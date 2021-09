Veikkausliigan hallitseva mestari HJK pelaa nyt tuloksellisesti historiallisen heikkoa jaksoa liigassa, ja se saattaa pahimmillaan viedä seuralta mestaruuden.

HJK on pelannut kolme perättäistä ottelua voitoitta ja tekemättä maaliakaan. Se on täysin poikkeuksellista.

Edellisen kerran HJK pelasi liigassa kolme perättäistä ottelua maaleitta, kun Martti Ahtisaari oli Sdp:n presidenttiehdokas ja Jari Litmanen pelannut ensimmäisen kautensa Ajaxissa. Vastaavasta maalittomasta jaksosta on siis ehtinyt HS:n tilastoselvityksen mukaan kulua 28 vuotta.

Kaudella 1993 HJK hävisi perättäiset ottelut Kuusysille, FinnPalle ja TPS:lle. Veikkausliigan voitti silloin FC Jazz ja toiseksi tuli MyPa ennen pronssijoukkue HJK:ta. Jari-Pekka ”Gene” Keurulaisen valmentaman HJK:n maalittoman jakson katkaisi Vesa Tauriainen Jaroa vastaan.

HJK päätti kuluvan kauden runkosarjan maalittomaan tasapeliin Hongan kanssa ja tappioilla HIFK:lle ja Interille.

Klubin heikko jakso on vielä lyhyt, mutta enempää heikkoja pelejä loppusarjan alussa ei voi tulla, jos HJK haluaa voittaa mestaruuden.

HJK:n urheilu- ja kehitysjohtaja Miika Takkula sanoo miettivänsä tätäkin yksittäistä heikkoa jaksoa kokonaisuutta vasten.

”Meillä on ollut muutama haastavampi peli tuloksellisesti, mutta näillä hetkillä voimavarat ja itseluottamus pitää kaivaa kokonaisuudesta. Meillä on hyvä ja laadukas joukkue ja osaava valmennus. Olemme osoittaneet sen tämän kauden aikana”, Miika Takkula sanoo.

Totta on, että kokonaisuuden kannalta HJK:n kausi on vielä plussan puolella. Paikka Konferenssiliigan lohkopeleissä heti ensimmäisellä yrityksellä on hieno saavutus.

Jos katsoo koko kautta, ei HJK edes ole pelannut huonosti. Sillä on edelleen vain kolme tappiota, ja kaksitoista päästettyä maalia on vähiten kaikista joukkueista.

Nyt sen ongelmana vain on, että pahin kilpailija KuPS pelaa hämmästyttävän vahvaa jaksoa. KuPS aloitti kauden heikosti, kun kuudesta ensimmäistä pelistä se sai kaksi voittoa, yhden tasapelin ja kolme tappiota.

Sen jälkeen KuPSin päävalmentaja Simo Valakari sai joukkueensa pelin rullaamaan. Kuudestatoista viime pelistä KuPS on kerännyt 44 pistettä eli sen pistekeskiarvo on ollut 2,75. Runkosarjan viimeisellä kierroksella KuPS meni maalieron turvin HJK:n ohi sarjataulukossa.

HJK:n pitäisi nyt pystyä kääntämään kurssia ja pelaamaan seuraavat ottelut voitokkaasti yläloppusarjassa, joka huipentuu Kuopiossa viimeisellä kierroksella, kun KuPS isännöi HJK:ta.

”En näe mitään syytä, miksi emme pystyisi kurssia kääntämään. Jokaiseen kauteen tulee haastavampia hetkiä. Se on yleistä”, Takkula sanoo.

HJK:n syksyä ovat sotkeneet loukkaantumiset.

Juuri nyt HJK:n kaudessa on kaikuja kaudelta 2015. Silloin Klubilla oli seitsemän ottelun voitoton sarja elo-syyskuussa, jolloin se otti vain tasapelipisteet HIFK:ta, Jaroa ja KTP:tä vastaan ja teki kuudessa ottelussa vain kaksi maalia.

Käänteentekevä ottelu oli elokuun lopussa, kun joukkueen kapteeni Markus Heikkinen loukkaantui ja oli sivussa neljä ottelua.

