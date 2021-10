Aleksander Rastamo, 20, kuuluu alkaneen kauden kiinnostavimpiin nimiin lentopallon miesten Mestaruusliigassa. Rastamo aloittaa kolmatta kauttaan lajin pääsarjassa ja pääkaupunkiseudun mainetta puolustavassa Vantaa Ducksissa.

Viime kaudella nuori hakkuri pääsi liigassa tositoimiin harvoin, koska päävastuun hyökkäysten tehokkaasta päättämisestä kantoi Joonas Jokela.

Koronapandemian sävyttämällä kaudella Jokela toi erittäin vahvan panoksen Ducksin miehistöön. Hän takoi illasta toiseen hurjia pistemääriä, ja tuloksekas liigakausi oli palkitseva.

Jokela pääsi Suomen miesten EM-joukkueeseen ja sai myös arvoturnauksessa onnistumisia aikaan. Tällä kaudella Jokelaa ei kotimaisilla kentillä nähdä, sillä hänen uransa jatkuu Hollannin pääsarjassa.

”Viime kaudella pääsin Ducksissa pelaamaan satunnaisesti, jos Joonaksella ei pallo palanut. Sitten kun Joonas tuli sisuuntuneena takaisin, myös tulosta tuli”, kertoi Rastamo, monien muiden hakkurien tavoin hurttia huumoria iskevä pelaaja.

Nyt Rastamo hyppää suuriin saappaisiin ja on joukkueensa ykköshakkuri. Monenlaista haastetta riittää kylliksi.

”Perhosia on vatsassa terveellisesti. Joku ulkopuolinen voi tietysti ajatella, mitä nyt, kun tähti [Jokela] on veke, mutta itse en stressaa kovasti. Minulle riittää se, että pelaamme joukkueena hyvää lentopalloa”, sanoi Rastamo.

Päävalmentaja Juho Rajalan komennossa pelaava Ducks kuului viime kauden onnistujiin ja yllättäjiin. Se pääsi pitkästä aikaa mitalipeleihin mutta joutui lopulta tyytymään neljänteen sijaan, kun Kokkolan Tiikerit vei himmeimmät mitalit.

”Joukkueena pyrimme vähintään samaan kuin mihin pääsimme viime kaudella”, muistutti Rastamo.

Liikuntaneuvojaksi opiskeleva Rastamo varttui Haminassa ja sai ensimmäiset lajioppinsa Haminan Arsissa noin 7-vuotiaana.

”Kokeilin pienempänä monia lajeja, mutta lentopallosta pidin eniten.”

Tunnollinen harjoittelu tuotti tulosta, ja myöhemmin ura jatkui Karhulan Veikoissa. Hän on pelannut sen seuran junioreissa sekä kakkossarjan että ykkössarjan joukkueissa.

” ”Perhosia on vatsassa terveellisesti.”

Aleksander Rastamo on nyt Vantaan Ducksin ykköshakkuri.

Ykkössarjassa tuli paljon onnistumisia, ja siksi Ducks kiinnostui nuoresta hakkurista.

Päävalmentaja Rajalan mielestä Rastamo on ”fyysisesti poikkeuksellisen hyvä pelaaja liigaan”. Jalat toimivat, ja on nopeutta ja kimmoisuutta.

Rastamon äiti on venäläinen ja isä suomalainen. He ovat seuranneet poikansa edesottamuksia mutta eivät aikoinaan vieneet lentopallon pariin. Laji löytyi omasta kiinnostuksesta.

Mutta mistä on peräisin kehuttu kimmoisuus ja hurja pomppu?

”Tykkäsin pomppia kasvaessani. Kotona yritin aina yltää kattoon, ja kaverien kanssa kilpailtiin vaikka siitä, kumpi saa korkeammalla olevan lehden puusta. Se oli sellaista leikkimielistä mutta tervettä kilpailua.”

Rastamolla on mittaa 192 senttiä, mutta lentopalloilijoille merkityksellistä ulottuvuutta on peräti 350 senttiä. Se on komea lukema, johon kovin moni liigapelaaja ei yllä.

”On salillakin tehty hommia, mutta pelkästään kyykkäämällä ei hypätä korkeammalle. Tunnen kroppani. Kun jalat nousevat maasta, kaikki on hyvin.”

Rastamo tarvitsee liigapelejä kehittyäkseen. Ulkomaiset kentät siintävät myös venäjää taitavan pelaajan mielessä.

”Totta kai unelmana olisi pelata joskus ulkomailla, mutta alle 195-senttiselle hakkurille niitä paikkoja ei vain kovin paljon ole. Isäni on jaksanut kannustaa ja sanonut, että sinä olet poikkeus. Jos on lyhyempi kuin muut, täytyy jossain olla tosi hyvä, jotta saa paikan.”

Rastamo arvioi, että parantamisen varaa on monilla osa-alueilla.

”Eniten on parannettavaa puolustuspelaamisessa. Hyökätessä täytyy olla maltillisempi. Aina ei tarvitse lyödä päin torjuntaa, koska voi lyödä myös sen ohi.”

Lentopallon Mestaruusliigan ottelu Vantaan Ducks–Oulun Etta perjantaina Korson Lumo-hallissa kello 18.30.

Aleksander Rastamon tavoitteet ovat ulkomaan kentillä.

