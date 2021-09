Tim Sparv on mukana Armeniaan matkanneessa joukkueessa.

HJK on kärsinyt viime aikoina lukuisista avainpelaajien loukkaantumisista. Loukkaantumistilanne on ongelma myös torstain Konferenssiliigan ottelussa armenialaista Alashkert FC:tä vastaan.

HJK:n kokoonpanosta puuttuvat torstaina keskikentän johtava pelaaja Lucas Lingman, 23, kapteeni Daniel O’Shaughnessy, 27, ja laitapelaaja Kevin Kouassivi-Benissan, 22. Kolmikko ei matkannut lainkaan HJK:n mukana Armenian Jerevaniin.

Kuntoutuvien pelaajien joukosta pelikuntoon on toipunut kokenut Markus Halsti, 37, jota saatetaan tarvita keskus­puolustajana torstain ottelussa.

Etenkin Lucas Lingmanin poissaolo on kova isku HJK:lle. Lingman on ollut koko kauden ajan tärkeä peliä rytmittävä keskikenttäpelaaja HJK:n pelin sydämessä.

Lingmanin tärkeyttä HJK:lle korostaa, miten hänen poissaolonsa on näkynyt peleissä. Veikkausliigan otteluissa, joissa Lingman on ollut kentällä, on HJK saanut 2,65 pistettä ottelua kohden.

Ilman Lingmania HJK on pelannut tällä kaudella Veikkausliigassa viisi ottelua, joista se on saanut neljä pistettä. Pistekeskiarvo näissä otteluissa on 1,25 pistettä ottelua kohden.

HJK:n joukkue Armeniassa on seuraavanlainen: Hugo Keto, Matias Niemelä, Markus Halsti, Bubacar Djalo, Janne Saksela, Valtteri Moren, Miro Tenho, Luis Carlos Murillo, Matti Peltola, Tim Sparv, Santeri Väänänen, Jair Tavares Silva, Sebastian Dahlström, Riku Riski, David Browne, Santeri Hostikka, Filip Valenčič, Casper Terho, Roope Riski, Anthony Olusanya.

Alashkert–HJK kello 19.45 Suomen aikaa. Ottelun näyttää V Sport Jalkapallo -kanava.

Lue lisää: HJK:n Lucas Lingman oli katkera nuori pelaaja, kunnes tajusi vaihtaa kaupunkia - Mika Lehkosuosta hänellä ei ole vieläkään oikein mitään sanottavaa

Lue lisää: HJK hakee nyt uutta virettä Armeniasta – illan vastustaja virkisti peliään valmentajan potkuilla

Lue lisää: Viimeksi HJK:n maalinteko takkusi liigassa yhtä pahasti, kun Jari Litmanen pelasi debyyttikauttaan Ajaxissa