Kampanjasta levitetään tietoa videoilla, joita julkaistaan sosiaalisessa mediassa.

Kansallisessa liigassa pelaavan TiPSin päävalmentaja Pauliina Miettinen on aloittanut kampanjan, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta rintasyövästä ja kerätä rahaa syöpäjärjestöille.

Kampanja kulkee nimellä ”Tackle cancer, tackle it early” (taklaa syöpä, taklaa se ajoissa). Kampanjan nimi on englanninkielinen, koska Miettinen on jo laajentamassa kampanjaa kansainväliseksi. Hän on ollut yhteydessä useisiin ulkomaisiin seuroihin, jotta ne lähtisivät kampanjaan mukaan.

Suomesta mukaan ovat lähdössä muun muassa Kansallisen liigan seuroja ja Suomen Palloliitto.

Idea kampanjan aloittamiseen tuli Miettiselle oman rintasyövän ensivaiheista.

”Kun löysin kuhmun rinnastani, olisin päässyt kuvantamiseen vasta puolentoista kuukauden päähän. Mielestäni se oli liian pitkä aika. Menin yksityiselle vastaanotolle ja maksoin kuvantamisesta 850 euroa”, Miettinen kertoo.

Kuvantamisessa ilmeni, että hänellä on rintasyöpä ja vieläpä ärhäkkä versio.

”Jos minulla ei olisi ollut varaa maksaa 850 euroa, ajattelin, miten eri arvoisessa asemassa olemmekaan. Olisiko syöpä levinnyt imusolmukkeisiin, jos en olisi mennyt tutkimuksiin ajoissa?” Miettinen pohtii.

”Kyllä tutkimukseen pitää päästä aikaisemmin. Ei ole hyväksyttävää, että on niin pitkään löysässä hirressä. Muuten hoito on ollut hyvää.”

MiettiNen haluaisi saada koko jalkapalloyhteisön mukaan kampanjaan. Tavoitteena on rahanhankinta syöpäyhdistyksille sekä tietoisuuden lisääminen siitä, että tutkimuksiin pitää mennä ajoissa.

”Jos joku huomaa möhkylän rinnassaan, hän ei välttämättä mene hoitoon. Hoitoon pitää hakeutua välittömästi”, Miettinen korostaa.

Tietoisuutta pyritään jakamaan videoilla. Miettisen seura TiPS on jo julkaissut oman videonsa Instagramissa.

"Tavoitteena on, että jokainen seura kuvaisi oman videon ja jakaisi sitä sosiaalisen median kanavissaan.”

Kun videoita kertyy useampi, niistä koostetaan minuutin kestoinen video.

Varoja kerätään muun muassa syöpätutkimusta varten. Miettisen toiveena on, että tulevaisuudessa hoito olisi potilaalle helpompaa.

”Saataisiin helpommaksi hevoskuuria, mikä hoitoon liittyy.”

Yksittäisen ihmisen panostukselle Miettisellä on pieni toive.

”Jos jokainen ostaisi edes sen roosanauhan.”

