Paljon on lämpimiä ja hyviä kauniita muistoja.”

Ivanov kertoo pelimatkasta Maarianhaminaan sekä isän ja pojan samanlaisista Taffel-lippalakeista. Robertin lakki lensi mereen, ja sitä muisteltiin nauraen monta kertaa.

”Se on jännä, että kun alkaa miettiä hyviä juttuja, alkaa mennä tunteelliseksi. Aina halasimme, ja aina oli rakkaus läsnä. Aina olimme hyvissä väleissä.”

” ”Olin iloinen, että pääsin elämään tavallisen nuoren elämää.”

Robert Ivanov teki käsistään korin Lyonissa A-maajoukkueen harjoituksissa.

Teini-iässä futis oli kivaa ja hauskaa. Ivanov kiersi seurasta toiseen ja pelasi kaveri­jengeissä Viikingeissä, PK-35:ssä ja LPS:ssä. Hän ei erityisesti miettinyt, missä entiset pelikaverit menivät urallaan.

Ivanov muistaa nähneensä 17-vuotiaan Joel Pohjanpalon uran toisen Veikkausliiga-ottelun, jossa entinen joukkuekaveri teki hattutempun IFK Mariehamnia vastaan.

”Ajattelin, että se oli aika siisti juttu. En miettinyt sitä, että minun pitäisi olla siellä, tai mitään muutakaan sellaista. Olin iloinen, että pääsin elämään tavallisen nuoren elämää. Kaikki ei pyörinyt futiksen ympärillä. Sain tehdä, mitä halusin.”

18-vuotiaana Ivanov liittyi Kolmosessa pelanneeseen FC Myllypuron joukkueeseen, jota valmensi entinen Venäjän nuorten maajoukkueen valmentaja Ravil Sabitov.

Sabitov sanoi Ivanoville, että tästä voisi tulla jalkapalloilija. Ivanov otti lausunnon vakavasti. Hän toimi valmentajan tulkkina ja myös joukkueen kapteenina nuoresta iästään huolimatta.

Nelli Pakin mielestä Sabitov oli pojalle kuin lottovoitto.

”Hän oli erittäin rauhallinen ja analyyttinen. En olisi parempaa valmentajaa pystynyt tilaamaan Robertille. Minun uskoni poikaan ja valmentajan apu auttoivat häntä eteenpäin.

Ivanov valmistui urheilumerkonomiksi, mutta koulunkäynti ei inspiroinut. Hän sanoo alkaneensa painaa kunnolla töitä jalka­pallossa, kun tajusi joutuvansa muuten koulunpenkille.

”Ei minulla ollut ihmeempiä b-suunnitelmia.”

” ”Se oli järjetön fiilis, kun pääsin maajoukkueeseen. Soitin äidille, ja hän taisi kyynelehtiä.”

Eräänä kesäkuun päivänä vuonna 2014 isä ei enää vastannut pojan puheluun.

Vladimir kuoli kuukausi ennen Ivanovin varusmiespalvelun alkamista. Ivanov kertoo selvinneensä siitä juttelemalla itsekseen Parolannummella.

”Se antoi lisämotivaatiota alitajuisesti. Elämä jatkui. Käsittelin sitä omalla tavallani, ja siihen meni paljon aikaa.”

Toinen käännekohta oli pääsy FC Hongan edustusjoukkueeseen. Äiti ja kaverit usuttivat Robertia soittamaan Honkaan.

”Rupesin uhkailemaan, että minä soitan. Hän sanoi, että et soita”, Pakki sanoo.

FC Hongan silloinen päävalmentaja Juho Rantala sanoo nähneensä heti, että Ivanov on todella hyvä pelaaja, josta pitäisi vain saada kaikki kyvyt irti.

”Robert tarttui tilaisuuteen. Hän harjoitteli hyvin ja pääsi pelaamaan hänelle sopivassa ympäristössä. Kakkonen oli hyvä paikka”, Rantala sanoo.

Hänen mukaansa Ivanovin nousu huipulle vaati luontaisia kykyjä, oikeaa ympäristöä, paljon työtä ja pelejä.

”Kentät ovat hyviä pelaajia täynnä, mutta huipulle pääseminen vaatii aikamoista sitoutumista.”

Kangaspunnan mukaan Ivanovin otteluissa näkyy edelleen hänen halunsa pitää hauskaa.

”Vähän kylmää se, että kun topparina pitää vetää länget vastustajalta”, Kangaspunta sanoo.

Niin Ivanov teki uransa kolmannessa maaottelussa, ja Sveitsin tähtipelaaja Xherdan Shaqiri jäi hymyillen katsomaan, kuka tuntematon kaveri nöyryytti häntä.

Robert Ivanov pitää hauskaa harjoituksissa ja peleissä.

Nelli Pakin mukaan Robert on nyt sillä tasolla, minne hän kuuluukin, ja kehittymisen varaa on vielä paljon.

”Olen onneni kukkuloilla. Unelmat joskus toteutuvat. Minun viestini on, että unelmoikaa.”

Ivanov sanoo olevansa täysin tyytyväinen siihen, että kukaan ei löytänyt häntä aiemmin.

Kolmannella Honka-kaudella hän debytoi Veikkausliigassa 24-vuotiaana ja teki seuraavana talvena debyyttinsä A-maajoukkueessa.

”Se oli järjetön fiilis, kun pääsin maajoukkueeseen. Soitin äidille, ja hän taisi kyynelehtiä. Tuntui uskomattomalta sanoa, että minut oli valittu maajoukkueeseen. Sairasta, että niinkin myöhään voi sanoa sen ensimmäisen kerran.”

Lue lisää: Inkeristä Eurooppaan

MM-karsintaottelu Suomi–Ukraina Olympiastadionilla lauantaina kello 19. Viasat ja Nelonen näyttävät ottelun suorana lähetyksenä.