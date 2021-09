Ilmari Niskanen ja Juhani Ojala palaavat A-maajoukkueeseen.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva joutuu tulemaan toimeen tulevassa MM-karsintaottelussa Ukrainaa vastaan ilman muutamia vakiopelaajiaan.

HJK:n toppari Daniel O’Shaughnessy ja Brestin puolustaja Jere Uronen ovat loukkaantumisten takia sivussa ja Djurgårdenin keskikenttäpelaaja Rasmus Schüller on sivussa pelikiellon takia.

Kanerva kertoi keskiviikkona tarkkailevansa vielä kapteeni Tim Sparvin pelikuntoa HJK:n tulevissa otteluissa.

Huuhkajat kohtaa lauantaina 9. lokakuuta Ukrainan Helsingissä Olympiastadionilla ja tiistaina 12. lokakuuta Kazakstanin vierasottelussa Nur-Sultanissa.

Keskiviikon lehdistötilaisuudessa kerrotun tiedon mukaan Ukraina-otteluun on myyty jo noin 20 000 lippua. Niin suurta yleisömäärää ei ole nähty Huuhkajien kotiottelussa seitsemään vuoteen, kun A-maajoukkue oli pitkään evakossa Olympiastadionilta. Vuonna 2014 Huuhkajat kohtasi Kreikan EM-karsinnoissa, ja silloin stadionilla oli noin 27 000 katsojaa.

”Yleisön tuki on koetusti ollut meille tärkeä. Uskon, että kotiyleisön tuella saamme voiton [Ukraina-ottelusta]. Jatkon kannalta Ukraina-ottelu on meille tärkeä”, Kanerva sanoi.

Huuhkajien MM-karsintalohko D:ssä on tilanne todella tasainen lukuun ottamatta Ranskaa, joka on kuudesta ottelusta kerännyt kaksitoista pistettä. Ukraina ja Suomi ovat keränneet viisi pistettä ja Kazakstan ja Bosnia ja Hertsegovina kumpikin ovat saaneet kolme pistettä. Suomella ja Bosnia ja Hertsegovinalla on neljä ottelua pelattuna, ja Ukrainalla ja Kazakstanilla viisi.

”Lohkon tilanne on hyvin mielenkiintoinen. Lohkossa on pelattu kaksitoista peliä, joista kahdeksan on päättynyt tasan, mikä on enemmän kuin missään muussa lohkossa. Kaikki on omissa käsissä, jos ajatellaan sitä toista sijaa, joka oikeuttaisi paikkaan jatkokarsinnoissa”, Kanerva sanoi.

Loukkaantumiset ovat aina Kanervan riesana, mutta niiden lisäksi hänellä oli myönteisiäkin asioita kerrottavana.

”Robin Lod saadaan joukkueeseen mukaan. Hän on ollut hyvässä vireessä MLS-liigassa ja ollut tehokas.”

Kanerva nimesi keskiviikkona 24 pelaajaa. Schüller kärsii pelikieltonsa Ukraina-ottelussa ja on käytettävissä sen jälkeen. Uhkana on, että pelikieltoja tulee lisää. Teemu Pukilla, Paulus Arajuurella, Joona Toiviolla, Niko Hämäläisellä ja Nikolai Alholla on yhdet varoitukset, ja toisesta tulee ottelun pelikielto.

Ranska-ottelussa Jere Uronen loukkasi nilkkansa ja vamma uusiutui Ranskan liigan ottelussa viime viikonloppuna. Kanervan mukaan Urosen tilannetta seurataan ja hän suhtautui tilanteeseen skeptisesti.

Keskiviikkona nimetyssä joukkueessa ei ole yhtään täysin uutta pelaajaa, mutta muutama pelaaja palaa joukkueeseen tauon jälkeen. Tällaisia pelaajia ovat puolustaja Albin Granlund, toppari Juhani Ojala ja laitapelaaja Ilmari Niskanen.

Kanerva sanoi miettineensä topparivaihtoehtoina myös Sauli Väisästä (Cosenza Calcio), Miro Tenhoa (HJK), Valtteri Morenia (HJK) ja Aapo Halmetta (Barnsley FC).

”Ojala on pelannut nyt hyvin Motherwell. Hänen esityksensä ovat olleet ilahduttavia, ja hän on innoissaan tulossa ryhmään mukaan.