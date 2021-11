”Sisarusparina pelaaminen on tosi kivaa.”

Aku ja Oona Kauste ovat viettäneet kahden viime vuoden ajan enemmän aikaa yhdessä kuin suurin osa 30–40-vuotiaista sisarus­pareista kymmenessä vuodessa. Syy yli 20 tunnin viikoittaiseen yhdessäoloon löytyy kalenterista ensi vuoden helmikuun kohdalta.

Matkalla on kuitenkin vielä yksi iso haaste.

Jos kaikki onnistuu täydellisesti, tulee Kausteista ensimmäinen sisko-veli-pari, joka edustaa joukkueena Suomea olympialaisissa.

Kausteiden harteilla on nimittäin yhdessä miesten maajoukkueen kanssa Suomen curlingperinteiden ylläpitäminen.

Kausteet osallistuvat paricurlingin Pekingin olympialaisten karsinta­turnaukseen joulukuun alussa Hollannissa. Miesten maajoukkue selvitti esikarsinnan ja hakee kisapaikkaa viikkoa myöhemmin niin ikään Hollannissa.

Kausteet ajavat itse Kisakallion jään ennen harjoituksia. Näin he voivat harjoitella erilaisten olosuhteiden vaikutuksia peliin.

Kauste on nimi, johon ei ole voinut olla törmäämättä, jos on sattunut edes silmäilemään curlingia koskevaa uutisointia 20 viime vuoden aikana.

Akulle, 41, ja Oonalle, 33, laji on antanut paljon, ja käynnissä oleva projekti on tuonut uutta syvyyttä ja tasapainoa keskinäiseen suhteeseen.

Ikäeroa on lähes yhdeksän vuotta, mutta molemmat ovat saaneet ensikosketuksensa curlingiin 1990-luvulla, hieman eri mittakaavassa tosin.

”Isä aloitti lajin 80-luvulla, kun hän innostui veljensä kautta. Itse katselin pikkupoikana heidän pelejään, ja 90-luvun alussa pääsin mukaan pelaamaan”, Aku kertoo.

Oona seurasi tässä vaiheessa touhua vielä lastenvaunuista, mutta pian koko viisi­henkinen perhe vietti aikaa jäällä kivien kanssa.

”Omat ensimmäiset muistikuvat lajista ovat niitä, että olen vain liikutellut kiviä. Kivi painaa melkein 20 kiloa, ja olen itse painanut varmasti alussa vähemmän”, Oona kertoo.

Koko Kausteiden viisihenkinen perhe oli pitkään tuttu näky Vantaan Myyrmäen jäähallissa, josta curlingista eniten innostuneiden Akun ja Oonan tie vei Suomen ”curlingpääkaupunkiin” eli Hyvinkäälle.

Suuri osa pelaajista tuli Hyvinkäältä kiitos paikkakunnalla vaikuttaneen Jussi Heinosen. Matematiikan opettamisen lomassa Heinonen ehti innostaa nuoria tarttumaan kiiltävään kiveen, ja miehen vaikutus näkyy Kausteiden mukaan yhä kaupungissa.

”Hyvinkää on lajin kehto Suomessa ja edelleen keskeinen paikka”, Aku toteaa.

Aku pääsi miesten maajoukkueeseen vuoden 2002 MM-kisoihin. Samaa tietä seurasi myös isoveljeään ihannoinut Oona seitsemän vuotta myöhemmin päästyään naisten EM-kisa­joukkueeseen.

”Ihailin, että vau, miten upeaa. En uskaltanut ikinä edes haaveilla, että pääsisin itse sinne asti.”

Molemmat harjoittelivat ja kilpailivat tahoillaan, kunnes lajiin kehitettiin uusi kilpailumuoto, paricurling, 2000-luvun alussa. Ensimmäiset MM-kisat järjestettiin vuonna 2008 Vierumäellä.

Kausteet keskittyivät kuitenkin näihin aikoihin vielä täysillä omiin joukkueisiinsa ja pelasivat parina vain SM-kisoissa. Menestys sai vielä odottaa.

Vuonna 2014 Akun panostus miesten joukkueeseen ja paricurlingin olympia­statuksen puuttuminen saivat aikaan sen, että sisarukset päättivät lopettaa yhdessä pelaamisen.

