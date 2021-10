Miro Kadmiry, 30, on kulkenut pitkän matkan varjoista valokeilaan.

Miro Kadmiry oli jo käytännössä lopettanut amerikkalaisen jalkapallon olkapäävammansa vuoksi. Sitten hän tarttui pelastusrenkaaseen ja nousi syvistä vesistä lajin kotimaiseksi tähtipelinrakentajaksi, jonka pelaajaura päättyy lauantaina Vantaalla pelattavaan EM-pronssiotteluun.

Ajatukset olivat raskaat ja mieli musta, kun Miro Kadmiry raahusti viisi ja puoli vuotta sitten Käpylän liikuntapuiston nurkassa sijaitsevalle Velodromille.

Keväiset arkiaamut olivat hänelle harmaita kuin olympiakesän 1952 ratapyöräilynäyttämön takana kohoava Itä-Pasila, mutta se ei johtunut ympäristöstä.

Pelinrakentaja velloi syvissä vesissä. Sitten tuttu mies heitti hänelle pelastusrenkaan.

Oskari Niemi tsemppasi ja tuki jo maajoukkueessa ja ulkomailla taitonsa näyttänyttä urheilijaa. Niemi luotti vuosikymmenen takaa tuttuun pelaajaan, jolla oli vaikeaa.

”Kun olkapää rupesi kunnolla vaivaamaan, niin enhän minä edes kymmentä metriä pystynyt heittämään palloa. Se meni tosi vaikeaksi, ja lopetinkin jo mielessäni”, Kadmiry muistelee.

”Ode kaivoi minut aika syvästä vedestä pois.”

” ”Ensimmäisellä leirillä ei vaan olkapää kestänyt.”

Miro Kadmiryn ura pelinrakentajana päättyy Myyrmäen jalkapallostadionilla Vantaalla. Kadmiry on varttunut Myyrmäessä ja pitää itseään myyrmäkeläisenä, vaikka asuukin perheensä kanssa Sipoossa.

Vantaan Myyrmäessä varttuneen Kadmiryn pelien piti olla ohi jo vuonna 2016, mutta ne jatkuivat tinkimättömän tekemisen ansiosta näihin päiviin saakka.

Tarinan kannet suljetaan lauantaina Kadmiryn lapsuuden maisemissa pelattavan EM-pronssiottelun jälkeen. Kova työ ja Niemen vankkumaton tuki puhalsivat eloa hiipuvaan hiillokseen, ja roihu oli jatkossa komeampi kuin koskaan.

Sitä Kadmiry ei tiennyt harjoitellessaan Velodromilla perusasioita lukemattomien toistojen kautta. Vuonna 1940 avattu funkkisrakennus oli kieltämättä nähnyt loistokkaampiakin urheilusuorituksia kaarteidensa sisällä.

”Lähdimme oikeasti siitä, miten saamme pallon kantamaan edes kymmenen metriä. Tilanne oli niin paha, että en pystynyt edes siihen”, Kadmiry sanoo.

Hänet oli riisuttu aseista.

Heittokädettömän pelinrakentajan johtama hyökkäys rullaa eteenpäin kuin renkaaton auto, ja turkulainen Trojans hankkikin Kadmiryn tilalle uuden hyökkäyspelin kapellimestarin.

”Ensimmäisellä leirillä ei vaan olkapää kestänyt. Se muljahteli pois paikaltaan heitoissa, ja siinä kävi niin, että en pystynyt heittämään sillä oikein mitään.”

” ”Olin, että joo, todellakin. Mennään voittamaan pelejä.”

Kadmiry jatkoi uraansa Kuopio Steelersissä laitahyökkääjänä. Rooli säilyi samana myös kestomenestyjä Helsinki Roostersissa 2017–2018, mutta tuplamestaruuden jälkeen Kadmiry päätti palata pelinrakentajaksi.

”Olin päättänyt, että vedän pelkkää pelinrakentajaa, mutta en vielä tiennyt, missä. Ajatuksena oli treenata Roostersissa, jossa oli paras treeni, mutta en ollut mitenkään päättänyt, mitä haluan tehdä.”

Roosters oli jo hyvissä ajoin palkannut pelinrakentajakseen yhdysvaltalaisen Garrett Safronin. Euroopassa jo nimeä luonut Safron päätti kuitenkin alkuvuodesta 2019 suunnata Suomen sijasta Japaniin.

Samaan aikaan Kadmiry sai alle kaikin puolin erinomaisen talviharjoituskauden. Se sai Roostersin ottamaan harkitun riskin ja valitsemaan tavallisesti vierastyöläisten miehittämälle tontille kotimaisen vaihtoehdon.

