Petteri Koposen johtaman tähtisikermän elinikä on todennäköisesti vain yhden kauden. Sen ainoa tavoite tänään alkavassa Korisliigassa on Helsinki Seagullsilta vielä puuttuva Suomen mestaruus.

Suomen koripallokentillä ei ole koskaan nähty Petteri Koposen tasoista kotimaista takamiestä. Sellaista kun ei ole edes ollut.

Kun Suomen kaikkien aikojen kori­palloilijoihin kuuluva Teemu Rannikko päätti pelaajauransa satumaisesti mestarina, on sopivaa, että hänen paikkansa ottaa toinen maamme kaikkien aikojen parhaimmistoon kuuluva tähti.

Nyt 33 vuoden ikään ehtineen Koposen on tarkoitus olla se palanen, jonka avulla Seagulls saavuttaa viimein jo vuosia havittelemansa Suomen mestaruuden ja samalla myös nostaa profiiliaan Helsingin urheilupiireissä.

”Olemme myyneet ennätysmäärän kausikortteja. Toivottavasti se indikoi, että myös irtolippuja menee hyvin kaupaksi”, sanoo Seagullsin toimitusjohtaja Aku Perho.

Petteri Koponen palaa Korisliigaan Himkin, FC Barcelonan ja Bayern Münchenin kaltaisissa Euroopan huippuseuroissa meritoituneena konkarina.

Seagullsilla alkaa Korisliigassa nyt kahdeksas kausi. Toistaiseksi meriittilistalta löytyy hyvää runkosarja­menestystä, mutta pudotuspeleissä tie on katkennut aina viimeistään välieriin.

Palkintokaappi on täyttynyt kahden Suomen cupin mestaruuspystin lisäksi kolmella SM-pronssilla. Tulevalla kaudella finaali­paikkakin on vain väliaskel, sillä joukkueen ainoa tavoite on mestaruus.

Seagullsin kapteeni Tuukka Kotti uskoo, että joukkueella on edellytykset Suomen mestaruuteen.

”Ehdottomasti. Kaikki haluavat voittaa, ja uskomme meillä olevan siihen myös edellytykset”, toteaa joukkueen kapteeni Tuukka Kotti.

”Turha sitä on kiistää. Jos satsaamme näinkin paljon, eihän meillä voi olla muuta tavoitetta”, sanoo päävalmentaja Jussi Laakso.

Suomen mestaruuden aika on Seagullsille heti eikä vaikkapa lähivuosina, sillä tähtisikermä saattaa olla koossa vain yhden kauden ajan.

Koponen on sanonut yksivuotisen sopimuksen olevan hänen uransa viimeinen. Kotti täyttää kauden aikana jo 41 vuotta, ja hän kertoo etenevänsä uran jatkon kannalta vuosi kerrallaan. 37-vuotias maajoukkue­kapteeni Shawn Huff pelannee hänkin uransa viimeisiä kausia.

Nimikirjoitusten pyytäjiä riitti tammikuussa 2008, kun Petteri Koponen pelasi viimeksi Korisliigassa. Koponen edusti Honkaa kaudet 2004–2008.

Vaikka Koposta on pidetty huippu­lahjakkuutena jo varhaisteini-iästä lähtien, menestys ei ole tullut ilmaiseksi.

Taitoja työstettiin Malmin palloiluhallilla lapsuudessa päivittäin 5–6 tuntia. Erilaisten maksujen kattamiseksi Koponen siivosi ja piti hallin kioskia yhdessä yksinhuoltajaäitinsä Sonjan kanssa.

Tarinassa on yhtäläisyyksiä toisten suomalaisen palloilun suurlahjakkuuksien kanssa: myös Jari Litmanen ja Lauri Markkanen ovat toisen polven urheilijoita, joille pallo oli lapsena se kaikkein rakkain ystävä.

Koponen poistui kotimaan parketeilta mestarina keväällä 2008. Nyt nuoren superlupauksen ja NBA:han tähyilevän lahjakkuuden sijaan Korisliigaan palaa Himkin, FC Barcelonan ja Bayern Münchenin kaltaisissa Euroopan huippuseuroissa meritoitunut konkari.

”On upeaa saada meidän jengiin Petsku, yksi kaikkien aikojen suomalaisista kori­palloilijoista”, kapteeni Kotti toteaa.

”Pitää kuitenkin muistaa, että me olemme kaikki lähtökohtaisesti vain nimiä paperilla. Roolien ja ryhmitysten hiominen kuntoon vaatii aikaa. Kokemuksen tuoma apu toki helpottaa tulemista uuteen ympäristöön, ja Petsku tulee varmasti olemaan huippupelaaja tällä kaudella liigassa.”

Tuttujen kavereiden kanssa pelaaminen tuo lisämotivaatiota ja -innostusta kokeneiden pelaajien arkeen. Harjoituksiin on hienoa mennä päivittäin, kertoo Seagullsissa viidennen kautensa aloittava Kotti.

”Luottamus on suuri jo valmiiksi. Vieraassa joukkueessa on aina aluksi epävarmuutta.”

Tuukka Kotti (vas.), Petteri Koponen (keskellä) ja Shawn Huff (oik.) harjoittelivat Töölön kisahallissa torstaina.

Seagulls aloittaa kautensa lauantaina vierasottelulla Kouvoja vastaan. Laakson mukaan Koponen ei ole vielä aivan sataprosenttisessa kunnossa, minkä vuoksi häntä saatetaan peluuttaa alkukaudesta enemmän kakkospaikalla eli heittävänä takamiehenä.

