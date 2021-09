Šakin sponsori­sopimus ei ole ainoa kohun keskelle joutunut: tässä on viisi paheksuntaa aiheuttanutta tapausta

Formula ykkösistä, tenniksestä, olympialaisista ja jalkapallosta löytyy esimerkkejä, joissa sponsorointia ei ole aina hyvällä katsottu.

Ferrari-kuski Carlos Sainzin lippalakissa ja ajohaalarissa on näkyvästi esillä tupakkayhtiön kustantama Mission Winnow -mainos.

Kansainvälinen šakkiliitto (Fide) aiheutti kohun etenkin vahvassa šakkimaassa Norjassa, kun se ilmoitti tehneensä naisten kansainväliseen šakkiin sponsorisopimuksen rintaimplantteja valmistavan yrityksen kanssa.

Esimerkiksi maailman parhaan šakinpelaajan Magnus Carlsenin valmentaja Peter Heine Nielsen totesi sopimuksen olevan ”typerin asia”.

Fiden sponsorisopimus ei ole suinkaan ainoa, josta on kohistu urheilumaailmassa. Tässä on viisi esimerkkitapausta, joista puhetta on riittänyt.

Tupakka ja F1-autot

Tupakkamainonta on kiellettyä formula ykkösissä, mutta tupakkayhtiöt yhä syytävät miljoonia euroja F1:een. Erityisesti Ferrari- ja McLaren-tallit ovat tupakointia vastustavan järjestön (Stop) arvostelun kohteena.

Stopin mukaan pelkästään viime kaudella tupakkayhtiöt tukivat noin sadalla miljoonalla eurolla F1-talleja, kertoo Formula1news.co.uk.

Ferrarin autoissa on Philip Morris -yhtiön Mission Winnow -kampanjan mainoksia ja McLarenilla American Tobaccon A Better Tomorrow -mainos. Molemmat tupakkayhtiöt korostavat, että kyse ei ole tupakkamainonnasta.

F1 on pessyt kätensä asiassa toteamalla, että asia ei ole heidän ”hallinnassaan”.

Rahoitusyhtiö ja Roger Federer

Tennistähti Roger Federer joutui ilmastoaktivistien arvostelun kohteeksi viime vuonna. Syynä on Federerin sponsorisopimus Credit Suissen kanssa. Yhtiö rahoittaa fossiilisten polttoaineiden kehittämiseen keskittyneitä yhtiöitä.

Twitterissä nousi suosituksi aihetunniste #WakeUpRoger. Aktivistien mukaan Credit Suisse on tuhoamassa maapalloa, ja he penäävät, tukeeko Roger Federer sitä.

Myös ruotsalainen 17-vuotias ilmastoaktivisti Greta Thunberg liittyi Federerin arvostelijoihin uudelleentwiittaamalla päivityksen, jossa arvostellaan Credit Suissea kertomalla yhtiön miljardisatsauksista fossiilisiin polttoaineisiin.

Federer oli aluksi hiljaa saamastaan arvostelusta, mutta totesi myöhemmin: ”Olen kiitollinen nuorille ilmastoaktivisteille siitä, että he kehottivat meitä kaikkia pohtimaan käyttäytymistämme ja toimimaan innovatiivisten ratkaisujen puolesta. Olemme velkaa heille ja itsellemme, että kuuntelemme.”

Hampurilaisketju ja olympialaiset

Pikaruokajätti McDonald’s sponsoroi pitkään olympialaisia. Vuosien aikana sponsorointia arvosteltiin monin tavoin. Yksi erikoisimmista tapauksista oli Lontoon vuoden 2012 kisojen ”chip-gate”.

Lontoon olympiapuiston työntekijät halusivat ostaa uppopaistettua kalaa ja ranskalaisia perunoita (fish and chips) myyvistä liikkeistä pelkästään jälkimmäisiä, mutta se ei ollut mahdollista. Syynä oli se, että kisoja sponsoroiva McDonald’s oli onnistunut sopimaan, että pelkkä ranskanperunoita voi ostaa vain alueen neljästä heidän myyntipisteestään.

”Se oli hetki, jolloin yritysten sponsorointi menetti järkensä”, Daily Telegraph kirjoitti.

Haloo oli sen verran suuri brittimediassa, että työntekijöille jatkossa tarjottiin perunoita ruokatarjoiluteltoissa, mutta tavallisille kävijöille olympiapuiston systeemi ei muuttunut.

Kaikki sponsorit ja Pekingin olympialaiset

Talviolympialaiset kisataan Pekingissä Kiinassa ja se on saanut ihmisoikeusjärjestöiltä runsaasti arvostelua muun muassa Kiinan uiguuriväestön kohtelun takia.

Lukuisat ihmisoikeusjärjestöt ovat lähettäneet olympialaisten sponsoreille kyselyjä, miten ne ottavat esille Kiinan ihmisoikeustilanteen. Yksikään yritys ei ole vastannut kysymyksiin, kertoo The Financial Times.

Yhtenä esimerkkinä on makeisyhtiö Mars, joka Snickers-brändillään on korostanut vahvaa ihmisoikeustyötään. Yli 200 ihmisoikeusryhmää lähetti kirjeen Marsille eikä vastausta kuulunut.

Ihmisoikeusryhmät toivovat kisojen boikotointia.

Kaikki sponsorit ja Manchester United

Englannin Valioliigassa pelaavan Manchester Unitedin kannattajaryhmä ei kohdistanut boikottiaan vain yhteen seuran sponsoriin vaan kaikkiin. Kyse on siis hieman eri asiasta kuin muissa esimerkeissä.

Viime keväänä kannattajaryhmä (Must) julkaisi Twitterissä aihesanalla ”NotAPennyMore” kampanjan, jonka tarkoituksena on välttää yhtiöitä, jotka tukevat Manchester Unitedia. Kampanjan tavoitteena oli painostaa Glazerin perhettä luopumaan seuran omistuksesta. Paheksunta kohdistui siten sponsorien kautta seuran omistajaan.