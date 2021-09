Suksiurheilun fanien kannalta tilanne vaikuttaa suorastaan herkulliselta: kaksi tv-yhtiötä satsaa hiihtolajien tv-lähetyksiin enemmän kuin kenties koskaan aiemmin, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Yle ja Nent Group julkaisevat vuoron perään uusia nimekkäitä hiihtourheilunimiä, joita ne ovat palkanneet talven maailmancupin ja Suomen cupin lähetyksiinsä. Maanantain nimet olivat Aino-Kaisa Saarinen, Toni Roponen ja Jari Mantila.

Saarinen ja Roponen liittyivät Ylen joukkoihin, Mantila Nent Groupille eli Viaplayhin ja V Sportille. Mantila oli vielä viime kaudella Ylen joukoissa.

Suksiurheilun fanien kannalta tilanne vaikuttaa suorastaan herkulliselta: kaksi tv-yhtiötä satsaa hiihtolajien tv-lähetyksiin enemmän kuin kenties koskaan aiemmin. Onhan Ylellä ollut aiemminkin iso panostus, mutta kilpailun kautta ketteryyttä tuntuu löytyvän lisää.

Kilpailutilanne on oma juttunsa: Ylen tarjonta on ilmaista (Yle-veron jälkeen), Nent Group on maksu-tv-yhtiö.

Iso kysymys on se, hakeutuvatko hiihdosta tai vaikkapa mäkihypystä kiinnostuneet Viaplayn ja V Sportin pariin, jotta he saavat esimerkiksi Sami Jauhojärven jouhevaa kommentointia vaikkapa hiihdon Suomen cupissa?

Tai siksi, että Nent Group on pitänyt itsellään yksinoikeuden muutamiin kisoihin, muun muassa Tour de Skin loppuratkaisuihin ja Keski-Euroopan mäkiviikon avauskisaan. Lisäksi Lillehammerin ja Holmenkollenin kisoista Nent Group näyttää kaikki lajit, Yle vain osan.

Oma juttunsa on se, että edes Nent Groupin palveluista ei näe kaikkia talvilajien kilpailuja. Esimerkiksi, kun Keski-Euroopan mäkiviikolla hypätään kaksi Itävallan puolella olevaa kisaa, ne näkyvät Ylellä – ja Eurosportilla ja Discovery+-palvelussa.

Itävallassa järjestettävät muutkin maailmancupin osakilpailut näkyvät näin, eli eivät kuulu Nent Groupin valikoimaan.

Kuluttaja saa siten olla tarkkana, että pysyy kärryillä, mitä tulee mistäkin tuutista.

Tämä voi kuulostaa kummalliselta ja sitä se onkin, mutta syy on yksinkertainen: Itävallan osakilpailujen tv-oikeuksia hallinnoi eri yhtiö kuin muita hiihtolajien tv-oikeuksia.

Vaikka hiihdon maailmancup on aiemminkin ollut maksu-tv:ssä, muun muassa MTV:n maksukanavilla, tilanne on nyt erilainen ja osittain myös erikoinen. Nent Group hankki oikeudet, alilisensoi runsaasti kisoja Ylelle, mutta panostaa joka tapauksessa itsekin lähetyksiin.

Tavallaan kyse on myös koelaboratoriosta. Saako maksullisen palvelun ääreen katsojia satsaamalla lähetyksiin, joista suurimman osan voi katsoa myös ilmaiseksi?

Ja tämä kaikki tapahtuu lajeissa, joita katsovat todennäköisesti pääosin ihmiset, jotka eivät ole innokkaimpia tv-palveluista maksavia asiakkaita.

Nyt vain odottamaan marraskuun Rukan maailmancupin avausviikonloppua: kummalla yhtiöllä on hulppeammat studiot ja veikeämmät läpät selostuksissa?