”Tällä hetkellä Lassi Nikkarinen on meidän ainoa selkeä pelintekijä”, Laakso kertoo.

Hänen mukaansa joukkue voi käyttää systeemissään myös kolmospaikalla takamiehiä, joihin kuuluvat Koposen ja Nikkarisen lisäksi kokenut maajoukkuepelaaja Antti Kanervo. Vastuuta ja pallokosketuksia on luvassa kaikille riittämiin, eikä pelaajia tahdota väsyttää puhki heti pitkän kauden alkumetreillä.

Edellisellä Korisliiga-kaudellaan Koponen heitti runkosarjassa keskimäärin 19 pistettä ottelua kohden. Laakso ei halua asettaa tulevalle kaudelle pistetavoitetta vaan toteaa Koposen olevan Seagullsille ”tärkeä runkopelaaja”.

Koposen lisäksi Seagullsissa on tapahtunut muutosta ulkomaalaisosastolla, joka on vaihtunut täysin. Loistokauden pelannut takamies Kendale McCullum jatkoi odotetusti matkaansa Saksan Bundesliigaan, ja muutkin viime kauden ulkomaalaiset ovat vaihtaneet maisemaa.

Tilalle Seagulls on hankkinut laitahyökkääjä Devin Thomasin, 26, ja sentteri Brandon Sherrodin, 28.

”Erinomaisia joukkuekavereita, sen osaan sanoa varmasti. Pelaajina he eivät ole päässeet vielä niin hyvin käsiksi joukkueen tekemiseen, että olisimme nähneet heistä parhaita puolia”, Kotti myöntää.

Ulkomaalaisvahvistusten sopeutuminen ei ole sujunut ongelmitta, Laakso vahvistaa. Kolmas yhdysvaltalainen Tim Bond päätettiin kuukauden koeajan jälkeen vapauttaa sopimuksestaan, sillä Laakson mukaan kyseessä oli ”väärän tyylinen pelaaja”.

Laakson mukaan Bondin tilalle on jo hankittu toinen pelaaja, jota hän seurasi jo kesällä tarkoin. HS:n tietojen mukaan kyseessä on 24-vuotias yhdysvaltalaislaituri Zaccheus Darko-Kelly.

Muutokset eivät Laakson mukaan välttämättä jää tähän.

Sääntöjen salliman neljännen amerikkalais­pelaajan hankkiminen on mahdollista muttei välttämätöntä, hän sanoo.

”Haluamme, että kaikille runkopelaajille löytyy heitä tyydyttävä rooli, emmekä pakkaa kokoonpanoa täyteen. Tämä on myös budjettikysymys. Voimme nyt satsata vähän enemmän näihin kolmeen.”

Salon Vilppaasta on tullut Helsinki Seagullsille rakas vihollinen. Tuukka Kotti (vas.) taisteli kevään 2019 välierissä pallosta toisen kokeneen maajoukkuepelaajan Mikko Koiviston kanssa.

Kolmen kovan kamppailu

Korisliigan mestaruustaistelun odotetaan tapahtuvan kolmen joukkueen välillä.

Seagullsin lisäksi ennakkosuosikkeihin kuuluvat Kauhajoen Karhu (joka tunnetaan myös yhdistyksen nimellä Karhu Basket) ja hallitseva mestari Salon Vilpas (jonka edustusjoukkue tunnetaan myös nimellä Vilpas Vikings).

Erityisesti kauhajokelaiset tulevat panemaan tiukasti hanttiin. Joukkueessa on ollut paljon vaihtuvuutta, ja merkittävimmät vahvistukset ovat olleet Karhun mestaruus­kausilta tutut paluumuuttajat, takamiehet Henri Kantonen ja Cameron Jones sekä laituri Rene Rougeau.

”Taustoilla on tehty pitkään kovasti töitä, jotta budjetit ovat kasvaneet sellaisiksi, että he pystyvät hankkimaan todella kovan laadun pelaajia”, kehuu Karhun mestariksi vuosina 2018 ja 2019 valmentanut Jussi Laakso.

”Heillä on loistava valmennus, Koskimiehen Janne on tehnyt hienoa työtä, ja on hienoa saada vanhat mestarit takaisin kotimaan kentille. Olen kuullut, että he olisivat vielä hankkimassa vitospaikalle aika isoa kalaa.”

Alle 13 000 asukkaan eteläpohjalaisessa kaupungissa on jo pitkään tehty erinomaista työtä koripallon saralla. Kauhajoelle on tarkoitus valmistua syksyksi 2022 uusi monitoimiareena, jonka koripallo-otteluihin mahtuu 3 500 katsojaa.

Salossa olosuhteet ovat olleet kunnossa jo vuosia. Tulevan kauden suurimmat kysymykset liittyvät pelinrakenteluun, sillä Vilppaan takakentältä ovat poistuneet sekä valmennustiimiin siirtynyt Teemu Rannikko että Saksan kakkostasolle lähtenyt Aatu Kivimäki.

Vilpas päihitti viime kaudella kiihkeissä välierissä Seagullsin. joukkueiden välisissä otteluissa on ollut Kotin mukaan jo jonkin aikaa ekstralatausta.

”Siitä on tullut ikään kuin derby. Välillemme on muodostunut jonkinlainen viha-rakkaus­suhde”, hän sanoo naurahtaen.

Korisliiga-kausi 1. lokakuuta alkaen. Ruutu-palvelu näyttää kaikki ottelut selostettuina lähetyksinä.