Perjantai on suomalaiselle urheilulle merkittävä päivä. Koronaepidemian takia määrätyt kokoontumisrajoitukset jäävät historiaan myös Uudellamaalla.

Puolentoista vuoden piina on ohi. Viranomaisten mukaan epidemia on nyt siinä määrin selätetty, että urheilukatsomoon kokoontuminen on turvallista, vaikka se myytäisiin täyteen viimeistä paikkaa myöten.

Jääkiekon Liiga ilmoitti keskiviikkona palaavansa rajoituksissa aikaan ennen epidemiaa. Nyt voidaan sanoa, että suomalainen ammattilaisurheilu selvisi koronaviruksesta hengissä.

Yhtään huippuseuraa ei kaatunut ja palkat sekä laskut on maksettu ilmeisesti ainakin pääosin ajallaan.

Tämä ei tapahtunut tietenkään sattumalta. Pelaajat leikkaisivat palkkojaan, yhteistyökumppanit tukivat ja joustivat ja ennen kaikkea kaikki seurat ottivat talouskurin kerrankin vakavasti.

Pian selviää, miten tapahtumien ja liveurheilun kiinnostavuudelle on käynyt korona-aikana.

Palaako yleisö kunnolla katsomoihin? Onko urheilu menettänyt ”markkinaosuuttaan” ihmisten vapaa-ajassa?

Onko paikanpäällä seurattava urheilu menettänyt markkinaosuuttaan tv-urheilulle? Miten sponsorit suhtautuvat?

Nämä ovat oleellisia asioita urheiluseurojen tulevaisuudelle, sillä lipputulot, myynti ja yhteistyökumppanit muodostavat seurojen taloudellisen selkärangan.

Ensimmäinen ”täysi tupa” voidaan nähdä jo lauantaina, kun HIFK saa ensimmäisessä yleisörajoitusten jälkeisen maailman kotiottelussaan vastaansa HPK:n.

HIFK myi syyskuun jokaiseen neljään kotiotteluunsa kaikki kaupan olleet 4 100 lippua. Lauantaina Helsingin Jäähalliin pääsee pitkästä aikaa 8 200 katsojaa, eikä ole mahdoton ajatus, että silloinkin kuultaisiin kuulutus ”utsåld, loppuunmyty”.

Myös miesten jalkapallomaajoukkue Huuhkajat kiinnostaa.

Lauantaina 9. lokakuuta Olympiastadionilla pelattavaan Huuhkajien MM-karsintaotteluun Ukrainaa vastaan oli myyty jo keskiviikkona yli 20 000 lippua.

Niin suurta yleisömäärää ei ole nähty Huuhkajien kotiottelussa seitsemään vuoteen. On mahdollista on, että Olympiastadion on vuosia kestäneen remontin jälkeen ensimmäistä kertaa jopa loppuunmyyty.

Toisenlaisiakin esimerkkejä on.

Liigaa johtava TPS on pelannut liki 12 000 katsojaa vetävässä hallissaan liki tyhjille katsomoille. Synkintä oli toistaiseksi 22. syyskuuta pelatussa SaiPa-ottelussa, jossa Gatograde-areenalle vaivautui vain 2 470 katsojaa.

Espoolaisella FC Hongalla suurin yleisömäärä kesän Veikkausliigassa on 1 200 katsojaa. Ihan parhaiten ei mene myöskään jalkapallon mahtiseuralla HJK:lla.

Viime lauantain huippuottelussa Turun Interiä vastaan Bolt-areenan lehtereillä oli katsojia alle kaksi tuhatta.

Väljää oli myös historiallisessa Konferenssiliigan avausottelussa itävaltalaista Laskia vastaan, jossa katsojia oli 3­500.

