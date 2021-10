Fitness-urheilija Rosa Paloperä on ollut dieetillä huhtikuusta lähtien, ja ruoka-annokset käyvät aina keittiövaa’an kautta. Hän kohtaa lajinsa vuoksi runsaasti ennakkoluuloja. "Jollekin tavoite voi olla kirjoittaa kirja, minulle se on muokata fysiikastani paras mahdollinen”

Espanjan kisamatkalta palattuaan Rosa Paloperä, 24, itki viikon ajan onnenkyyneleitä.

Hän voitti kansainvälisesti kovatasoisessa Arnold Classic Europe -kilpailussa alle 169-senttisten bikini fitness -sarjan.

”On vaikea tajuta, että tosiaan voitin, taakse jäi EM- ja MM- voittaja. Ja millä tavalla, ei ole tainnut vielä kukaan suomalainen voittaa noita lavoja täysin tuomariäänin.”

Voitto on sikäli erikoinen saavutus, että innostuttuaan lukioikäisenä saliharjoittelusta Paloperä ei todellakaan suunnitellut fitness-uraa.

”Taisin sanoakin, etten koskaan mene lavalle. Se ei ollut minulle mikään tavoite.”

Nyt Paloperä on kilpaillut muutaman vuoden ja haluaa lajissaan niin pitkälle kuin mahdollista.

” ”Olen aina ollut pirun kilpailuhenkinen.”

Miinuskaloreilla harjoittelu ei aina ole kivaa, mutta kun tavoitteet ovat selkeät, on kisadieettikin luonnollinen osa arkea.

Urheilu ja kilpailunhalu ovat ohjanneet Paloperää pienestä pitäen. Kolmevuotiaana hän aloitti baletin. Samoihin aikoihin hänen vanhempansa erosivat.

Ollessaan kuuden vanha Paloperä muutti äitinsä kanssa Kuopiosta Espooseen. Siellä baletti vaihtui joukkuevoimisteluun.

Joitakin vuosia myöhemmin Paloperä muutti takaisin Kuopioon isänsä luokse. Voimistelu jatkui yläkouluikäiseksi, mutta joukkueen taso ei ollut enää sitä, mihin Paloperä oli Espoossa tottunut.

”Olen aina ollut pirun kilpailuhenkinen. Oma tasoni oli korkeammalla kuin muun joukkueen, enkä päässyt eteenpäin. Motivaationi ei riittänyt sellaiseen.”

Lukioon Paloperä haki tanssilinjalle. Samaan aikaan mukaan tuli kuntosaliharjoittelu.

Lapsena Paloperä oli usein isänsä mukana, kun tämä kävi kuntosalilla.

Isän penkatessa väestösuojan uumenissa olevalla kuntosalilla, Paloperä kiipeili puolapuissa, heitteli kuperkeikkoja viereisen salin tatamilla tai piirteli värityskirjaa.

”Sieltä on jäänyt se ajatus, että salilla on kiva käydä ja sinne on helppo mennä.”

Myöhemmin salille oli niin helppo mennä, että välillä Paloperä oli siellä seitsemänä päivänä viikossa.

Samaan aikaan sosiaalinen media ujuttautui arkeen yhä enemmän, ja Paloperä innostui seuramaan yhdysvaltalaisia bikini fitness -kilpailijoita.

Kovaa kuntoa vaativa laji alkoi kiinnostaa yhä enemmän. Paloperä meni katsomaan Suomessa järjestettyjä Fitness Classic -kilpailuja, ja viimeistään siellä tunnelma imaisi mukaan.

”Se oli niin siistiä. Päätin, että tuonne minäkin haluan.”

Kaksi päivää kisatapahtuman jälkeen Paloperä otti yhteyttä personal traineriin, jonka kanssa he tekivät vuoden töitä. Sitten Paloperä löysi nykyisen valmentajansa, bikini fitnessissä kansainvälisesti menestyneen Anna Virmajoen.

Yhdessä he päättivät, että ensin tehdään vielä vuosi töitä ja sitten on kilpailujen aika.

