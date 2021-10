Krista Pärmäkoskella on maajoukkueessa nuori ystävä, jolle hän antaa neuvoja huippu-urheilijan elämästä: ”Kemiat kohtaavat”. Pärmäkoski pyysi Vilma Nissisen treenikaveriksi kesän omalle leirilleen. Hän näkee nuoressa ”hölösuussa” potentiaalia nousta huippuhiihtäjäksi.

Kuortane

Suomen viime vuosien menestynein naishiihtäjä Krista Pärmäkoski valmistautuu uransa neljänsiin olympialaisiin ja 11. arvokisoihin, jos MM-kisat lasketaan mukaan.

”Se elämän tärkein jakso – ja isoin projekti”, kuului Pärmäkosken managerin Aki Pajunojan laatima mediatapaamisen otsikko tiistaina Kuortaneella.

Pärmäkoski ei ole kuitenkaan edennyt kohti Pekingin olympialaisia pelkästään omaan harjoitteluunsa keskittyen.

Hänellä on maajoukkueessa nuori ystävä, jonka kanssa hän on pitänyt yhteisen oman leirin ja jolle hän on ryhtynyt ikään kuin mentoriksi.

”Pyrin antamaan tietotaitoa eteenpäin, koska totuushan on se, että olen ehtoopuolella uraani. Jotta menestys säilyisi Suomen hiihdossa, olen pyrkinyt jakamaan omia kokemuksia”, Pärmäkoski, 30, sanoo HS:lle.

Manageri Aki Pajunoja (vas.) ja valmentaja Matti Haavisto olivat Krista Pärmäkosken mukana Kuortaneella tiistaina.

Mainittu nuori ystävä ja tavallaan myös suojatti on 23-vuotias Vilma Nissinen, joka on maajoukkueen tuoreimpia urheilijoita.

Kun Pärmäkoski aikoinaan nousi alle 20-vuotiaana maajoukkueeseen, hän sai sieltä muutamia ystäviä, jotka antoivat neuvoja.

”Silloin yritin imeä tietoa heiltä. Nyt koen, että olen riittävän kokenut ja valmis antamaan neuvoja. Vilma on tosi lahjakas, ja hänellä on potentiaalia nousta huippuhiihtäjäksi. Haluan päästää hänet lähelle, että hän näkee sitä huippu-urheilijan arkea. Olen yrittänyt neuvoa ja antaa vinkkejä.”

Pärmäkoski ja Nissinen ovat ystävystyneet parin viime vuoden aikana.

”Krista oli toissa keväänä täällä Vuokatissa treenaamassa. Törmättiin lenkillä, ja treenailin hänen kanssaan pari päivää. Sitten tulin maajoukkueeseen, ja ollaan ystävystytty. Ehkä se on tullut siitä, että meillä kemiat kohtaavat”, puhelimitse tavoitettu Nissinen kertoo.

Nissisen mukaan Pärmäkoski kysyi häneltä joskus viime talvena, haluaisiko hän lähteä mukaan treenikaveriksi, jos oma leiri toteutuu.

”Kesäkuun lopulla sitten päätin lähteä, kun sain valmentajalta vihreää valoa”, puhelimitse tavoitettu Nissinen sanoo.

Kaksikko leireili heinä–elokuussa Itävallan Seefeldissä, vuoden 2019 MM-kisojen maisemissa.

Pärmäkoski kokee saaneensa leirille mukavaa vaihtelua, kun Nissinen oli seurana. Myös maajoukkueen leireillä he ovat harjoitelleet jonkin verran kahdestaan, vaikka suurin osa harjoituksista tehdään koko porukalla.

”Ainahan harjoituksen tekee vähän paremmin porukassa, varsinkin niinä hetkinä, kun väsyttää tosi paljon. Kun on sovittu, että lähdetään lenkille, ei jää vetkuttelemaan. Huonoina hetkinä tulee näin tehtyä hyviä harjoituksia.”

Nissisen mielestä Pärmäkoski on hänelle paitsi ystävä myös eräänlainen mentori.

”On ollut tosi tärkeää, että jos olen epävarma jostain jutusta tai treenistä tai joku asia menee huonosti, niin Kristalta tulee yleensä joku järkevä kommentti tai vinkki. Hänellä on niin paljon kokemusta, että siitä on ollut itselle hyötyä. Aika usein olen myös kuunnellut hänen neuvojaan.”

Pärmäkosken mukaan Nissiselle pitää tolkuttaa välillä maltin merkitystä.

”Annan neuvoja, että nyt järki käteen tekemisessä. Kiva kuulla, jos minusta on ollut apua.”

Huhtikuussa Krista Pärmäkoski oli nopein naisten 15 kilometrin (v) Suomen cupin yhteislähdössä Rukalla Kuusamossa.

Nissinen huomauttaa, että noin seitsemän vuotta vanhempi Pärmäkoski on ollut hänelle myös esikuva jo ennen kuin he tutustuivat toisiinsa.

”Olen aina häntä fanittanut. On ollut hienoa päästä tekemään hommia hänen kanssaan.”

Nissinen toivoo, että hän on vastavuoroisesti pystynyt antamaan Pärmäkoskelle hyvää fiilistä ja rentoutta.

”Ehkä olen yrittänyt tartuttaa vähän nuoruuden intoa. Hänellä on pitkä ura jo takana, ja hän on saavuttanut paljon. Toivon, että minusta on ollut iloa tuolla treeni- ja juttuseurana.”

Pärmäkoski myöntääkin saaneensa Nissiseltä ”tietynlaista” rentoutta.

”Olen saanut hänestä myös hyvä ystävän. Leireillä on kivempi viettää aikaa, kun ei tarvitse mököttää. Vilman seurasta tulee nauraen pois, jos joku asia on sitä ennen ärsyttänyt. Jos treeneissä ei ole joku asia mennyt ihan nappiin, niin se unohtuu aika nopeasti, kun on se hölösuu siinä vieressä kertomassa tarinoita”, Pärmäkoski sanoo naurahtaen.

Nissisen mukaan Pärmäkoski on ollut kiinnostunut myös hänen harjoittelustaan.

”Kyllä on ollut aika kiinnostunut, mikä minulla on syke, ja tarkkaillut minua aika paljon, millä tehoilla teen harjoitusta. Kun paljon tekee yhdessä, alkaa ymmärtää toisen hommaa.”

