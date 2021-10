Helenius ja Kownacki kohtaavat viikon kuluttua Las Vegasissa.

Robert Helenius (oik.) voitti Adam Kownackin Brooklynissa New Yorkissa 7. maaliskuuta 2020 käydyssä ottelussa.

Suomen ammattilaisnyrkkeilyn ykkösnimi Robert Helenius kohtaa ensi lauantaina 9. lokakuuta raskaansarjan ottelussa Adam Kownackin.

Las Vegasissa varhain sunnuntaiaamuna Suomen aikaa käytävä ottelu on kaksikon toinen kohtaaminen. Edellinen oli viime vuoden maaliskuussa, eikä kumpikaan ole sen jälkeen otellut.

Vaikka Helenius tyrmäsi tuolloin Kownackin, Puolasta lähtöisin oleva Kownacki on ainakin vedonlyöntitoimistojen listoilla selkeä suosikki. Kownackin todennäköisyytenä ottelun voittoon pidetään melko yksimielisesti hieman yli 70:tä prosenttia. Heleniuksen luku on siten hiukan alle 30.

Kownackin yleinen yhdysvaltalainen kerroin on -280, eli esimerkiksi 280 eurolla saisi sadan euron voiton eli 380 euroa. Heleniuksen kerroin on +220, eli sadan euron panoksella saisi 220 euroa.

Kertoimet olivat Kownackin puolella vielä selkeämmin ensimmäisessä kohtaamisessa, mutta Helenius tyrmäsi vastustajansa.

Kun Helenius voitti Kownackin, WBA-liitto antoi hänelle erikoisen kultamestaritittelin. Se hänellä on edelleenkin, mutta lisäksi Helenius nostettiin 1. syyskuuta mestarin kolmoshaastajaksi.

WBA-liiton, kuten myös WBO- ja IBF-liittojen, mestaruuden voitti pari viikkoa sitten Ukrainan Oleksandr Usyk. Kownacki on listalla kymmenes, ja edellinen mestari Anthony Joshuakin vasta viides. Tosin nämä sijoitukset eivät suoraan johda esimerkiksi titteliotteluihin.

Helenius on otellut ammattilaisena 33 kertaa. Voittoja on 30 ja tappioita kolme. Tyrmäysvoittoja on 19.

Kownackilla vastaavat luvut ovat 20 voittoa, yksi tappio ja 15 tyrmäysvoittoa.