Tämän kauden käännekohta koitti syyskuun puolivälissä, kun HJK-kapteeni Daniel O’Shaughnessy loukkaantui Honkaa vastaan. Hän on ollut sivussa kaksi viime peliä, jotka päättyivät tappioihin.

Lisäksi HJK:n tilannetta on pahentanut se, että samaan aikaan myös keskikentän johtava pelaaja Lucas Lingman on ollut loukkaantuneena. HJK:n kaikki kolme tappiota tällä kaudella ovat tulleet peleissä, joissa Lingman ei ole kuulunut kokoonpanoon.

Kaudella 2015 HJK:n suisti mestarin paikalta SJK, jonka päävalmentajana oli silloin Simo Valakari. Tarinassa olisi mukavaa symmetriaa, jos Valakarin joukkue taas ohittaisi HJK:n.

HJK:n pelillisenä ongelmana ei ole ollut viime otteluissa maalipaikkojen luominen vaan niistä osuminen.

Interin Juuso Hämäläinen (vas.) esti HJK:n Filip Valenčičia etenemästä maalia kohti Veikkausliigan ottelussa Töölön jalkapallostadionilla.

FootyStats-sivuston mukaan HJK:n maaliodottama HIFK:ta vastaan oli 2.61, ja HIFK:lla vain 0,74. HJK:n olisi siis voinut odottaa tekevän ottelussa ainakin kaksi maalia.

Sunnuntain Inter-tappio-ottelussakin HJK:lla oli kaksi erinomaista maalipaikkaa, mutta Riku Riski ei niistä onnistunut.

HJK:ssa maaleja odotetaan ennen kaikkea Roope Riskiltä, joka voitti 16 osumallaan Veikkausliigan maalikuninkuuden viime kaudella, ja Filip Valenčičilta, joka voitti tittelin 16 maalillaan kaudella 2019.

Riski on pelannut yksitoista viime ottelua liigassa maaleitta ja tehnyt tällä kaudella vain neljä maalia, kun taas kuusi maalia tällä kaudella tehnyt Valenčič on pelannut seitsemän viime liigaottelua maaleitta.

Herää kysymys, miksi HJK ei vahvistanut kesän siirtoajan kuluessa joukkuettaan enempää.

Klubiin tulivat Tim Sparv, Santeri Hostikka ja Taddeus Nkeng, mutta vain Hostikasta on ollut jonkin verran hyötyä.

”Lisärekrytointien pitää olla hallittuja. Kun tulokset ovat hyviä, sapluunaa ei kannata hirveästi muuttaa. Siirtoajan lopulla saimme Santeri Väänäsen ja Kevin Koussavi-Benissan takaisin kokoonpanoon”, Takkula vastaa.

Suomen A-maajoukkueen kapteeni Tim Sparv (vas.) esiteltiin HJK:n uutena pelaajana lehdistötilaisuudessa 22. heinäkuuta. HJK:n urheilu- ja kehitysjohtaja Miika Takkula ojensi hänelle Klubin pelipaidan.

HJK halusi pitää kiinni nykyisistä pelaajistaan.

”HJK on kautta historian myynyt pelaajia kesän siirtoajan aikana. Nyt oli parista pelaajasta vahvaa kiinnostusta ja reilulla puolella miljoonalla eurolla tarjouksia pöydällä. Saimme neuvoteltua, että kaikki tämän kauden pelaajat sitoutuivat pelaamaan hyvän kokonaisen kauden meidän kanssa”, Takkula kertoo.

HJK:n minikriisi ei ole yksittäisten pelaajien vika. Kyse on kokonaisuudesta, joka valmennuksen pitää ratkaista.

Riski ja Valenčič osuvat taas, kun joukkueen peli rupeaa toimimaan paremmin, ja heille tulee riittävästi maalipaikkoja.

KuPSin vahva vire ei näytä laantumisen merkkejä. HJK:n pitäisi pystyä kääntämään kurssi heti, muuten KuPS ottaa etulyöntiaseman mestaruustaistelussa.

”Meillä on koppi täynnä päättäväisiä pelaajia, joilla on halu pelata hyvä loppukausi. Luotto on kova”, Takkula sanoo.

HJK pelaa torstaina vierasottelun Konferenssiliigassa armenialaista Alashkertia vastaan. V Sport Jalkapallo näyttää ottelun.