Selkäuimari Mimosa Jallow tavoittelee yhä ensimmäisenä suomalaisena naisena minuutin rajan rikkomista. Tokion olympialaisissa hän jäi ajasta sekunnin sadasosia.

Mimosa Jallowin musta uimapuku on vaihtunut valkoiseen sairaanhoitajan asuun.

Jallow opiskelee sairaanhoitajaksi kotikaupungissaan Jyväskylässä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ura kilpauimarina olisi ohi. Sekin ajatus tosin käväisi mielessä kesän olympiakisoissa.

Tokiossa Jallow ui 100 metrin selkäuinnissa Suomen ennätyksen 1.00,06 ja jäi ajallaan 0,02 sekuntia välieräpaikasta. Kokonaisajoissa hän oli 17:s, mutta suomalaisittain minuutin ”haamuraja” jäi vielä saavuttamatta.

”Minuutin alitus oli iso tavoite. Nyt kun sitä ei tullut, se piti motivaation ja sai jatkamaan. Se on edelleen tavoite, jonka haluan saavuttaa. Muutama sadasosa ei ole matka eikä mitään. Muutaman sentin pitemmät kynnet”, Jallow sanoo jyväskyläisessä pilatessalissa.

Jallow on innokas pilateksen harrastaja. Liikkeet tukevat kehonhallintaa ja samalla huoltavat kroppaa.

”Pilates on hyvä treenimuoto huippu-urheilijalle”, Efector Pilates Studion ohjaaja ja toimitusjohtaja Elina Pihlajamäki sanoo.

Mimosa Jallow ui Tokion olympiakisoissa Suomen ennätyksen 100 metrin selkäuinnissa.

Vaikka minuutin raja jäi rikkomatta ja välieräpaikka saavuttamatta, Jallow ui Tokiossa parhaan aikansa kolmeen vuoteen.

”Tiesin sen hetken kunnon, mutta tiesin, että onnistuminen kovassa paikassa on myös mentaalisesti iso juttu. Oli rahkeet uida hyvin. Olin todella tyytyväinen, että sain alkuerään hyvän uinnin. Paljon oli vielä otettavissa pois”, Jallow muistelee olympialaisiaan.

Vuoden 2016 olympiakisoissa Riossa Jallow oli alkuerissä 24:s. Riosta uintimatkojen taso on vain noussut.

Monet urheilulajeista, kuten uinti, ovat sellaisia, että urheilijan kunto on parempi kuin se kisoissa näyttää olevan. Jallow myöntää, että hänellekin on käynyt usein niin.

”Kun kilpaillaan huipulla, menestys on kiinni todella pienistä asioista. Kokonaisuutena on tehty samoja asioita kuin ennenkin.”

Olympiapaikan Jallow sai ilman, että hän rikkoi niin sanottua A-rajaa 1.00,25. Jallowin ennätys oli 1.00,28.

”Itselle taisi olla pelastus, etten ollut rikkonut rajaa ja sain treenattua rennosti ennen olympialaisia”, Jallow kertoo.

Tänä syksynä Jallow aloitti toisen vuoden sairaanhoitajaopinnot. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto kestää kolme ja puoli vuotta.

Sinä aikana Jallow ehtii osallistua moniin arvokisoihin. Seuraavat odottavat jo joulukuussa, kun ensin on lyhyen radan (25 metriä) EM-kisat Kazanissa Venäjällä ja melkein heti perään MM-kisat Abu Dhabissa.

Keväällä 2022 uidaan MM-mitaleista Fukuokassa Japanissa. Jallowin päätähtäin on kuitenkin elokuun 2022 EM-kisoissa Münchenissä.

Yhdeksän urheilulajin EM-kisoissa juhlistetaan Münchenin vuoden 1972 olympiakisoja, joista tulee 50 vuotta. Uinnin kanssa samaan aikaan kilpaillaan muun muassa yleisurheilussa, soudussa ja voimistelussa.

Sairaanhoitajan ammatista Jallow kiinnostui jo lukiossa. Lapset ovat aina olleet lähellä hänen sydäntään. Sairaanhoitajana häntä kiinnostaa erityisesti lastenpsykiatria.

