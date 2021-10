Mark Clattenburgin mielestä naisten pitää valita lasten saamisen ja erotuomarin uran välillä.

Englantilainen Mark Clattenburg oli huippuvuosinaan yksi Euroopan arvostetuimmista jalkapalloerotuomareista, mutta viimeisimpien kommenttien myötä kilpeen on tullut vaikeasti irtoava tahra.

Clattenburg, 46, tuomitsi vuoden 2016 Mestarien liigan finaalin ja lisäksi EM-kisojen loppuottelun samana kesänä.

Mies oli Talksportin vieraana puhumassa naisten asemasta jalkapalloerotuomareina, kun suusta pääsi varsin harkitsemattomilta vaikuttaneita näkemyksiä.

”Naiserotuomareiden ongelma on, että heillä on vaikea polku kuljettavana. Jos he tulevat raskaaksi, se voi pysäyttää heidät pitkäksi aikaa. Heidän on tehtävä päätös: haluavatko he lapsia vai olla erotuomareita”, Clattenburg sanoi.

Hän toi myös esille erotuomareille asetetut fyysiset vaatimukset.

”Heidän pitää selvittää miesten kuntotesti. Moni nainen on vaikeuksissa sen kanssa. Jos haluat tuomita miesten pelejä, sinun pitää täyttää kriteerit.”

Clattenburg sanoi itse tehneensä isoja uhrauksia aikanaan.

”Jos tulee raskaaksi, se voi maksaa 2–3 vuotta elämästä. Kun menetät kolme vuotta, joku muu vie paikkasi. Jos haluaa lapsia, niitä pitää saada aikaisin uralla.”

Clattenburgin kommentit lapsien saamisen ja huippuerotuomarin tehtävien välillä valitsemisesta sai osakseen kovaa kritiikkiä. Talksportin toimittaja Natalie Sawyer oli yksi kriitikoista.

”Hän viittasi lapsien saantiin ongelmana. Se ei ole ongelma vaan haaste, kuten muillakin elämän osa-alueilla”, Sawyer sanoi.

Sawyerin kollega Faye Carruthers oli pöyristynyt Clattenburgin kommenteista.

”Wow, Mark Clattenburg, missä ajassa elät? Väite, että raskaus vie elämästä 2–3 vuotta on juuri sellainen lausunto, joka on pidätellyt naisia ja saanut monet pelkäämään raskaaksi tulemista”, Carruthers kirjoitti Twitterissä.

Myös naisjalkapalloa edistävän Women in Football -järjestön toimitusjohtaja Jane Purdon tuomitsi kommentit.

”Monet naiset pystyvät palaamaan huippu-urheilun pariin, osa nopeammin, osa hitaammin. Kumpikaan ei ole ongelma. Oikea ongelma on naisista ja lastenhoidosta tehdyt olettamukset, jotka ovat laiskoja, ajasta jälkeenjääneitä ja vääriä”, Purdon totesi tiedotteessa.