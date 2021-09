Ville Peltosen valmentama HIFK on yksi Liigan huonoimmista koti­joukkueista, eikä niin voi jatkua

Uskolliset fanit kaipaavat näyttävyyttä, mutta ennen kaikkea voittoja, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Heikki Miettinen.

Valmentaja Ville Peltosella ja Helsingin IFK:lla menee vähän nihkeästi juuri nyt. Tappio Jukureille (3–5) oli paitsi yllätys myös osoitus, että joukkueen pelissä riittää puutteita.

IFK:lla on Liigan uskollisin yleisö, mutta se haluaa laatua – ja ennen kaikkea voittoja.

Sarja on vasta nuori, mutta tähän mennessä IFK ei ole tarjonnut kumpaakaan.

Liigan joukkue­tilastoissa IFK on yksi huonoimmista koti­joukkueista: se on peräti sijalla 12. Fanit voivat unohtaa muutamat vieras­tappiot, mutta kotiotteluissa he haluavat nähdä maaleja, voittoja ja sykähdyttävää peliä. Taklauksiakin.

Jukurit löi IFK:ta vastaan ensimmäisessä erässä valotaululle lukemat 0–3. Pelitilanteet kertoivat mikkeliläisten vähäisistä maalipaikoista, mutta suunnattoman kovasta onnistumisprosentista.

IFK hakkasi kiekkoa kohti TPS:n maalia yli 70 kertaa viime viikolla, ja Jukureista vastaan lähti 70 laukausta. Monet menivät ohi, mutta liian harvat maaliin.

Joukkue yrittää nostaa peliä vastustajan maalille, mutta jonkinlainen kokovartalopaine haittaa onnistumista. Monet isolla rahalla hankitut vahvistukset hakevat vielä luisteluratojaan ja tekevät liikaa sellaista, mikä ei edistä peliä mutta näyttää touhukkaalta.

Peltonen astui sisään IFK:n valmennukseen, ja kaikki merkit viittaavat vaativaan valmennukseen. Hyvä niin.

Seuraavaksi Peltosen on kyettävä ratkomaan tehottomuuden ongelmat, ja se onkin yksi jääkiekon vaikeimmista tehtävistä.

IFK:n pelaama Jukurit-ottelu oli tämän kauden neljäs peräkkäinen loppuunmyyty peli. Näillä rajoituksilla se tarkoitti 4 100 katsojaa eli puolta Nordiksen kapasiteetista.

Koronarajoitukset poistuvat lokakuun alussa, ja sen jälkeen jäähallin saa myydä täyteen. Niin IFK saattaa tehdä jo lauantaina, kun vastaan tulee HPK.

Peltoselle ja joukkueelle tulee kaksinkertainen syy alkaa saada kotipelinsä rullaamaan, kun vanha tunnelma palaa jäähalliin.