”Se puoli kiinnostaa, kutsumusammatti. Kipinä ei ole sammunut, vaikka lukiosta on minulla aika paljon aikaa. Se on selkeästi oma juttuni. Lasten psykiatria on rankka juttu. Vaikka erikoistuisin siihen, mahdollisuuksia on paljon myös muualla”, Jallow sanoo.

Mimosa Jallow keskittyy nyt sairaanhoitajan opintoihin mutta harjoittelee tosissaan myös uintia.

Pandemia lisäsi keskustelua sairaanhoitajien arvostuksesta ja arvostamisesta. Asia on huomattu myös sairaanhoitajien koulutuksessa.

”Tehdään arvokasta työtä. Sairaanhoitajat pyörittävät arkea sairaaloissa, kun he ovat lääkäreiden ja kaikkien muidenkin apuna. Haluan tuoda esille sairaanhoitajien jaksamisen. Tehdään kolmivuorotyötä. Ilman sairaanhoitajia ei pärjäisi kukaan”, Jallow sanoo.

Opiskelu on käytännönläheistä, ja siihen sisältyy paljon harjoittelua.

Kuinka hyvin olet pystynyt yhdistämään opinnot ja harjoittelun?

”Vähän pelkäsin alkuun, miten se onnistuu, mutta ihan hyvin olen pystynyt. Muutamalla kurssilla en ole ollut mukana. Tokion jälkeen olen panostanut kouluun ja vähentänyt noin puolet treenimäärästä.”

Jallow harjoittelee kerran päivässä. Sitä kautta jaksaminen on parantunut.

”Tuntuu, että se on hyvä ratkaisu tähän paikkaan. Olen niin monta vuotta mennyt pelkästään urheilun ehdoilla. Ei ole ollut muuta kuin urheilu. Harjoitteluun on tullut lisää rentoutta.”

Harjoittelussaan Jallow noudattaa pitkälle sama rytmiä kuin Tokiossa pronssia uinut Matti Mattsson. Porilainen harjoittelee kerran päivässä – urheilu ei ole enää niin pakonomaista kuin ehkä ennen.

”Nyt on löydetty minulle paras ratkaisu. Keskitytään pelkästään laatuun, ei määrään. Myös mieli pysyy parempana kuin ennen. On löydetty ilo harjoitella. Nuoruusvuosilta on niin paljon kilometrejä, että ne kantavat pitkälle”, Jallowin tavoin 27-vuotias Mattsson sanoi Tokiossa.

Mimosa Jallow harjoittelemassa heinäkuussa Tokion olympialaisten yhteydessä.

”Esimerkkejä on ollut muuallakin. Tasoa pystyy nostamaan, vaikka treenimäärät ovat pienemmät. Ari-Pekka Liukkonen on tehnyt samalla tavalla”, Jallow viittaa toiseen jyväskyläläisuimariin.

Liukkonen tuli Tokioon kevään Euroopan mestarina 50 metrin vapaauinnissa, mutta olympia-altaassa vauhti oli kateissa. Myöhemmin Liukkonen kertoi olleensa ahdistunut.

”Haluan tehdä kunnolla asiat, kun teen. Tähän asti joka ikinen asia on mennyt urheilun ehdoilla, 24/7, että pärjäisi mahdollisemman hyvin. Jotakin lisää tarvitaan, jos haluan nostaa tasoani.”

Seuraavat olympiakisat ovat edessä vuonna 2024 Pariisissa. Niistä Jallow ei ole vielä tehnyt päätöstä.

”Menen aika lailla hetki kerrallaan. Haluan keskittyä siihen hetkeen, mikä tuntuu tällä hetkellä hyvältä. Mietin sitä kautta, mitä teen. Sekin on tuonut rentoutta. On kiva tehdä asioita. Ei ole enää pakkoa”, Jallow sanoo.

”Jotakin lisää tarvitaan, jos haluan nostaa tasoani”, Mimosa Jallow sanoo.