”Alusta asti minulle oli selvää, että ensin treenaan ja harjoittelen niin kauan, että minulla on mahdollisuus voittaa, kun nousen lavalle. En lähde sinne vain kokeilemaan.”

” ”Haluan saavuttaa unelmani, en vain haaveilla.”

Rosa Paloperä harjoittelee poseerauksia nyt päivittäin.

Vuonna 2019 oli ensimmäisten kisojen aika. Samassa yhteydessä järjestetty juniorcup ja aikuisten SM-kisat toivat Paloperälle oman juniorisarjan voiton ja aikuisten SM-hopeaa.

Vuosi 2020 oli Paloperän toinen kilpailuvuosi. Silloin hän sai SM-hopeaa junioreissa sekä yleisessä sarjassa. Kisa oli äärimmäisen tiukka ja ruokki Paloperän motivaatiota entisestään.

Yhteistyö valmentajan kanssa ja lajin ympärillä olevat mahdollisuudet saivat Paloperän muuttamaan Helsinkiin.

”Viimeisen 1,5 vuoden aikana olen kasvanut urheilijaksi, ja palo hommaan on vahvistunut. Haluan saavuttaa unelmani, en vain haaveilla. Tiedän, että minussa on potentiaalia.”

Harjoitteluun kuuluu olennaisesti lavalla tehtävät poseeraukset. Koska erot kärjessä ovat pieniä, on keho osattava esitellä mahdollisimman hyvin.

Viime kauden jälkeen Paloperä aloitti keskivartaloon kohdistuvat LPF-harjoitukset (low pressure fitness). Siinä hengitetään ilmat ulos ja vedetään vatsa kuopalle niin kuin vakuumipakkauksessa.

Vakuumiharjoittelu auttaa keskivartalon lihaksia ja helpottaa vyötärön pitämistä kapeana poseerauksissa.

”Aiemmin keskivartalon tuki meinasi kadota, kun vaihdoin asennosta toiseen. Tämä on ollut iso apu siihen. Teen aamuisin ohjelman muutaman kerran, se on kiva päivän aloitus.”

” ”Kisaviikolla tapahtuu paljon muutoksia, eikä mieli oikein pysy siinä mukana.”

Arnold Classic Europessa Rosa Paloperä nappasi ykkössijan.

Espanjan kisojen jälkeen oli yksi vapaampi ruokapäivä, johon kuului ”tapaksia ja jätskiä”. Muuten Paloperä on ollut dieetillä huhtikuusta lähtien.

Ruuat käyvät keittiövaa’an kautta, ja joka päivä Paloperä tekee aerobisen harjoituksen. Sen lisäksi viikkoon kuuluu viisi saliharjoitusta.

Pitkän kisadieetin aikana painoa tippuu noin kymmenen kiloa. Nyt kun Paloperä on ”pienessä kunnossa”, valmentajan rooli korostuu. Kisojen lähestyessä omaa kehoaan tarkkailee usein liiankin kriittisesti.

”Kisaviikolla tapahtuu paljon muutoksia, eikä mieli oikein pysy siinä mukana. On paljon herkempi sille, mitä peilissä tapahtuu, koska tavoite on niin selkeä.”

Kisakunnossa oleminen on rankkaa, joten on hyvä, että kilpailut ovat suhteellisen lähekkäin niin kuin tänä syksynä onkin.

Kilpakauden jälkeen dieetti puretaan pikkuhiljaa. Paloperä pitää portaittaista ruokamäärien nostamista eli reverse-dieettiä jopa tärkeämpänä kuin itse kisadieettiä.

Palautuminen on henkisesti ja fyysisesti paljon helpompaa, kun pitää mielessä sen, että urheilijan arki jatkuu kisojenkin jälkeen.

”Jos vain syö mielivaltaisesti kisojen jälkeen, niin olo on kauhea. Paino kertyy todella nopeasti ja nimenomaan rasvana, koska keho on ollut pitkään dieetillä ja se haluaa varastoida kaiken energian. Siinä on riski tehdä hallaa esimerkiksi hormonitoiminnalle.”

