New York Magazinen haastattelun perusteella ei ole selvää, jatkaako Biles urheilu-uraansa.

Nelinkertainen telinevoimistelun olympiavoittaja Simone Biles, 24, sanoo vastikään julkaistussa haastattelussa, että ”hänen olisi pitänyt lopettaa hyvissä ajoin ennen Tokiota”. Biles vetäytyi kaikkiaan viidestä finaalista Tokion olympialaisissa.

New York Magazinen haastattelussa Biles sanoo, että hänelle ei olisi koskaan pitänyt olla mahdollista olympiajoukkueeseen kaiken kokemansa jälkeen.

Biles kertoi vuonna 2018, että hän joutui joukkueen lääkärin Larry Nassarin seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi.

”Se kaikki oli liikaa. Mutta en halunnut hänen riistävän minulta jotain, jonka eteen olin tehnyt töitä 6-vuotiaasta. En aikonut hänen riistää minulta sitä iloa. Siksi sysäsin ne asiat sivuun niin pitkäksi aikaa kuin kehoni salli”, Biles sanoo New York Magazinen haastattelussa.

Biles oli käynyt terapiassa ennen olympialaisia ja koki olevansa valmis kilpailemaan olympialaisissa. Ahdistus kuitenkin iski Tokiossa saapumisen jälkeen. Osaksi siihen vaikutti koronaepidemian takia tehdyt rajoitukset, jotka estivät perheiden ja fanien läsnäolon kisoissa.

”Ennen kisoja tulin yhä hermostuneemmaksi. En tuntenut itseäni niin itsevarmaksi kuin minun olisi pitänyt tuntea kaiken harjoittelun jälkeen.”

Joukkuekilpailun aikana Biles koki ”twistejä” eli joutui tilaan, jossa menetti avaruudellista hahmotuskykyään. Tällöin hänen mielensä ja kehonsa menettivät yhteyden eikä hänen lihasmuistinsa enää toiminut.

”Se on niin vaarallista, että siinä on kyse elämästä ja kuolemasta. On ihme, että laskeuduin jaloilleni [voltista]. Jos sen olisi tehnyt kuka tahansa muu, hänet olisi kannettu sieltä. Heti suoritettuani sen voltin sanoin valmentajilleni, että en voi jatkaa.”

Biles kertoo palanneensa terapiaan. Hän sanoo tietävänsä, että ei voi asettaa paranemiselleen aikataulua.

”Työstän tätä varmaan seuraavat 20 vuotta.”

Haastattelussa kysyttiin Bilesilta, onko mahdollista, että joskus lajiin tulee joku, joka saavuttaa yhtä paljon kuin hän.

”On se mahdollista. Mutta siihen menee pitkä aikaa ennen kuin joku saavuttaa kaiken, mitä olen saavuttanut.”

Haastattelun perusteella ei ole selvää, onko Biles jatkamassa urheilua. Hän on lähdössä kiertueelle voimistelujoukkueen kanssa mutta ei harjoittele tällä haavaa.

Lähteet: New York Magazine, BBC.