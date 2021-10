Paul Rileyn epäillään ahdistelleen seksuaalisesti pelaajia jo vuosien ajan.

Paul Riley valmensi The North Carolina Couragea vuodesta 2017 lähtien.

Jalkapallon Pohjois-Amerikan naisten jalkapalloliigassa (NWSL) pelaavan The North Carolina Couragen valmentaja Paul Riley sai torstaina potkut. Rileyn epäillään ahdistelleen seksuaalisesti joukkueensa pelaajia vuosien ajan, uutistoimisto Reuters kertoo.

”The Courage tukee pelaajiaan, jotka ovat tulleet esille ja kiitämme heitä urheudesta jakaa tarinansa”, seura kertoi tiedotteessaan.

Myös Yhdysvaltojen jalkapalloliitto reagoi Rileyn tapaukseen ja hyllytti hänen valmentajalisenssinsä.

”Nämä ovat vakavia syytöksiä, ja näillä pelaajilla, kuten kaikilla NWSL:n pelaajilla, on yksiselitteisesti tukemme”, jalkapalloliitto totesi tiedotteessaan.

The Athletic kertoi torstaina kahden pelaajan, Sinead Farrellyn ja Meleana Shimin kokemista väärinkäytöksistä. Farrelly pelasi kolmessa eri seurassa Rileyn valmennuksessa ja Shim yhdessä.

Farrelly kertoi, että Riley oli pakottanut hänet ja myös muita pelaajia seksiin kanssaan. Farrellyn mukaan Riley pakotti hänet hotellihuoneeseensa vuoden 2011 liigafinaalin jälkeen ja sanoi: ”Viemme tämän mukanamme hautaan.”

Lisäksi Farrellyn ja Shimin mukaan Riley pakotti pelaajia illanvietoissa rajuun alkoholin käyttöön, lähetti joillekin sopimattomia valokuvia ja manipuloi heitä henkisesti ja emotionaalisesti liittyen heidän peliaikaansa ja asemaansa joukkueessa. Lisäksi Farelly kertoi, että Riley pakotti hänet suutelemaan Shimin kanssa.

Riley kiisti kaikki syytökset The Athleticille.

Britti Paul Riley, 58, on valmentanut naisten joukkueita vuodesta 2006 lähtien. Couragen valmentajana hän oli vuodesta 2017 lähtien.

Vaikka syytökset tulivat nyt esille, tapaus on nostattanut arvostelua muun muassa siksi, että Yhdysvaltojen jalkapalloliitto ja NWSL eivät ole puuttuneet asiaan aiemmin.

Esimerkiksi Yhdysvaltojen maajoukkueen tähtipelaajiin kuuluva Alex Morgan, joka on myös pelannut Rileyn valmennuksessa, vahvisti Shimin ja Farrellyn syytökset ja kertoi, että hän on yrittänyt auttaa kaksikkoa lähettämällä raportteja NWSL:lle.

”Liigaa on informoitu näistä epäilyistä lukuisia kertoja ja lukuisia kertoja asian tutkimisesta on kieltäydytty. Liigan on otettava vastuu prosessista, joka ei ole suojannut omia pelaajiaan väärinkäytöksiltä”, Morgan kirjoitti Twitterissä.

Riley on viikon sisällä jo toinen NWSL:n valmentaja, joka saa potkut sopimattomasta käytöksestä. Washington Spiritin valmentaja Richie Burke sai lähteä, kun tutkimukset osoittivat hänen solvanneen pelaajiaan sanallisesti.