Vauhtin ja kierteen tasapaino löytyy vain harjoittelemalla.

Tilanne olympiastatuksen suhteen muuttui kuitenkin odottamatta ja nopeasti vain pari vuotta ennen vuoden 2018 Pyeongchangin olympialaisia, ja paricurling hyväksyttiin kisoihin viralliseksi lajiksi.

”Se päätös tuli täytenä yllätyksenä suurimmalle osalle pelaajista”, Aku kertoo.

Olympiastatus ei kuitenkaan saanut Kausteita palaamaan yhteen, mutta Oona selvitti tiensä olympialaisiin yhdessä Tomi Rantamäen kanssa. Pari voitti seitsemästä ottelusta yhden ja jäi Pyeongchangissa seitsemänneksi.

Aku puolestaan lopetti pelaamisen, kun tie ei auennut olympialaisiin miesten joukkueen kanssa. Vaikka Oonalla oli takana olympia­edustus, veri veti pelaamaan veljen kanssa.

”Oli hienoa pelata olympialaisissa, ja oli vahva tahto, että Akun kanssa haluan pelata ja voin toteuttaa samat unelmat.”

KausteIDEn paripelaamisen tauko kesti lopulta kolme vuotta, ja olympiavuoden 2018 syksystä saakka he ovat pelanneet yhdessä. Suomen mestaruuden he ovat voittaneet joka vuosi, eli putki on kolmen SM-kullan mittainen.

”Kun tuntee toisensa läpikotaisin, on jotenkin helppoa. Voi olla täysin oma itsensä. Aku osaa tukea minua ihan eri tavalla kuin kukaan muu pelaaja, ja saan itsestäni paljon enemmän irti”, Oona sanoo.

”Ollaan sitten pelattu yhdessä tai erikseen, niin Aku on ollut minulle aina tuki ja turva. Oli helppoa palata pelaamaan ihmisen kanssa, joka tietää läpikotaisin kaiken.”

Isoveli allekirjoittaa näkemyksen perhe­siteiden vaikutuksesta etenkin kommunikointiin.

”En ole pelannut muiden kanssa, joten ei ole vertailukohtia. Osataan välillä tapella vähän rajummin, koska siskolle on helpompi sanoa eri tavalla kuin jollekin muulle”, Aku toteaa.

Monipuolinen, tasaisen hyvä, taktisesti vahva, suoriutuu paineen alla. Toisen kehuminen ei tuota kummallekaan ongelmia, mutta ärsyttävien puolien löytämisessä Oona on selvästi edellä.

”Aku ei ole hirveän helposti tyytyväinen mihinkään. Joskus ärsyttää, kun sanoo, että ’ihan kelvollinen’, vaikka molemmat tiedetään, että oli tosi hyvä”, Oona sanoo ja nauraa.

Akulta tulee hieman varovaisempi vastaus.

”Joidenkin asioiden kommunikointi menee vaikeaksi. Asiat menevät välillä tunteisiin ilman, että olisi tarkoitusta.”

” ”Suhde on muuttunut tasavertaisemmaksi.”

Kommunikaatio on curlingissa tärkeässä osassa.

It-alalla työskentelevä Aku ja maskeeraajana toimiva Oona istuvat viidesti viikossa noin puolitoista tuntia autossa ajaen Helsingistä Lohjan Kisakallioon. Edestakaisin treeni­matkaa tulee 130 kilometriä.

Vaikka ajaminen rasittaa, ehtii autossa vaihtaa ajatuksia curlingin lisäksi kaikesta mahdollisesta muustakin.

Molemmat sanovat, että keskinäinen suhde on muuttunut valtavasti vuosien aikana.

”Ikäero on niin iso, että yhdessä pelaamisten kautta olen oikeastaan tutustunut Oonaan, varsinkin viime vuosina vielä paremmin. Suhde on muuttunut tasavertaisemmaksi.”

”Alussa tein juuri, kuten Aku sanoi. Nykyään uskallan kyseenalaistaa ja tuoda omia ajatuksia enemmän esiin. Kehitetään enemmän yhdessä peliä.”

Kehittämisen tulos nähdään kuukauden päästä.

Paricurlingin olympiakarsinnat Hollannin Leeuwardenissa 5.–9. joulukuuta. Miesten ja naisten joukkueiden olympiakarsinnat 11.–18. joulukuuta.