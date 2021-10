Matilda Nilssonin uusi kotihalli on muutama viikko sitten valmistunut Pirkkolan jäähalli.

Matilda Nilsson on Suomen jääkiekkomaajoukkueen ja HIFK:n hyökkääjä, joka tapasi kaikkien aikojen naisjääkiekkoilijan Haley Wickenheiserin alle kouluikäisenä.

Kun HIFK:n naisten liigajoukkueen hyökkääjä Matilda Nilsson valmistautuu otteluun, tietyt rutiinit toistuvat. Näin on monilla muillakin pelaajilla, mutta Nilssonilla rutiinit ja taikausko ovat omassa sarjassaan.

”On perusjuttuja, kuten minkä luistimen laitan ensin tai miten erkkaan mailani”, Nilsson aloittaa.

”Mutta sitten on asioita, joille olen nauranut ja mulle on kuittailtukin, että olenko ihan tässä maailmassa, kun käyn tiettyjä asioita läpi.”

Nilsson ei halua tarkentaa, mitä asioita hän käy läpi.

”Siinä on vähän yliluonnollisiakin rutiineja. Niihin mä en tässä mene, sillä joku saattaisi soittaa ja kysyä, että vaikka urheilupsykologilla käynkin, kannattaisiko käydä jossain muuallakin”, Nilsson nauraa.

Ilmeisesti rutiinit toimivat tai ainakaan niistä ei ole ollut haittaa, sillä Nilsson on kauden ensimmäisissä kuudessa ottelussa tehnyt jo 12 maalia, joilla hän on Naisten Liigan maalipörssin ykkösenä.

Naisten jääkiekkomaajoukkueeseen kuuluva Nilsson, 24, pelaa nyt ensimmäistä kauttaan HIFK:ssa. Sitä ennen useampi kausi vierähti Kuopion KalPassa. Kirkkonummelta kotoisin oleva Nilsson pohti ennen KalPaan siirtymistä, mennäkö Kanadan Ontarioon vai Kuopioon.

” ”Kalakukkoa maistoin, se oli hyvää.” – Matilda Nilsson

”Olin aika nuori, ja olen perheläheinen. Olin ruokapöydässä, ja KalPan valmentaja soitti minulle, olenko tehnyt mitään päätöstä”, Nilsson kertoo.

Päätöstä ei vielä ollut, ja soitto KalPassa pelanneelle Iina Kuuselalle vahvisti ratkaisun. Nilsson ei ole katunut Kuopio-valintaansa.

”Kuopiossa oli hyvät olosuhteet, ja kaikki oli lähellä. Tosi kiva kaupunki, leppoisia savolaisia. Savolaista minusta ei kylläkään tullut. Murre ei tarttunut. Välillä en edes ymmärtänyt, jos joku puhui vahvaa murretta. Kalakukkoa maistoin, se oli hyvää”, suomenruotsalainen Nilsson toteaa.

Aika KalPassa huipentui viime kevääseen, kun joukkue selviytyi finaaleihin. Kiekko-Espoo vei kuitenkin mestaruuden. Seuranvaihto tuli ajankohtaiseksi. Nyt vaihtoehtoina olivat Ruotsi ja HIFK.

”Nyt on olympiakausi, ja halusin seuran, joka pystyy tukemaan kaikessa. Meillä on täällä HIFK:ssa kaikki, mitä urheilija tarvitsee. Lisäksi pystyn harjoittelemaan poikien kanssa. Sukulaiset ja ystävät ovat lähellä. Täällä on tosi hyvä olla”, Nilsson luettelee.

Nilsson kertoo käytännön esimerkin, miten asiat HIFK:ssa hoidetaan.

”Kun sanoin huoltajalle, että käyn hakemassa mailani, hän sanoi: ’Sä pelaat täällä. Mä haen mailan.’ Täällä pitää keskittyä pelaamiseen ja tekeminen on ammattimaista. Täällä on reilua meininkiä ja kaikki ovat samalla viivalla.”

Matilda Nilsson kehuu Pirkkolan jäähallin pukukoppitiloja tilaviksi. Julia Liikala jumppasi kuminauhalla.

Tavoite on myös selkeä.

”Mestaruutta kohti menemme. Se on iso tavoite, ja se näkyy arjessa, miten kaikki tekevät hommia.”

Toinen tavoite on Pekingin olympialaiset. Nilsson teki arvokisadebyyttiinsä elokuun MM-kisoissa Kanadassa, jossa Suomi otti pronssia.

”Jo joukkueeseen pääseminen oli itselle iso juttu. Sieltä sai paljon itselleen mukaan arkeen.”

Naisten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Pasi Mustonen edellyttää, että maajoukkuepelaajat harjoittelevat poikien joukkueiden kanssa. Nilsson sekä HIFK:n kaksi muuta maajoukkuepelaajaa, Julia Liikala ja Krista Parkkonen, osallistuvat kolme kertaa viikossa HIFK:n U18-poikien harjoituksiin.

”Kyllä mä tykkään [harjoittelusta poikien kanssa]. Olen aika pienikokoinen pelaaja, joten kamppailu ja fyysisyys ovat kovempia. Se nyt vain on niin, että pojat ovat vahvempia”, Nilsson sanoo.

