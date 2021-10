HJK–SJK 2–3

HJK kaipasi sunnuntaina maaleja, voiton ja hyviä uutisia. Se sai kaikkea muuta.

Sunnuntaina se aloitti Veikkausliigan mestaruussarjan niin sanotusti veitsi kurkulla, kun KuPS aloitti omat pelinsä voitolla Ilveksestä lauantaina ja karkasi kolmen pisteen johtoon yläloppusarjassa.

Kun kautta on sunnuntain peli mukaan lukien jäljellä viisi ottelua, on jokainen ottelu kuin cup-ottelu HJK:lle. Ensimmäinen niistä päättyi sokkitappioon, joka oli samalla HJK:n historian ensimmäinen kotitappio SJK:ta vastaan.

Kahdeksan minuuttia ennen peliajan päättymistä HJK-kannattajien tuska kuului selvästi kannattajapäädystä, kun kotijoukkue jahtasi johtomaalia. Juuri siihen hetkeen vaihtomies Santeri Hostikan 2–1-johtomaalista tuli katarttinen kokemus kannattajille. Hostikka juoksi pystypallon kiinni, pani pallon puolustajan längistä ja laukoi pallon maalin alanurkkaan.

Santeri Hostikka (vas.) sai Luis Carlos Murillolta onnittelut maalin jälkeen.

Helpotus jäi vain parin minuutin mittaiseksi, kun toisessa päädyssä SJK:lle tuomittiin Roope Riskin käsivirheestä rangaistuspotku. Denys Oliinyk laukoi pilkulta varmasti 2–2-tasoituksen.

Ja lisäajalla iski Tuco, joka nosti pallon yli maalivahti Hugo Kedon. HJK:n puolustus oli sekasorrossa.

Tappio merkitsi sitä, että KuPSilla on nyt kolmen pisteen kaula kärjessä ja etulyöntiasema mestaruustaistelussa, joka voi huipentua viimeisellä kierroksella Kuopiossa.

Kolme edellistä liigaotteluaan HJK oli pelannut maaleitta, mutta kaikkiaan yhdeksän puoliaikaa eri kilpailuissa kestänyt maaliton jakso katkesi viime torstaina Konferenssiliigan voitolla armenialaisvastustaja Alashkertista. Puolen miljoonan euron palkintorahan arvoinen voitto oli ensimmäinen hyvä uutinen tappioiden jälkeen.

Toinen hyvä uutinen oli HJK:n keskikenttäpelaajan Lucas Lingmanin, 23, kuntoutuminen pelikuntoon SJK-otteluun. Lingman oli sivussa loukkaantumisen takia, ja niistä otteluista HJK sai vain yhden pisteen. Sunnuntaina Lingman näytti kykynsä heti ottelun alussa.

Matti Peltola, 19, riisti SJK:n puolustajalta pallon ja hankki samalla sivuvapaapotkun Klubille. Lingman keskitti hyvän vapaapotkun maalinedustalla, ja David Browne painoi pallon maaliin ottelun neljännellä minuutilla. Avausmaali katkaisi HJK:n seitsemän puoliajan mittaisen maalittoman jakson liigassa.

HJK:lla oli kymmenen minuutin jälkeen maalipaikka, josta olisi pitänyt tehdä toinen maali. HJK sai 4–2-ylivoimahyökkäyksen SJK:n keskikenttäpelaajan Jude Arthurin pallonmenetyksen jälkeen. Browne liukastui juuri, kun hän oli laukomassa kohti maalia Valenčičin syötöstä.

SJK:n hyvä jakso tuli puolen tunnin pelin jälkeen, kun sillä oli kymmenen minuutin sisällä kolme maalipaikkaa. Ensin vasen laitahyökkääjä Denys Oliinyk ohitti HJK:n oikean topparin Valtteri Morenin, mutta laukoi hyvästä paikasta pallon sivuverkkoon. Sitten tulivat paikat Jude Arthurille ja Cristhian Valencialle, mutta HJK:n maali pysyi vielä puhtaana.

Lingman pelasti HJK-maalin toisen jakson alussa, kun hän blokkasi Nooa Laineen laukauksen. Lingman tuli vaihtoon 55. minuutilla, ja Janne Saksela tuli hänen tilalleen. Samalla HJK siirtyi kolmen topparin ryhmitykseen, kun Peltola siirtyi laitatoppariksi.

59. minuutilla Keto torjui hienosti kulmaksi Oliinykin puskun kohti maalia.

Kun tarpeeksi monta kertaa saa yrittää maalintekoa, maalin todennäköisyys kasvaa. SJK sai ansaitun tasoituksensa Murilon kulmapotkusta, jonka Cristhian Valencia puski maaliin HJK-toppareiden Morenin ja Tenhon välistä.

SJK:n 1–1-tasoitus oli pelin käännekohta, jonka jälkeen HJK ei saanut enää kunnon otetta voitosta. HJK ei ole kertaakaan aiemmin hävinnyt SJK:lle kotikentällään, mutta sunnuntaina tappio ei ollut millään muotoa vääryys.

Jonkinlaisia hyviä uutisia on luvassa ensi viikolla, kun HS:n tietojen mukaan seura julkaissee maajoukkuepelaaja Pyry Soirin, 27, sopimuksen. Sekin on sunnuntain tappion jälkeen laiha lohtu HJK:n kannattajille.

Soiri on yksi pelaaja lisää HJK:n jo entuudestaan pitkähköön maajoukkuepelaajien listaan. Tanskassa Esbjergissä viimeksi pelannut Soiri on tehnyt kahden vuoden sopimuksen HJK:hon, joka oli jo pidempään hänen perässä. 34 A-maaottelua pelanneella Soirilla oli tiettävästi mahdollisuuksia siirtyä ulkomaillekin.

Soirin valinta osoittaa, että HJK:lla on nyt luotettava maine maajoukkuepelaajien keskuudessa, kun tällä kaudella Soiria ennen sopimuksen HJK:hon tekivät Tim Sparv ja Santeri Hostikka. Eri asia on sitten, mitä pelaajat pystyvät tarjoamaan Klubille, sillä toistaiseksi anti on ollut vähäisenlaista.

Soirin sopimuksesta kertoi aiemmin MTV Urheilu.

