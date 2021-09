Ruotsi kohtaa lokakuussa Kosovon ja Kreikan MM-karsinnoissa.

Zlatan Ibrahimović on valittu jälleen kerran Ruotsin maajoukkueeseen, joka kohtaa MM-karsinnoissa Kosovon ja Kreikan. Zlatan valittiin siitäkin huolimatta, että loukkaantumiset ovat piinanneet viime aikoina Ruotsin jalkapallon suurinta tähteä.

”Hän on sen luokan pelaaja, että hänen kohdallaan kannattaa toimia näin”, Ruotsin maajoukkueen päävalmentaja Janne Andersson sanoi tiistaina lehdistötilaisuudessa Aftonbladet-lehden mukaan.

Viime aikoina Zlatanilla on ollut takareisivaivoja. AC Milanin hyökkääjätähti täyttää 40 vuotta 3. lokakuuta.

”Tiedämme kaikki hänen loukkaantumistaustansa. Hän on menossa parempaan suuntaan ja on lähellä sitä, että on täysin kunnossa. Seuraavaan otteluun on 11 päivää ja sitä seuraavaan 14 päivää. Toiveeni on, että hän on niin kunnossa, että voi olla osa kokoonpanoa”, Andersson sanoi.

Anderssonin mukaan on kuitenkin realistista ajatella, että Zlatan ei pysty aloittamaan otteluita Kosovoa ja Kreikkaa vastaan.

”Meidän täytyy toivoa, että hän kuntoutuu.”