Matilda Castren golfaa kolmantena LPGA-kiertueen kilpailussa: ”Kausi on ollut unelmien täyttymys”

Castren löi avauskierroksellaan yhden eaglen, viisi birdieä ja kaksi bogia.

Suomalaisgolffari Matilda Castren on avauskierroksen jälkeen jaetulla kolmannella sijalla Yhdysvaltain New Jerseyssä pelattavassa naisten LPGA-kiertueen kisassa. Castren käytti avauskierrokseensa 66 lyöntiä, mikä on viisi lyöntiä alle parin.

Kisan kärjessä ovat Englannin Jodi Ewart Shadoff ja Etelä-Korean Ryu So-yeon, jotka käyttivät perjantain kierrokseen lyönnin vähemmän kuin Castren, 65 lyöntiä.

New Jerseyn kilpailu on Castrenin toinen LPGA-kiertueella voittoisan reikäpelikilpailun Solheim Cupin jälkeen. Siinä Castren sinetöi Euroopan paremmuuden Yhdysvalloista, sillä hänen kaksinpelipisteensä ottelusta Lizette Salasia vastaan toi Euroopalle riittävän etumatkan.

LPGA-kiertueella Castren on voittanut tällä kaudella yhden kilpailun ja ollut kerran toinen. Hänellä on tilillään voitto myös Euroopan-kiertueen kilpailusta Turusta.

”Tämän vuoden tavoite oli varmistaa pelioikeuden jatko, mutta olen ylittänyt tavoitteeni. Tiesin, että pelitasoni riittää, ja kausi on ollut unelmien täyttymys. Olen saavuttanut monta tavoitettani”, Castren sanoi LPGA:n Twitter-tilillä julkaistussa haastattelussa.

Castren pelaa toista kauttaan LPGA-kiertueella, mutta hänet lasketaan yhä tulokkaaksi, koska viime kausi oli koronaviruspandemian takia torso. Hän korosti haastattelussa, että haluaa pelata loppukaudenkin hyvällä tasolla. Kaudesta on pelaamatta viisi turnausta.

Gallowayssä pelattavan kilpailun palkintoarvo on 1,75 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Kolmen kierroksen kilpailu jatkuu lauantaina ja päättyy sunnuntain kierrokseen.