Tällä hetkellä Paloperä tekee töitä urheiluvarustekaupassa sekä valmentaa lajin parissa.

Espanjan-kilpailua varten Paloperä säästi melkein vuoden. Lennot, majoitukset, kisamaksu, bikinit, meikit, hiukset, kynnet, kengät, kisaväri… Yksi kisamatka vie helposti useamman tonnin.

Tavoitteena on saada pro-kortti eli päästä mukaan kaikista kovimpiin kisoihin, joissa on mahdollisuudet myös rahapalkintoihin.

Bikini fitness ei ammattilaiskortillakaan Suomessa elätä, mutta yhdessä sosiaalisen median tuoman markkina-arvon kanssa se on jo melkein mahdollista.

Menestys on kasvattanut Paloperän sosiaalista mediaa, mutta sillä on ikäviäkin lieveilmiöitä. Ensimmäisten kisojen aikaan Paloperä sai somessa paljon lokaa niskaansa.

Asentoja arvosteltiin, häntä vertailtiin muihin kilpailijoihin tai ihmeteltiin, että onpas hänellä paljon rasvaa kisakauden ulkopuolella. Suurin osa kommenteista tuli nimettöminä.

” ”Ei se tarkoita, että on oltava vuoden ympäri arvostelun kohteena.”

Korkokengät ovat osa kisa-asua bikini fitnessissä. Kilpailuissa suositaan läpinäkyviä kenkiä, jotta huomio ei kiinnity liikaa kenkiin.

Tuntemattomien ihmisten mielipiteet eivät hetkauta Paloperää, mutta hän pitää ilmiötä vaarallisena.

”Kaikki eivät pysty kommentteja ohittamaan. Joillakin on kovia ulkoisia paineita.”

Paloperän lajiin kuuluu se, että kilpailupäivänä hän astelee lavalle tuomarien arvosteltavaksi. Silloin hän on valmistautunut siihen, että häntä arvioidaan tiettyjen kisaan kuuluvien kriteereiden mukaan.

Se ei tarkoita sitä, että olisi ok arvostella häntä koko ajan.

”Kisapäivä on yksi päivä, ja silloin arvostellaan kunto. Ei se tarkoita, että on oltava vuoden ympäri arvostelun kohteena.”

Bikini fitness on arvostelulaji. Jos on altis ottamaan kritiikin henkilökohtaisesti, voi olla vaikea päästä yli kilpailuista. Paloperä ei ota kritiikistä itseensä, mutta ei hänkään täysin teflonia ole.

Jokaisella on epävarmoja hetkiä, mutta niitä varten on työkaluja.

”Käsittelen asioita paljon mielessäni, ja teen iltaisin rauhoittumis- ja läsnäoloharjoituksia.”

Lajinsa takia Paloperä on kohdannut myös ennakkoluuloja. On ajateltu, että hän on itsekäs tai pinnallinen. Paloperä on pohtinut sitäkin, miksi hyvässä kunnossa olevaan urheilijaan kohdistuu tällaisia ajatuksia.

”En tee tätä näyttääkseni muille vaan itselleni. Jokaisella on omat intohimot ja unelmat. Jollekin tavoite voi olla kirjoittaa kirja, minulle se on muokata fysiikastani paras mahdollinen.”

Suomen ja Pohjoismaiden mestaruuksista kilpaillaan 16.–17. lokakuuta Lahdessa. Paloperän tavoitteena on voittaa SM- kisat ja saada maajoukkuepaikka marraskuun MM-kisoihin.

Vaikka alla on kovan kansainvälisen kilpailun voitto, se ei vielä takaa mitään.

”Ei voi takkia heilutella, töitä painetaan, ja vielä on varaa parantaa. Suomessa on erittäin kova taso tässä lajissa.”

Rosa Paloperä keskittyy nyt bikini fitnessiin ja haluaa päästä siinä niin pitkälle kuin mahdollista.