”Koikkalaisen Mikko teki rohkean liikkeen. Hänet oli nimetty päävalmentajaksi, ja seitsemän [mestaruuden] putki piti saada jatkumaan. Silti hän päätti, että mennään suomalaisella pelinrakentajalla”, Kadmiry sanoo.

”Mikko kysyi, että mitä mieltä olet tällaisesta. Olin, että joo, todellakin. Mennään voittamaan pelejä. En tehnyt siitä sen isompaa numeroa, enkä rehellisesti edes miettinyt, että siellä on seitsemän putki takana.”

” ”Se oli ehdottomasti onnistunut projekti.”

Miro Kadmiry pelasi Helsinki Roostersin ykköspelinrakentajana kaudet 2019–2021. Kuva syyskuun Vaahteramaljasta, jossa Roosters taipui Kuopio Steelersille.

Roostersin osoittama luottamus kantoi hedelmää. Vaahteraliigan ainoa kotimainen ykköspelinrakentaja johti Roostersin kahdeksanteen peräkkäiseen mestaruuteen.

”Se oli ehdottomasti onnistunut projekti. Finaalissakin taisi olla lähellä ennätys tehdyissä pisteissä, jos muistan oikein”, Kadmiry sanoo 50–6-voittoon ja neljään touchdowniinsa viitaten.

Seuraavat kaudet päättyivät pettymykseen. Koronaviruspandemian typistämä ja kahden loukkaantumisen kiusaama kesä 2020 katkesi jo runkosarjaan. Tänä vuonna käteen jäi hopeamitali.

”Kausi 2019 ja mestaruus olivat hyviä, mutta mielessä pyörivät myös alamäet. Niitäkin oli, mutta en muistele niitä mitenkään pahalla”, Kadmiry sanoo.

30-vuotias pelinrakentaja jättää pelaajana hyvästit rakkaalle lajilleen lauantaina, kun Suomi pelaa EM-pronssista hallitsevaa Euroopan mestaria Ranskaa vastaan.

”En halua jättää mitään kesken. Niin kuin Vaahteraliigakin, myös EM-projekti viedään loppuun asti, ja se on siinä sitten. Vaahteraliigaura on jo virallisesti loppunut”, Kadmiry sanoo.

” ”En osa vielä tässä vaiheessa miettiä, että olisi haikeaa.”

Miro Kadmiry Myyrmäen jalkapallostadionin katsomossa.

Päätöksensä lopullisuutta Kadmiry ei kuitenkaan lupaa täysin varmasti. Juuri nyt Kadmiry on sitä mieltä, että ura päättyy hänelle tärkeän kaupunginosan jalkapallostadionilla.

”Jos jotain muuttuu, niin ei sitä ikinä tiedä. Sen tiedän, että pelipaikkani on semmoinen, että niin helposti ei vain tulla takaisin, jos haluaisi päästä pelaamaan Vaahteraliigassa”, hän sanoo.

Kadmiry on oikeassa, sillä pelinrakentajan tontille ei noin vain ilmestytä edes parin vuoden tauolta. Rooli on merkittävä koko hyökkäyksen toimivuuden kannalta, joten luottamuksen on oltava vahva.

”Jos itse olisin valmentaja, niin miettisin, viitsiikö lähteä. Se on aina omanlainen sitoutuminen, kun menee kotimaisella pelinrakentajalla”, hän muistuttaa.

Perheensä kanssa Sipoossa asuva Kadmiry pitää itseään yhä myyrmäkeläisenä. Hän sanoo olleensa aina huono häviäjä ja tekevänsä nytkin kaikkensa, jotta Ranska kaatuu.

”Ihan hyvät fiilikset on. En osaa vielä tässä vaiheessa miettiä, että olisi haikeaa. Voi olla, että haikeus tulee ensi keväänä, kun rupeaisi normaalisti valmistautumaan peleihin ja nyt ei.”

” ”Kyllä me varmaan yhdessä kehitetään vaikka kalareissuja.”

Muistot lauantaina päättyvästä pelaajaurasta saavat Miro Kadmiryn hymyilemään. Pelinrakentaja ei muistele pahalla edes matkan varrella kohtaamiaan vaikeuksia.

Pelaajauran päättyminen muuttaa myös Kadmiryn ja Oskari Niemen keskinäisiä rooleja. Pelinrakentajan syvyyksistä naarannut Niemi on ollut Kadmirylle ”kaikki mahdolliset hahmot, mitä nuorella urheilijalla voi olla”.

