Juuri nyt Alashkert on HJK:lle siitä ikävä vastustaja, että valmentajanvaihdos on todennäköisesti tuonut myönteisen muutoksen joukkueen tekemiseen ja ilmapiiriin, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Alavireisesti viime aikoina pelannut Helsingin Jalkapalloklubi lähtee hakemaan suunnanmuutosta Armeniasta Konferenssiliigan vierasottelusta Alashkert FC:tä vastaan. HJK on pelannut Veikkausliigassa kolme perättäistä ottelua maaleitta, ja kun mukaan laskee Konferenssiliigan avausottelun ja sitä edeltäneen liigaottelun, on HJK pelannut jo yhdeksän perättäistä puoliaikaa maaleitta. Se on karmea saldo, ja varsin poikkeuksellinen seuran historiassa.

HJK tarvitsee nyt onnistumisia, joista se voisi saada hyvän kierteen aikaiseksi ennen kuin Veikkausliigan mestaruuden ratkaiseva yläloppusarja alkaa.

Torstain vastustaja, jerevanilainen Alashkert aloitti liigakautensa elokuun alussa ja on kuuden pelatun ottelun jälkeen viimeistä edeltävällä sijalla. Kauden ensimmäinen voitto tuli maanantaina sunnuntaisen valmentajanvaihdoksen jälkeen.

Juuri nyt Alashkert on HJK:lle siitä ikävä vastustaja, että valmentajanvaihdos on todennäköisesti tuonut myönteisen muutoksen joukkueen tekemiseen ja ilmapiiriin.

Sunnuntaina seura nimitti uudeksi päävalmentajaksi serbialaisen Milan Milanovicin. Hän ei miltään sateentekijältä vaikuta ansioluettelonsa perusteella: 58-vuotiaan serbialaisen neljä viimeisintä päävalmentajapestiä ovat olleet alle vuoden mittaisia keikkoja Serbian liigassa ja kakkostasolla ja Kazakstanin pääsarjassa.

Mutta kesken kauden tehtyjä valmentajanvaihdoksia tarkastelleiden tutkimusten mukaan valmentajan kokemuksella ei välttämättä ole suurtakaan merkitystä joukkueen parantuneeseen suorituskykyyn. Olennaista on vain muutos.

Anneline Balduckin ja Marc Buelensin vuoden 2007 tekemän tutkimuksen mukaan valmentajanvaihdoksen jälkeen neljässä seuraavassa ottelussa joukkueen suorituskyky parani, eikä sitä paranemista voinut laittaa yksin valmentajan piikkiin.

Juuri nyt Alashkert nauttii joukkueena siitä myönteisestä šokkivaikutuksesta, joka aiheutuu valmentajanvaihdoksesta.

Carlos Lago-Peñan vuoden 2011 tutkimuksen mukaan jokainen päivä uuden päävalmentajan alaisuudessa laskee joukkueen suorituskykyä 1,21 prosenttia.

”Mitä suurempi määrä otteluita uuden valmentajan kanssa, sitä huonompi on joukkueen suorituskyky”, Carlos Lago-Peña toteaa.

Tutkimuksen mukaan uuden päävalmentajan ensimmäinen viikko on tuloksellisesti hyvä, mutta sitten voi jo alkaa laskusuunta. HJK:n toinen ottelu Konferenssiliigassa mahtuu tähän aikarajaan.

Armenian liigan viime kauden mestari Alashkert otti tämän kauden Eurooppa-liigan karsinnoissa pari hyvää tulosta kotikentällä, kun se voitti ensin FC Kairatin 3–2 ja pelasi seuraavalla kierroksella maalittoman tasapelin Glasgow Rangersin kanssa. Osin joukkueen menestyksen salaisuus piillee sen kansainvälisyydessä. Joukkueessa on muun muassa viisi brasilialaista, muutama afrikkalainen pelaaja ja viisi Balkanilta.

Tasapelikin vieraskentällä eurocupkilpailussa olisi kelvollinen saavutus, sillä niin harvinaista herkkua ovat vierasvoitot olleet Klubille Euroopassa viime vuosina. Seitsemän viime kauden aikana HJK on pelannut 24 vierasottelua eurocupkilpailuissa ja voittanut vain viisi vierasottelua.

Ottelu pelataan vuonna 1999 murhatun entisen pääministerin Vazgen Sargsjanin mukaan nimetyllä stadionilla Jerevanin keskustassa.

Paikan päällä nähtynä 14 000 katsojaa vetävä stadion näyttää kokoaankin suuremmalta, mutta muuten se on aika kolkko. Allekirjoittanut jäi siellä vartti ennen Suomen EM-karsintaottelua lukkojen taakse vessaan, ja peli olisi saattanut jäänyt näkemättä, ellei Ylen kollega Matti Härkönen olisi osunut paikalle avaamaan ovea. Ja ottelun jälkeen samaan paikkaan jäi jumiin toinen kollega juuri ennen pelaajahaastatteluita mutta pääsi ulos voimakeinoilla.

HJK tarvitsee nyt samanlaista ovenavaajaa, joka päästää henkisesti riivaavasta tilasta.

Alashkert FC-HJK torstaina kello 19.45 Suomen aikaa. V Sport Jalkapallo -kanava näyttää ottelun.