” ”Taklaukset pitäisi sallia. Nykyisin periaatteessa ei saisi taklata, mutta kaikki valmentajat sanovat, että pitää pelata kovaa.”

Vaikka naisten säännöissä taklaaminen on kielletty, poikien kanssa harjoitellessa tämä ei ole voimassa.

”Kyllä pojat pelaavat meitä vastaan ihan samalla tavalla kuin toisia poikia vastaan. Naistenkin peleissä saa nykyisin pelata aika kovaa.”

Nilssonilla on myös mielipide siihen, pitäisikö taklaukset hyväksyä myös naisten otteluissa.

”Ehkä voisin sanoa, että taklaukset pitäisi sallia. Nykyisin periaatteessa ei saisi taklata, mutta kaikki valmentajat sanovat, että pitää pelata kovaa. Erotuomareille tilanne on vaikea.”

Kun harjoituksissa mennään kovaa, Naisten Liigan otteluissa näin ei aina ole. Liigassa tasoerot ovat hurjat. HIFK ja Kiekko-Espoo ovat tällä kaudella selkeästi muita edellä, ja esimerkiksi HIFK:n maaliero kuuden pelatun ottelun jälkeen on murskaava 43–4. HIFK on voittanut kaikki ottelunsa.

”Pelit voisivat olla tasaisempia. Tosin viime viikonloppuna Kärpät-ottelussa menimme molemmat joukkueet päädystä päätyyn, mutta me vain teimme maalit paikoista”, Nilsson sanoo IFK:n 4–0-vierasvoittoon päättyneestä ottelusta.

Toinen asia on yleisön kiinnostus Naisten Liigaa kohtaa. Sitä ei juuri ole, sillä esimerkiksi HIFK:n kauden molemmissa kotiotteluissa Pirkkolan uudessa jäähallissa on ollut alle sata katsojaa.

”Toivoisin, että oli kyse lajista kuin lajista, ihmiset ymmärtäisivät, kuinka tärkeää on katsojien tuki. Ihmiset antaisivat edes mahdollisuuden sille, että tulisivat katsomaan peliä. Meidän pitäisi pystyä samaan kuin Ruotsissa, jossa on parhaimmillaan lähemmäs 500 katsojaa otteluissa.”

Lisäksi Naisten Liigan pelien näkyminen suoratoistopalveluissa muuttui tälle kaudelle, kun Jääkiekkoliitto perusti oman maksullisen Leijonat.tv-palvelunsa.

”Pelaajien kesken olemme olleet aika raivoissaan, miksi näin tehtiin. Katsojia oli varmasti enemmän Ruudussa”, Nilsson toteaa.

Matilda Nilsson (oik.) pelasi ensimmäisen MM-ottelunsa 20. elokuuta 2021 Kanada-ottelussa.

Vaikka naisten liigakiekkoilu ei kylve rahassa eikä esimerkiksi lipputuloja juuri ole, Nilsson pystyy pelaamaan täysipäiväisenä ammattilaisena.

Koska hän kuuluu maajoukkueeseen, hän saa Suomen olympiakomitean apurahaa. Lisätuloja Nilsson saa Instagramin avulla.

”Olen urheilijalähettiläs muutamille yrityksille. Itse kysyin, olisiko mahdollista. Tämä on yleistynyt paljon.”

Miesten liigakiekkoilijalla saattaa jotain jäädä säästöönkin, mutta naisilla tulot ovat sellaiset, että juuri ja juuri tulee toimeen.

”Tässä pitäisi ottaa steppi eteenpäin. Olemme tuoneet arvokisamitaleja, tehneet töitä tyttökiekkoilun eteen”, Nilsson huokaa.

Nilssonilla on vielä useita vuosia jääkiekkoilijan uraa jäljellä, mutta uran jälkeinenkin aika on jo käynyt mielessä.

”Toivottavasti pysyn terveenä ja pystyn pelaamaan mahdollisimman kauan. Jääkiekon jälkeen toivon tekeväni työtä, jossa olen ihmisten kanssa tekemisissä, esimerkiksi lasten toimintaterapeutin ammatti kiinnostaa tai sitten jotain urheilun parissa. Kokonaan jääkiekko ei koskaan jää.”

” ”Muistan kyllä, että yritin kävellä hänen perässään ja puhua englantia, mutta enhän mä mitään osannut sanoa.”

Nilssonilla on myös jääkiekosta erikoisempi kokemus. Kun hän oli alle kouluikäinen, maailman paras naisjääkiekkoilija Haley Wickenheiser asui Nilssonin perheessä.

Wickenheiser pelasi tuolloin Kirkkonummen Salamien miesten joukkueessa, mikä oli suuri tapaus jääkiekkomaailmassa.

Nilssonilla on muistikuvia tuosta ajasta.

”Muistan kyllä, että yritin kävellä hänen perässään ja puhua englantia, mutta enhän mä mitään osannut sanoa. Hän oli ja on edelleen tosi iso esikuva mulle.”

Nilsson on yhä yhteyksissä Wickenheiseriin, joka valmistui hiljattain lääkäriksi.

”Hän antaa paljon vinkkejä urheiluun ja elämään muutenkin.”

Naisten Liigan ottelu HIFK–Kuortane lauantaina kello 16 Pirkkolan jäähallissa.