”Nyt kun ura loppuu, niin kyllä me varmaan yhdessä kehitetään vaikka kalareissuja. Hänestä on tullut hyvä ystävä, ja suhteet ovat yhä läheiset. Hänellä on ollut todella iso rooli siinä, mitä olen saanut aikaan.”

Kadmiry uskoo amerikkalaisen jalkapallon säilyvän elämässään jollain tavalla. Valmentaminen seurajoukkueessa ei kuitenkaan tällä hetkellä tunnu omalta jutulta.

”Seuravalmentamisessa on samat haasteet kuin pelaajanakin eli ajankäyttö ja se, kuinka paljon se vie aikaa”, Kadmiry perustelee.

Sen sijaan maajoukkueelle Kadmiry voisi näyttää vihreää valoa. Kysymykseen voisi tulla vaikkapa apuvalmentajan paikka.

”Pystyn kyllä käyttämään aikaa, mutta enemmän pyrähdyksissä kuin ympärivuotisesti. Maajoukkueen toiminnat ovat enemmän semmoisia”, yrittäjänä työskentelevä Kadmiry perustelee.

” ”Pääsin todistamaan kykyni.”

Maajoukkueen vakiokalustoon Kadmiry on kuulunut terveenä ollessaan vuoden 2010 EM-turnauksesta lähtien. Tuolloin hän oli vain 19-vuotias aloittava pelinrakentaja.

”Enhän minä pelannut hirveän hyvin. Saksaa vastaan sain Suomen parhaan pelaajan palkinnon, mutta näen, että siinä oli otettu huomioon nuoruuteni.”

Kesän 2018 EM-kotikisoihin Kadmiry mahtui mukaan, vaikka näytöt olivat vähissä vammojen vuoksi. Noista kisoista Kadmiry muistaa ennen kaikkea 14–21-tappioon päättyneen Ranska-pelin.

”Pääsin toisella puoliajalla pelaamaan. Olimme tappioasemassa ja saimme nostettua hyökkäyksen tasoa lähelle voittoa, mutta ei se ihan riittänyt”, Kadmiry muistelee.

Hän näytti taitonsa niin heitto- kuin juoksupelissä.

”Pääsin todistamaan kykyni ja voitin aloittavan pelinrakentajan paikan pronssimatsiin, jonka voitimme.”

Miro Kadmiry on näyttänyt osaamistaan niin heitto- kuin juoksupelissä sekä Suomen että Roostersin paidassa. Kuvassa Kadmiry kantaa palloa Wasa Royalsia vastaan elokuussa 2021.

Helsinkiläisen Wolverinesin junioreista alkaneen uransa aikana Kadmiry on päässyt piipahtamaan Yhdysvalloissa ja pelaamaan Saksassa, mutta ulkomaille hän ei ole haikaillut enää vuosiin.

”Euroopassa pystyisi kyllä elämään sen pelikauden ajan, mutta ei sillä urheilun jälkeistä tulevaisuutta rakennetta. Semmoisella maksetun loman ajatuksella pystyisi tekemään”, hän sanoo.

Kadmiry kertoo saavansa edelleen ”kaikennäköisiä viestejä” ulkomailta.

”Kun olen ollut tietoinen, että en ole mihinkään lähdössä, niin en ole edes vastannut kenellekään”, hän sanoo.

”Vaikka raha olisi kuinka hyvää Euroopan tasolla, niin elämäntilannekin on semmoinen, ettei se vaan ole kannattavaa.”

Amerikkalaisen jalkapallon EM-pronssiottelu Suomi–Ranska lauantaina 30. lokakuuta kello 14 Myyrmäen jalkapallostadionilla Vantaalla.

Kuka? Miro Kadmiry Miro Kadmiry on pelannut upean uran pelinrakentajana. 30-vuotias amerikkalaisen jalkapallon pelaaja. Syntynyt heinäkuussa 1991. Helsinki Roostersin ja Suomen maajoukkueen pelinrakentaja. Lopettaa pelaajauransa 30. lokakuuta Vantaan Myyrmäessä pelattavaan EM-pronssiotteluun. Aloitti amerikkalaisen jalkapallon Helsinki Wolverinesissa. Aikuisiän seurat: Vantaan Taft, Hildesheim Invaders, Porvoon Butchers, Turku Trojans, Kuopio Steelers ja Roosters. Voitti Roostersissa kolme peräkkäistä Suomen mestaruutta 2017–2019, joista viimeisen ykköspelinrakentajana. Asuu perheensä kanssa Sipoossa. Työskentelee yrittäjänä.

