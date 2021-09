Šakkimaailma tyrmistyi uudesta naisten šakin pääsponsorista: "Tämä on typerintä, mitä olen nähnyt kuukausiin"

Kansainvälinen šakkiliitto kertoi maanantaina, että kansainvälistä naisten šakkia tukee jatkossa Motiva implants -niminen yritys.

Kansainvälinen šakkiliitto tiedotti maanantaina naisten šakin uudesta päätukijasta. Yleensä tällaiset tiedotteet eivät juurikaan saa huomiota, mutta tällä kertaa tilanne on toinen. Pääsponsoriksi valikoitui Motiva implants, joka valmistaa rintaimplantteja ja tekee kosmeettisia rintaleikkauksia.

Norjalainen Dagbladet toteaa ”kansanomaisesti”, että yhtiö valmistaa silikonirintoja.

”Typerin asia.”

Näin toteaa maailman parhaan šakinpelaajan Magnus Carlsenin valmentaja Peter Heine Nielsen.

”Tämä perustuu lähtökohtaan, että suurin osa yrityksen liiketoiminnasta liittyy kosmeettiseen rintaleikkaukseen. Mielestäni se on ristiriitaista.”

Nielsen korostaa, että naisten šakinpeluu symboloi hänelle älykkyyttä, tasa-arvoa, muurien murtamista ja menestystä miesten hallitsemassa urheilussa.

”Se on surullista, että naisten šakkiturnauksissa korkeimmalla tasolla on sponsorina jotain, joka minusta on vastoin tätä kaikkea”, Nielsen sanoo Dagbladetille.

Myös šakinpelaaja Sabrina Chebannes kommentoi asiaa jyrkin sanoin.

”Tämä on typerintä, mitä olen nähnyt kuukausiin. Hienosti tehty, šakkimaailma... Ette koskaan lopeta šokeeraamasta minua.”

Kansainvälinen šakkiliitto (Fide) ei niele arvostelua.

”Yhteistyö vahvistaa ja kehittää naisten šakkia”, Fiden puheenjohtaja Dana Reizniece-Ozola kirjoittaa Dagbladetille.

Reizniece-Ozola korostaa, että yhtiö tekee myös tärkeää työtä esimerkiksi rintasyöpäpotilaiden kanssa. Dagbladet huomauttaa, että yhtiön verkkosivuilla korostetaan pelkästään rintojenkohotuksia.

Norjan parhaimpiin šakinpelaajiin kuuluvalta Sheila Barth Stanfordilta löytyy myös ymmärrystä uudelle tukijalle.

”Tarvitsemme epätoivoisesti sponsoria. Pelaamme vähemmistä rahoista kuin miehet, mikä vaikeuttaa lajiin panostamista. Toivon, että tämä helpottaa naisten ryhtymistä ammattilaisiksi.”